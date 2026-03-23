Controlado un incendio en una habitación de un hotel de Arriondas tras el desalojo de 40 personas

El incendio registrado en la segunda planta de un hotel ubicado en la calle El Texu, en la localidad de Arriondas (Parres), obligó durante la noche del domingo a evacuar a unas 40 personas como medida preventiva, según reportó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a través de su cuenta oficial en la red social X. Las labores de extinción, que evitaron que se produjeran heridos entre los huéspedes o trabajadores, constituyen el principal hecho de la jornada.

El medio 112 Asturias detalló que el fuego se originó en una habitación de la segunda planta de un inmueble de tres alturas aproximadamente a las 23.12 horas, momento en el que se recibió el aviso de emergencia. Los equipos de Bomberos del SEPA, apoyados por efectivos con base en Cangas de Onís y Piloña, así como por el jefe de la zona oriental, se desplazaron rápidamente al lugar para intervenir y controlar la situación. El humo proveniente del incendio se extendió hasta el hueco de la escalera, requiriendo una intervención directa para evitar riesgos adicionales dentro del edificio.

De acuerdo con la información proporcionada por 112 Asturias, el operativo consiguió controlar el incendio a las 23.46 horas, menos de tres cuartos de hora después de recibida la alerta. La rápida movilización y coordinación entre los diferentes equipos de emergencia permitió limitar el impacto del fuego a la habitación del foco y evitar una propagación a otras partes del hotel. El conjunto de personas evacuadas pudo salir sin registrar lesiones, permaneciendo alejadas de la zona de riesgo mientras los bomberos desarrollaban las tareas de extinción y reconocimiento de la estructura.

Según publicó el propio SEPA, la Guardia Civil fue notificada sobre la incidencia a fin de asegurar la gestión integral del suceso, coordinando eventuales necesidades en materia de seguridad y apoyo logístico. El humo, que afectó especialmente al hueco de la escalera, fue uno de los factores que llevaron a la decisión de evacuar a los presentes, priorizando su bienestar.

El inmueble, distribuido en tres alturas, sufrió daños localizados en la habitación donde se inició el siniestro, de acuerdo con la información difundida por los responsables de la intervención. Las tareas posteriores incluyeron la ventilación y comprobación del resto de estancias, para verificar tanto la total extinción del incendio como la ausencia de residuos tóxicos en el aire.

Tal como consignó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, la intervención se desarrolló durante la noche, en un contexto en el que la presencia de numerosos huéspedes aconsejó medidas preventivas inmediatas. La ausencia de heridos y la rápida resolución de la emergencia marcaron el balance final del operativo, en una jornada en la que las comunicaciones y la actuación coordinada de bomberos y fuerzas de seguridad resultaron determinantes para evitar consecuencias mayores.