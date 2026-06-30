Rusia derriba 419 drones ucranianos, la cuarta parte de los cuales se dirigía a Moscú

Moscú, 30 jun (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 419 drones ucranianos de largo alcance, 65 de los cuales, cerca de la cuarta parte, se dirigían a Moscú, según informaron el Ministerio de Defensa ruso y la Alcaldía de la capital de Rusia.

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 419 drones ucranianos de ala fija" sobre 18 regiones rusas y la anexionada península de Crimea, indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en su canal oficial en MAX, el sistema de mensajería ruso.

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En particular, en las inmediaciones de la capital rusa fueron derribado 56 drones, según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, que no informó de daños o víctimas a consecuencia de los ataques.

Según el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, en la localidad de Yegórivesk, al sudeste de la capital rusa, se incendió una casa tras la caída de fragmentos de un dron, causando la muerte de un menor de edad e hiriendo a tres personas.

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En la región de Kaluga, 200 kilómetros al sur de Moscú, fueron aniquilados 13 drones ucranianos, según escribió en MAX el gobernador local, Vladislav Shapshá.

Por su parte, el gobernador de la sureña región de Rostov en el Don, Yuri Slusar, reportó el derribo de más de 60 drones ucranianos y señaló que el ataque no provocó daños materiales ni víctimas humanas.

Sin embargo, las consecuencias de los ataques contra las refinerías rusas de las últimas semanas no pasan inadvertidas: las regiones de Tatarstán y el distrito autónomo siberiano de Janti-Mansíisk, las regiones con mayor producción de crudo del país, también se sumaron a las restricciones de venta de combustible.

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En particular el déficit se ha tornado patente en la también petrolera región de Irkutsk, donde algunos conductores han hecho colas de hasta 18 horas para repostar, según el medio independiente ruso Meduza.

En Moscú y la región de Moscú también se mantienen las limitaciones a la venta de combustible en las redes de gasolineras locales.EFE