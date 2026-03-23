El Ejército de Malí se atribuye la muerte de unos 40 "enemigos" y la liberación de 12 rehenes

Drones kamikazes, radios de comunicación, más de 3.000 litros de combustible y vehículos sustraídos a la población de Kayes y Nioro forman parte del material recuperado por las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa) tras una operación militar en la región occidental de Kayes. Según informó el comunicado oficial difundido por las autoridades castrenses y recogido por el Ejército de Malí, esta acción permitió además el hallazgo de bases extremistas, la atención inmediata a personas liberadas y la devolución de los bienes sustraídos a sus legítimos propietarios. Dentro de los vehículos recuperados se incluyó un autobús trasladado a la ciudad de Kayes.

En el marco de esta ofensiva, la institución castrense ha señalado que las fuerzas terrestres localizaron y destruyeron refugios pertenecientes a grupos yihadistas. Según publicó el Ejército de Malí, dos bases consideradas importantes por las autoridades malinesas fueron desmanteladas en Medina-Kayes. Estas acciones habrían provocado la muerte de alrededor de cuarenta personas identificadas como “enemigos”, según el término utilizado en el comunicado, dentro de las cuales se encuentra un dirigente vinculado a actividades terroristas en la zona. El operativo, denominado búsqueda Dougoukoloko, se extendió entre el 14 y el 21 de marzo en un área estratégica para el suministro de combustible a la capital, Bamako, y que ha sido escenario de violencia atribuida al avance del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), organización relacionada con Al Qaeda en el Sahel.

Adicionalmente, las Fuerzas Armadas de Malí informaron sobre la liberación de doce personas que se hallaban retenidas por grupos armados. Los rehenes liberados recibieron atención médica inmediata por parte de las fuerzas de seguridad antes de su reunificación con familiares. Esta intervención buscó garantizar la integridad de los liberados y restituirles condiciones de seguridad tras el cautiverio, detalló el medio que cita el comunicado militar.

Según reportó el Ejército de Malí, el operativo permitió la recuperación de una cantidad significativa de armamento, municiones y materiales robados anteriormente a las comunidades locales, tanto en Kayes como en Nioro. Entre los elementos confiscados a los grupos armados se enlistaron drones kamikazes, radios de tipo TYT utilizadas para la comunicación en operaciones, combustible y efectos de uso militar. La devolución de estos bienes forma parte de los esfuerzos del Estado por restablecer el control sobre los recursos sustraídos y fortalecer la seguridad local.

En cuanto al contexto, la región de Kayes se identifica como punto crítico por su rol en el tránsito de combustible hacia Bamako y por la presencia activa de formaciones yihadistas aliadas a JNIM. El avance de dichos grupos ha motivado diferentes acciones militares en la zona con el objetivo de obstaculizar la influencia armada en rutas clave y devolver estabilidad a las poblaciones afectadas, según consignó el comunicado oficial de las FAMa, recogido por medios nacionales.

Durante la difusión de los resultados de la operación, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas subrayó la determinación de los efectivos participantes. “El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas felicita a las fuerzas que participaron en esta operación por su determinación y valentía, y asegura a nuestros conciudadanos que ningún grupo armado escapará a su acción mientras porte armas en el territorio nacional”, recoge el comunicado oficial citado por el Ejército de Malí.

El operativo Dougoukoloko representó una actuación coordinada que, de acuerdo con la información proporcionada por el Ejército de Malí, buscó neutralizar amenazas, liberar a víctimas de secuestros y recuperar equipamiento fundamental para la seguridad regional, en un escenario marcado por la continua amenaza del extremismo y el asedio a bienes e infraestructuras básicas de la población local.