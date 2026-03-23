El Ejército de Israel confirma su responsabilidad en la muerte de un israelí en un ataque con artillería

Las conclusiones de la revisión militar indicaron que el vehículo de Ofer Moskovitz fue alcanzado por cinco proyectiles tras haberse detectado “numerosos problemas graves y errores operativos” en la planificación y ejecución del operativo, de acuerdo con la información difundida por el Ejército de Israel. Según publicó el medio, los proyectiles de artillería fueron disparados en un ángulo incorrecto y de manera contraria a los procedimientos establecidos, lo que derivó en impactos en la localidad de Misgav Am, en el norte de Israel, durante enfrentamientos con Hezbolá en la frontera con Líbano.

De acuerdo con el reporte de la investigación interna, citado por distintas declaraciones del Ejército y consignado por la fuente original, la decisión de disparar la artillería tenía la intención de brindar apoyo a las fuerzas que se encontraban en operaciones al sur de Líbano. Tras evaluar los hechos, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que el incidente fatal —en el que Moskovitz, un habitante de Misgav Am, perdió la vida— se debió a fallas sustanciales tanto en la revisión previa como en la supervisión del procedimiento de disparo.

El medio relató que la investigación se inició tras confirmarse la muerte de Moskovitz, quien fue identificado por las autoridades como víctima del impacto. Inicialmente, Hezbolá había reivindicado varios ataques en la zona fronteriza, atribuyéndose acciones contra posiciones militares israelíes. Sin embargo, el propio Ejército de Israel, según detalló la fuente, indicó desde un principio que barajaba la posibilidad de que el fallecimiento se debiese a fuego amigo, abriendo de inmediato una investigación para esclarecer el origen del ataque.

Las indagaciones determinaron que los disparos responsables de la muerte de Moskovitz provenían de unidades israelíes, lo que llevó al reconocimiento público de responsabilidad por parte de las fuerzas armadas del país. Según agregó el Ejército, se detectaron fallos en la planificación táctica y en el cumplimiento de los protocolos de seguridad, lo que causó que los proyectiles no cumplieran los parámetros previstos y terminaran impactando en una zona habitada, en vez de su destino previsto, que era apoyar a tropas en territorio libanés.

El Ejército de Israel expresó sus condolencias a la familia de la víctima y lamentó el suceso. Además, anunció la puesta en marcha de una investigación de seguimiento “exhaustiva y transparente”, cuyos resultados se presentarán primero a los familiares de Moskovitz y posteriormente se harán públicos. El medio consignó la declaración oficial en la que las autoridades militares recalcaron que las conclusiones de la investigación serán revisadas por todas las partes implicadas, con el propósito de establecer medidas correctivas.

Los enfrentamientos en la frontera norte de Israel con el Líbano han incrementado la tensión en la zona. Según reportó la fuente original, el escenario ha estado marcado por frecuentes intercambios de fuego y por el riesgo de incidentes en zonas civiles. El caso de Moskovitz destaca el impacto que los errores operacionales pueden tener en la seguridad de los propios habitantes de localidades fronterizas.

A raíz de lo sucedido, el Ejército de Israel destacó la importancia de revisar y reforzar los procedimientos internos de operación y coordinación, según informaron a través de los comunicados recogidos por el medio. Las autoridades señalaron que buscan evitar la repetición de incidentes de este tipo y que todas las irregularidades detectadas formarán parte del análisis para modificar manuales de procedimiento y prácticas de campo.

El nombre de Ofer Moskovitz quedó ligado a este episodio, que ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de uso de artillería en zonas limítrofes y la prioridad de la protección de la población civil durante operaciones militares. El medio citó declaraciones oficiales sobre el compromiso del Ejército para investigar y actualizar sus procesos, incluyendo la implementación de recomendaciones recomendadas por la revisión de incidentes recientes.