Sinner se derrite en París

Luis Miguel Pascual

París, 27 may (EFE).- Hasta este jueves, Roland Garros tenía dos grandes protagonistas: el italiano Jannik Sinner, que parecía invencible, y el termómetro, que se obstinaba en jugar un papel central en el torneo.

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El segundo decidió imponer su ley sobre el primero, que contra todo pronóstico se fundió en segunda ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, un rival al que estaba a punto de dar la estocada cuando el físico abandonó al italiano, que dejó los pronósticos sin una dirección clara.

Sinner aseguró que no fue el calor el que le hizo hincar la rodilla cuando había ganado los dos primeros sets y dominaba 5-1 el tercero, pero los signos que mostró en la pista central apuntaban a que el tenista italiano, nacido en la localidad alpina de San Candido, se derritió al ritmo en el que el mercurio iba ascendiendo en la tarde parisina.

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Atenazado, el italiano buscaba refrescarse pero el físico le había abandonado y los nervios de ver cómo se le escapaba la oportunidad de sumar el grande que le falta acabaron por atenazarle.

Su trayectoria de 30 victorias consecutivas quedó truncada y su derribo sonó como un terremoto en el torneo, que ahora avanzará carente de grandes referencias.

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Si el año pasado desperdició tres bolas de partido en la final contra Carlos Alcazar, esta vez se marchó con una imagen desdibujada de la robótica con la que ha dominado la primavera, con cinco títulos consecutivos, incluidos los tres Masters 1.000 de tierra batida.

El torneo aparece ahora sin rumbo. Sin el español y el italiano, que se han repartido los nueve últimos grandes, el alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic aparecen como los principales favoritos.

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Este último, que persigue su 25 Grand Slam, es el único ganador de 'grande' que sigue adelante, aunque a sus 39 años y tras dos primeras rondas temblorosas, ha generado dudas.

La baja del italiano deja muy desvalida su parte del cuadro, en la que también cayó el estadounidense Ben Shelton, quinto favorito, por lo que el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto favorito, emerge como la principal baza.

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Tras haber superado con muchos problemas su debut ante el alemán Daniel Altmaier, el canadiense mejoró su juego y derrotó en cuatro mangas al argentino Román Andrés Burruchaga, 4-6, 6-0, 7-5 y 6-1.

Shelton, que había mostrado fortaleza en su primer duelo ante el español Daniel Mérida, firmó un duelo muy flojo ante el belga Raphael Collignon, 62 del mundo, debutante en Roland Garros pero que jugará por segunda vez la tercera ronda de un Grand Slam, tras haberlo hecho en Estados Unidos el año pasado.

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El otro favorito que sobrevive en ese lado del cuadro es el italiano Fabio Cobolli, décimo cabeza de serie, que venció al chino Yibing Wu, 6-4, 6-4 y 6-4, y se medirá contra el estadounidense Learner Tien, favorito 18, verdugo del argentino Facundo Díaz, 7-5, 4-6, 3-6, 7-6(4) y 6-3.

Las dudas del cuadro masculino no se han contagiado al femenino, donde las dos finalistas del año pasado avanzaron con solvencia, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, y la estadounidense Coco Gauff, defensora del título y cuarta favorita.

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La primera se impuso a la francesa Elsa Jacquemot, 7-5 y 6-2 y se medirá a la australiana Daria Kasatkina, 53 del mundo, que se impuso a la suiza Susan Bandecchi, en un ajustado 7-5 y 7-6(11).

Gauff derrotó a la egipcia Mayar Sherif, 6-3 y 6-2 y desafiará a la austriaca Anastasia Potapova, favorita 30, que se impuso a la británica Katie Boulter, 5-7, 6-4 y 6-2.

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La estadounidense Amanda Anisimova, semifinalista en 2019 y sexta favorita, superó a la austriaca Julia Grabher, que se retiró tras perder 6-0 el primer set, y se medirá a la francesa Diane Parry, que ganó a la estadounidense Ann Li, 6-3 y 6-4. EFE