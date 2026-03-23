AM2-Shakira dará 6 conciertos en Madrid en un "estadio" ubicado dentro del Iberdrola Music y cada evento durará 12 horas

El recinto Iberdrola Music en Madrid, conocido durante este evento como Macondo Park, ha sido el escenario elegido para la residencia europea de la cantante colombiana Shakira, donde los organizadores han confirmado la capacidad para albergar hasta 50.000 personas en cada jornada. Según informó el medio de comunicación, la intérprete llevará a cabo seis actuaciones distribuidas en los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, todas con la misma estructura de experiencia de medio día bautizada como "Es Latina", que se extenderá desde el mediodía hasta la medianoche. La noticia principal se centra en la realización de estos seis conciertos como parte de una residencia de varias fechas, un formato inusual para grandes artistas internacionales en la capital española.

Tal como publicó el medio, este ciclo de actuaciones se desarrolla dentro de un espacio especialmente acondicionado y denominado por los promotores como "Estadio Shakira", integrado en el área total del Macondo Park. El proyecto resulta del trabajo conjunto de Live Nation y BIG-Bjarke Ingels Group, el cual diseñó el recinto de cuatro hectáreas exclusivas que, tras las declaraciones del presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, cuenta con la experiencia de haber albergado festivales de gran magnitud como Mad Cool. Sagliocco detalló que la infraestructura estará bien dotada para responder a la afluencia de público prevista y descartó la posibilidad de trasladar el evento a otra ubicación, pese a las declaraciones previas del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien indicó que Villaverde “sigue sin tener las condiciones necesarias”.

De acuerdo con lo consignado por el medio, estos tres shows recientemente añadidos amplían la programación prevista para septiembre. A cada fecha, el público accederá a una experiencia integral que incorpora música, ofertas gastronómicas, exposiciones, literatura y otras propuestas culturales comisariadas por la propia Shakira. El recinto reconfigurado como Macondo Park –en alusión a la célebre obra “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez– abarca un total de 40 hectáreas y funcionará como epicentro de la residencia. El arquitecto Agustín Pérez Torres, también responsable del diseño, aseguró que la cantante participó activamente en la conceptualización del espacio y que la instalación es efímera, con la capacidad de ser montada y desmontada en semanas.

Además de la programación artística para adultos, el evento incluirá el espacio "Macondito", orientado a la infancia y concebido bajo la curaduría de Milan y Sasha, hijos de la intérprete, según detalló el medio. Esto amplía la oferta a un público familiar, con instalaciones y actividades especialmente pensadas para niños dentro del complejo Macondo Park.

El presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, abordó también las cuestiones referidas a anteriores conflictos relacionados con la organización de grandes eventos en el lugar. Según reportó el medio, el festival Mad Cool que tuvo lugar en el pasado en este mismo recinto afrontó procesos judiciales relacionados con la normativa medioambiental y el impacto sonoro. Pese a ello, Sagliocco afirmó que la infraestructura cumple ahora con los estándares requeridos y aseguró que “muchos países del mundo que pagarían, no multa, pagarían millones y millones para poder tener un acontecimiento como este”. El ejecutivo valoró el evento como de relevancia internacional, llegando a decir que tiene una importancia “diez veces mayor que la Fórmula 1”.

En respuesta a la posibilidad de extender la residencia de la artista en Madrid hasta alcanzar diez conciertos, el presidente de Live Nation planteó la disposición de Shakira a valorar opciones según la demanda y la disponibilidad de la cantante, aunque remarcó que la decisión dependerá de si está dispuesta a ofrecer más experiencias con este formato distintivo, según destacó el propio medio.

Antes de arrancar la serie de conciertos en Madrid, Shakira tiene previstas presentaciones en otros países. Entre estas actividades previas resalta su papel como artista principal en “Todo Mundo No Rio”, un evento programado para el 2 de mayo en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, dentro del marco de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”.

Sobre los aspectos organizativos y financieros, el arquitecto Pérez Torres añadió que la pista central acomodará hasta 20.000 espectadores, mientras que las gradas podrán recibir hasta 30.000 asistentes, lo que permite alcanzar la cifra planteada de 50.000 participantes en cada evento. En relación a los costes, Sagliocco manifestó que no se está priorizando su control en esta fase, argumentando que el evento busca ante todo ser una celebración a gran escala.

Fuentes del medio explicaron también que el espacio anfitrión de estos conciertos de Shakira, aunque efímero, pretende marcar un hito en cuanto al diseño y concepto de eventos musicales en Madrid, integrando elementos culturales latinoamericanos y propuestas innovadoras para la interacción del público durante las jornadas. Las actividades comienzan al mediodía y concluyen entrada la medianoche, dando forma a una experiencia de doce horas consideradas inmersivas para quienes asistan a cada uno de los días.

Por su parte, la posible ampliación a nuevos conciertos dependerá de la respuesta del público y de las condiciones logísticas que puedan garantizar la viabilidad del formato ideado para el "Estadio Shakira" dentro del Macondo Park. El debate institucional sobre la idoneidad del recinto continúa, aunque los organizadores insisten en que las instalaciones cumplen con los requisitos de seguridad necesarios y disponen de la experiencia adquirida con eventos masivos anteriores alojados en el mismo distrito de Villaverde, de acuerdo con las declaraciones y datos publicados por el medio.