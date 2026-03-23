Egipto condena los ataques de Israel contra Líbano y alerta de "consecuencias" ante una invasión terrestre

Las autoridades de Egipto han condenado este lunes los ataques perpetrados durante las últimas semanas contra Líbano y ha alertado de "consecuencias" ante una posible invasión terrestre, al tiempo que han denunciado "bombardeos deliberados y sistemáticos contra instalaciones civiles de vital importancia".

"Condenamos de la forma más enérgica posible el ataque a los puentes que conectan las regiones libanesas, lo que supone una flagrante violación de la soberanía de Líbano y un grave incumplimiento de las normas del Derechos Internacional y la Carta de Naciones Unidas", ha indicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Así, ha reafirmado su postura "firme" en apoyo a la "unidad del Estado libanés, su soberanía y la integridad de su territorio, además de su plena solidaridad con sus instituciones en estas circunstancias delicadas".

En este sentido, ha exigido "el pleno cumplimiento de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad en todos sus términos y disposiciones, sin selectividad, de manera que se garantice el fortalecimiento de las instituciones del Estado libanés, en particular el Ejército libanés, para que asuman sus responsabilidades, ejerzan su soberanía sobre todo el territorio libanés y sitúen las armas bajo su autoridad exclusiva".

"Egipto también subraya que la destrucción deliberada de la infraestructura en Líbano constituye una política israelí evidente de castigo colectivo, que provoca el desplazamiento forzoso de aproximadamente un millón de libaneses y el vaciamiento de regiones enteras de sus habitantes".

Por ello, ha condenado el "uso de la crisis humanitaria y el sufrimiento de los civiles como herramienta de presión militar y política". "Egipto insiste en la necesidad de que la comunidad internacional, encabezada por el Consejo de Seguridad de la ONU, actúe de inmediato para frenar estas prácticas israelíes descontroladas, evitar un mayor deterioro de la situación de seguridad y prevenir que Líbano caiga en una mayor inestabilidad", ha apuntado.