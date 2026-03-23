Detenidos cinco menores por el apuñalamiento de otro anoche en Chamartín

Tres de los jóvenes detenidos por la agresión ya contaban con antecedentes policiales, lo que, según informó el medio, añade relevancia a la investigación y a la intervención que se produjo anoche en el distrito madrileño de Chamartín. Según publicó la fuente oficial consultada por el medio, cinco adolescentes de entre 16 y 17 años, de nacionalidades española, dominicana y hondureña, resultaron arrestados tras participar presuntamente en la agresión con arma blanca a un joven de 14 años. El ataque ocurrió en las proximidades de la calle Clara del Rey, aproximadamente a las 22 horas.

Tal como detalló la información policial difundida en medios, los hechos comenzaron con una llamada de emergencia por un menor herido en la vía pública. El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias-Protección Civil (Samur-PC) atendió inmediatamente al adolescente, quien presentaba dos heridas graves, localizadas en el tórax y la ingle. Finalmente, el joven fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Seguido al ataque, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda en la zona para localizar a los posibles autores. Tras varias batidas por la zona, agentes consiguieron detener a los cinco menores presuntamente involucrados en el suceso. Según informó la fuente policial y consignó el medio, los adolescentes fueron imputados por un delito de tentativa de homicidio.

Los cinco detenidos fueron puestos bajo disposición del Grupo de Menores (GRUME), unidad encargada de gestionar las diligencias y la investigación de delitos que involucran a menores de edad. El medio aclaró que entre los arrestados, tres ya tenían antecedentes previos, lo que se sumó a la gravedad del hecho y a la preocupación de las autoridades por la reincidencia en este grupo de jóvenes.

La información difundida por fuentes oficiales reflejó que la intervención se desarrolló con rapidez, dada la urgencia que implicaba el estado del menor herido y la necesidad de evitar la huida de los agresores. La Policía Nacional continúa trabajando en la recopilación de pruebas y testimonios para clarificar las circunstancias que rodearon el ataque, al tiempo que se evalúan posibles motivaciones y vínculos entre los implicados, según reportó el medio.

La agresión y posterior actuación policial generaron alarma entre los residentes del distrito de Chamartín, donde se produjo el incidente. Las autoridades han recordado la importancia de la colaboración ciudadana en casos de violencia juvenil y han mantenido presencia policial en la zona para prevenir nuevos incidentes de este tipo, tal como señaló la información publicada por la fuente.

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento y difundidos por el medio, el menor agredido evoluciona bajo supervisión médica tras el traslado hospitalario, mientras continúa el desarrollo de la investigación policial sobre las circunstancias y los posibles móviles de la agresión. La actuación conjunta entre Samur-Protección Civil y la Policía Nacional resultó clave para evitar consecuencias mayores para la víctima y detener con rapidez a los presuntos responsables.