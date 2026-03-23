Bielorrusia autoriza el regreso a Lituania de los camiones varados en la frontera desde hace cuatro meses

Transportistas lituanos y polacos afectados han esperado desde hace cuatro meses la decisión que les permitiría recuperar más de 1.900 camiones retenidos en la frontera de Bielorrusia, una situación originada tras el cierre de los pasos fronterizos decretado por Lituania. Según informó la agencia de noticias bielorrusa BelTA, el presidente Alexander Lukashenko autorizó este lunes el retorno de estos vehículos al país báltico. La medida llega como respuesta a la petición formal presentada por empresas de transporte de Lituania y Polonia con el propósito de resolver el bloqueo generado desde noviembre de 2025, a raíz del lanzamiento de globos con contrabando, hecho que motivó el endurecimiento de las inspecciones lituanas.

De acuerdo con la información divulgada por BelTA, el Comité Estatal de Aduanas de Bielorrusia confirmó que Lukashenko evaluó las solicitudes de las compañías afectadas antes de tomar esta decisión. Esta resolución se produce después de un periodo en el que los camiones permanecieron estacionados en instalaciones designadas por las autoridades bielorrusas, lo que implicó un coste adicional para los dueños de los vehículos. Antes de cruzar la frontera y regresar a Lituania, los transportistas deberán abonar una tasa por el estacionamiento acumulado durante estos meses. Estas tarifas, según reportó la agencia, serán significativamente inferiores a las que se habían establecido inicialmente al comienzo del conflicto, aunque no se han detallado los importes concretos aplicados a cada caso.

El conflicto fronterizo comenzó en noviembre de 2025. Lituania decidió cerrar los pasos debido a sospechas de que se utilizaban globos para el tráfico ilegal de mercancías, hecho que incrementó la tensión entre ambos países y tuvo consecuencias directas en la movilidad comercial terrestre. En ese entorno, miles de camiones con matrícula lituana quedaron bloqueados en el lado bielorruso, lo que generó reclamaciones de empresas de transporte no solo de Lituania, sino también de Polonia, país cuyas compañías vieron afectada la cadena logística en la región.

Tal como consignó BelTA, la situación ya venía mostrándose encaminada a una solución la semana previa. Autoridades lituanas habían señalado que los procedimientos para autorizar el cruce de los vehículos se estaban acelerando desde el lado bielorruso. No obstante, los transportistas seguían a la espera de un documento oficial que les garantizara la posibilidad de reanudar el tránsito hacia territorio báltico sin obstáculos ni sanciones adicionales.

BelTA también reportó que el Comité Estatal de Aduanas ha insistido en que la liberación de los camiones va ligada al cumplimiento del pago por el uso de las zonas habilitadas para su resguardo. Al respecto, la autoridad bielorrusa puntualizó que dicha exigencia busca compensar los gastos generados durante los cuatro meses de retención y controlar el flujo de salida de vehículos de manera ordenada. Las empresas transportistas afectadas han solicitado que las condiciones sean lo menos gravosas posible, argumentando los perjuicios económicos asumidos por la paralización prolongada de sus operaciones.

Mientras tanto, en Lituania, entidades oficiales y asociaciones de transportistas se mantienen a la espera de recibir las notificaciones formales que permitan implementar el cruce efectivo de los camiones. Los registros proporcionados por ambas partes ubican la cantidad de vehículos afectados en más de 1.900, lo que da una dimensión del alcance del fenómeno y de los impactos logísticos resultantes.

Según publicó BelTA, la flexibilización de las tarifas ahora dispuesta contrasta con las condiciones iniciales, consideradas por las empresas como desproporcionadas en relación al tiempo y coste de la paralización forzada. Las autoridades bielorrusas sostienen que la nueva estructura tarifaria busca facilitar la normalización del tránsito fronterizo y reducir la tensión diplomática creada tras los incidentes de contrabando.

El bloqueo y posterior desbloqueo de la frontera ha repercutido en la planificación y el desarrollo de las actividades de numerosos operadores logísticos de la región. El sector del transporte terrestre internacional de Lituania y Polonia ha planteado su preocupación por las posibles repercusiones futuras de episodios similares y por la necesidad de mecanismos de mediación que prevengan la repetición de incidentes de esta naturaleza. Los más de 1.900 camiones involucrados representan una parte significativa del tránsito comercial en uno de los principales accesos viales entre la Unión Europea y Bielorrusia.

El Comité Estatal de Aduanas de Bielorrusia, citado por BelTA, precisó que los permisos de cruce se expedirán exclusivamente a quienes hayan abonado las tasas exigidas y hayan completado los procedimientos aduaneros requeridos. Una vez cumplidos estos pasos, los transportistas podrán volver a sus países de origen, con la tranquilidad de que no enfrentarán penalizaciones adicionales por parte de las autoridades bielorrusas.

Desde finales de 2025, el cierre de los pasos fronterizos generó colas y demoras notables en la zona limítrofe, lo que obligó a empresas y conductores a redirigir rutas o detener completamente algunos servicios de transporte internacional. La medida impactó no solo en términos logísticos, sino también en el ámbito económico y contractual de las compañías implicadas. Las cámaras de transporte de ambos países han reclamado desde el principio una solución pragmática y rápida, dado que el volumen de carga afectado incluye productos de exportación y materias primas indispensables para diversas industrias.

El caso refleja uno de los episodios recientes donde sucesos relacionados con el contrabando y las disputas fronterizas derivan en consecuencias para el tráfico comercial internacional. Mediante la información publicada por BelTA, se observa que tanto las autoridades bielorrusas como lituanas buscan restaurar gradualmente la normalidad del flujo fronterizo. Empresas y gremios del transporte examinan las implicancias económicas de los nuevos costes y exigen claridad en los procedimientos de devolución de los camiones, solicitando que no se incurra en demoras adicionales ahora que la autorización fue concedida.

La agencia BelTA aportó que el seguimiento del proceso de liberación continuará bajo la supervisión del Comité Estatal de Aduanas, mientras las partes afectadas terminan de concretar el pago de las tasas y se regulariza la salida de los vehículos hacia Lituania. El restablecimiento del tránsito dependerá de la coordinación entre los países involucrados y de la agilidad en la emisión de los documentos requeridos para la circulación segura de las unidades.