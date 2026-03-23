China implementa un tope al precio de los combustibles ante la escalada por el conflicto de Irán

Sin la limitación del precio anunciada por las autoridades, la gasolina en China hubiera experimentado un aumento de 2.205 yuanes (alrededor de 276 euros) por tonelada y el diésel de 2.120 yuanes (aproximadamente 265 euros) por tonelada; en cambio, los incrementos finalmente aplicados han sido de 1.160 yuanes (unos 145 euros) para la gasolina y 1.115 yuanes (cerca de 140 euros) para el diésel. Según publicó la agencia de noticias Xinhua, estas medidas excepcionales buscan interrumpir la transmisión directa del alza internacional a los consumidores locales ante la reciente crisis energética.

El medio Xinhua detalló que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) de China comunicó este lunes la entrada en vigor de este tope temporal a los precios minoristas de la gasolina y el diésel, en respuesta a la presión ejercida por el incremento de los precios energéticos a nivel internacional, consecuencia del conflicto acontecido en Irán. La decisión gubernamental pretende reducir el efecto de las fluctuaciones petroleras en los hogares y mantener la estabilidad del consumo interno en territorio chino.

Según informó Xinhua, desde que China implementó el mecanismo de fijación de precios en 2013, no se habían introducido controles de este tipo sobre los precios internos de los combustibles. Ante la coyuntura provocada por la inestabilidad geopolítica y con el objetivo de mantener la operatividad estable de la economía doméstica, las autoridades han considerado esta intervención como una medida adecuada y temporal.

La CNDR indicó que el propósito fundamental de limitar los precios es proteger la economía de los hogares chinos frente a la volatilidad de los mercados energéticos, evitando que el alza internacional se traslade por completo al consumidor final. Tal como detalló la agencia Xinhua, el organismo subrayó la importancia de garantizar que estas acciones respalden la estabilidad del mercado nacional y minimicen el impacto del contexto internacional desfavorable sobre la economía familiar.

De acuerdo con el anuncio oficial consignado por Xinhua, la CNDR prevé coordinar refinerías y distribuidores de crudo para mejorar el sistema de producción y distribución, priorizando la adecuada disponibilidad de combustibles dentro del país. Para asegurar que los objetivos de la medida se cumplan, se intensificará la supervisión y las inspecciones a lo largo de la cadena de suministro, y se impondrán sanciones a aquellos que vulneren la legislación vigente, incluyendo las directrices nacionales sobre precios.

El comunicado de la CNDR expone que al salvaguardar el funcionamiento ordenado del mercado de combustibles, se prioriza tanto el abastecimiento como los intereses de los consumidores, reduciendo la posibilidad de abusos y prácticas especulativas. Xinhua también reportó que la vigilancia oficial buscará impedir que posibles infracciones distorsionen los precios acordados y garantizar así la estabilidad requerida para el correcto desempeño de las actividades económicas.

Según las autoridades chinas citadas por la agencia, en adelante continuarán vigilando la evolución del contexto internacional y ajustarán sus políticas conforme a los cambios que puedan surgir en el mercado energético mundial. El compromiso, afirmaron desde la CNDR, es prevenir desajustes en la oferta interna y contribuir a que la población no se vea afectada de manera directa por la evolución de los conflictos y las alzas de precios en el plano global.

Las regulaciones anunciadas se insertan en una estrategia integral destinada a preservar la economía familiar y fortalecer la resiliencia del consumo doméstico, en particular durante periodos de incertidumbre y presión internacional, según recalcó Xinhua. A través de la intervención temporal en la formación de precios de la gasolina y el diésel, China se propone mantener la continuidad de la actividad económica nacional, proteger a los hogares de incrementos pronunciados en el coste de los combustibles y consolidar la confianza de los consumidores frente a escenarios internacionales cambiantes.