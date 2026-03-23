Agencias

China implementa un tope al precio de los combustibles ante la escalada por el conflicto de Irán

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma determinó ajustes temporales en el valor de la gasolina y el diésel con motivo de la crisis energética global, buscando proteger a los hogares y preservar la estabilidad del consumo interno en el país asiático

Guardar

Sin la limitación del precio anunciada por las autoridades, la gasolina en China hubiera experimentado un aumento de 2.205 yuanes (alrededor de 276 euros) por tonelada y el diésel de 2.120 yuanes (aproximadamente 265 euros) por tonelada; en cambio, los incrementos finalmente aplicados han sido de 1.160 yuanes (unos 145 euros) para la gasolina y 1.115 yuanes (cerca de 140 euros) para el diésel. Según publicó la agencia de noticias Xinhua, estas medidas excepcionales buscan interrumpir la transmisión directa del alza internacional a los consumidores locales ante la reciente crisis energética.

El medio Xinhua detalló que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) de China comunicó este lunes la entrada en vigor de este tope temporal a los precios minoristas de la gasolina y el diésel, en respuesta a la presión ejercida por el incremento de los precios energéticos a nivel internacional, consecuencia del conflicto acontecido en Irán. La decisión gubernamental pretende reducir el efecto de las fluctuaciones petroleras en los hogares y mantener la estabilidad del consumo interno en territorio chino.

Según informó Xinhua, desde que China implementó el mecanismo de fijación de precios en 2013, no se habían introducido controles de este tipo sobre los precios internos de los combustibles. Ante la coyuntura provocada por la inestabilidad geopolítica y con el objetivo de mantener la operatividad estable de la economía doméstica, las autoridades han considerado esta intervención como una medida adecuada y temporal.

La CNDR indicó que el propósito fundamental de limitar los precios es proteger la economía de los hogares chinos frente a la volatilidad de los mercados energéticos, evitando que el alza internacional se traslade por completo al consumidor final. Tal como detalló la agencia Xinhua, el organismo subrayó la importancia de garantizar que estas acciones respalden la estabilidad del mercado nacional y minimicen el impacto del contexto internacional desfavorable sobre la economía familiar.

De acuerdo con el anuncio oficial consignado por Xinhua, la CNDR prevé coordinar refinerías y distribuidores de crudo para mejorar el sistema de producción y distribución, priorizando la adecuada disponibilidad de combustibles dentro del país. Para asegurar que los objetivos de la medida se cumplan, se intensificará la supervisión y las inspecciones a lo largo de la cadena de suministro, y se impondrán sanciones a aquellos que vulneren la legislación vigente, incluyendo las directrices nacionales sobre precios.

El comunicado de la CNDR expone que al salvaguardar el funcionamiento ordenado del mercado de combustibles, se prioriza tanto el abastecimiento como los intereses de los consumidores, reduciendo la posibilidad de abusos y prácticas especulativas. Xinhua también reportó que la vigilancia oficial buscará impedir que posibles infracciones distorsionen los precios acordados y garantizar así la estabilidad requerida para el correcto desempeño de las actividades económicas.

Según las autoridades chinas citadas por la agencia, en adelante continuarán vigilando la evolución del contexto internacional y ajustarán sus políticas conforme a los cambios que puedan surgir en el mercado energético mundial. El compromiso, afirmaron desde la CNDR, es prevenir desajustes en la oferta interna y contribuir a que la población no se vea afectada de manera directa por la evolución de los conflictos y las alzas de precios en el plano global.

Las regulaciones anunciadas se insertan en una estrategia integral destinada a preservar la economía familiar y fortalecer la resiliencia del consumo doméstico, en particular durante periodos de incertidumbre y presión internacional, según recalcó Xinhua. A través de la intervención temporal en la formación de precios de la gasolina y el diésel, China se propone mantener la continuidad de la actividad económica nacional, proteger a los hogares de incrementos pronunciados en el coste de los combustibles y consolidar la confianza de los consumidores frente a escenarios internacionales cambiantes.

Temas Relacionados

CombustiblesChinaComisión Nacional de Desarrollo y ReformaXinhuaIránPekínPrecios energéticosGasolinaDiéselRefinerías de crudoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Irán denuncia la muerte de cuatro miembros de una misma familia en un bombardeo en el norte del país

Una ofensiva atribuida a fuerzas estadounidenses e israelíes en una zona residencial de Tabriz dejó a una menor como única sobreviviente, según informó la radiotelevisión estatal, que difundió imágenes de la pequeña tras el ataque aéreo

Irán denuncia la muerte de

Interrumpido el tráfico ferroviario en Bruselas tras la evacuación de estación principal por paquete sospechoso

Interrumpido el tráfico ferroviario en

Prohens agradece la acogida de Puerto Rico a los baleares

La mandataria de Baleares, Marga Prohens, reconoció durante una reunión el compromiso mostrado por las autoridades caribeñas con los residentes originarios del archipiélago, destacando además los vínculos culturales y la importancia de mantener esa tradición compartida

Prohens agradece la acogida de

Reino Unido convoca al embajador de Irán por los cargos de espionaje contra dos residentes iraníes en Londres

La ministra Yvette Cooper ordenó una protesta diplomática formal, luego de que fueran imputados un ciudadano con doble nacionalidad y otro iraní por supuesta colaboración con inteligencia extranjera, en respuesta a acciones “imprudentes y desestabilizadoras” atribuidas a Teherán

Reino Unido convoca al embajador

AM2-Shakira dará 6 conciertos en Madrid en un "estadio" ubicado dentro del Iberdrola Music y cada evento durará 12 horas

La intérprete colombiana anunció una residencia extensa en la capital española, con seis shows confirmados para septiembre y una experiencia “Es Latina” de medio día en un entorno especialmente diseñado capaz de albergar 50.000 asistentes por fecha

AM2-Shakira dará 6 conciertos en