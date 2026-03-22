Tres concesiones defensivas del Atlético y una década sin ganar en el Bernabéu

Madrid, 22 mar (EFE).- Por delante en el marcador por medio de Ademola Lookman y Giuliano Simeone, con el gol del primero tras el taconazo del segundo en el primer tiempo, tres concesiones atrás doblegaron en la segunda parte al Atlético de Madrid en un nuevo derbi sin triunfo ni puntos en el Bernabéu, donde no gana desde el 27 de febrero de 2016.

La secuencia de fallos implica a su defensa. A David Hancko, autor del penalti sobre Brahim Díaz cuando este se iba hacia la línea de fondo. Lo trabó y lo derribó. Minuto 50 y 7 segundos. La pena máxima la transformó Vinicius dos minutos después para nivelar el duelo, hasta entonces bajo el triunfo parcial del equipo rojiblanco desde la media hora.

En el 2-1, a Matteo Ruggeri y José María Giménez. Al lateral izquierdo por el pase al medio tan flojo. Al central uruguayo, sobre todo, entrado al campo en el descanso por una “indisposición” de Robin Le Normand, por la falta de tensión y el exceso de confianza de su despeje, cortado por Fede Valverde para encarar el gol del 2-1 ante Juan Musso.

El derechazo del 2-2 de Nahuel Molina en el minuto 67, como hace una semana contra el Getafe, fue formidable. Un trallazo con el empeine imparable para Andriy Lunin y para cualquiera, desde fuera del área, para empatar de nuevo el enfrentamiento del Bernabéu. Giuliano Simeone y Marcos Llorente, manos a la cabeza. Julián Alvarez se subió encima de su compañero en el Atlético y Argentina, con la que fueron campeones del mundo.

El 3-2 en el minuto 71 y medio también apuntó al rendimiento defensivo del Atlético. El pase de un lado a otro encontró a Vinicius demasiado solo en el lado izquierdo, enfrentado a un superado Álex Baena, sin ayudas ni coberturas, con un tiro con la derecha que también sobrepasó a Musso. Otra concesión. El Real Madrid no perdona. Otro gol.

Al Atlético, en superioridad numérica en el tramo final, no le había servido tampoco adelantarse en el marcador en la primera parte, como también le había ocurrido en tres de las cinco últimas visitas al terreno madridista. Tampoco le valió este domingo el 0-1 de Ademola Lookman.

Todo está muy medido, estudiado, en los planes de Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que lanzó arriba a Ademola Lookman y Giuliano Simeone como punta de lanza, mientras Antoine Griezmann y Julián Alvarez, los delanteros, abrían el espacio en el camino inverso, para componer el gol con el que tomó ventaja en el marcador.

Como ya empleó en el partido de ida de la ronda intermedia de la Liga de Campeones en Brujas, Simeone compuso de inicio un rectángulo cuando desplegó arriba a su equipo. Los dos vértices más atrasados para Johnny Cardoso y Koke Resurrección, los medios centros; los dos más adelantados, sólo en la fase ofensiva, para Lookman y Giuliano, para el desborde y el remate, con Griezmann y Julián de enlace, despiste y transición.

El gol lo finalizaron entre Lookman y Giuliano, los dos futbolistas del Atlético que irrumpieron en el área sobrepasada la media hora. El contraataque lo dirigió el atacante nigeriano fichado al Atalanta este invierno por 35 millones de euros, cada vez más afianzado en el once y en los mecanismos de su nuevo equipo, pero el vuelo real se lo dio la subida de Matteo Ruggeri. Su pase al medio activó definitivamente tres toques de gol.

El primero, como si de un delantero centro se tratara, lo resolvió Giuliano con un taconazo majestuoso para proponer a Lookman, en el área pequeña, ante Andriy Lunin. Un control y un remate, con la derecha. El gol a los 32 minutos y medio. El quinto gol del atacante en 14 partidos de rojiblanco. Ha dado cuatro asistencias más. Su impacto es indiscutible. No fue suficiente tampoco esta vez en el Bernabéu. La última victoria aún data de 2016. Entonces sí le bastó con un gol nada más, de Antoine Griezmann. Y fortaleza atrás.

El once de Simeone fue completamente reconocible. No hubo rotaciones. Aunque él alimentó la duda en la víspera, el derbi no es un partido más, por más que el momento de LaLiga, la atracción de la Copa del Rey y la oportunidad de la Liga de Campeones, hayan restado trascendencia desde el punto de vista de la clasificación, porque la competencia por el título liguero parece ajena, pero el pase a la Champions ya es casi irrebatible.

En la alineación figuró Julián Alvarez, resurgido, goleador tres veces en sus tres últimos encuentros, en seis de los últimos once, aparte de dar tres asistencias; Antoine Griezmann, cuyo momento habla de su vigencia; Ademola Lookman, afianzado cada vez más en la estructura del Atlético tras su fichaje invernal; Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Robin Le Normand -afianzado de nuevo justo cuando se ha quedado fuera de la convocatoria de la selección-, David Hancko, Matteo Ruggeri y Juan Musso, de nuevo para suplir la baja de Jan Oblak.

Del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Tottenham del pasado miércoles al derbi de este domingo, apenas un cambio: el regreso de Llorente al lateral derecho privó de un sitio a Nahuel Molina, el elegido en Londres, y devolvió el recorrido por el medio a Koke, suplente entonces, pero titular en casi toda la temporada.

Iñaki Dufour