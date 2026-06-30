Sheila Casas, primeras imágenes con su nuevo novio

Un año después de su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, y mientras su hermano Óscar acapara titulares por su sorprendente ruptura con la cantante Ana Mena, Sheila Casas vuelve a estar iusionada en el amor. La influencer se ha convertido en una de las grandes protagonistas del momento después de ser pillada en Ibiza -lugar con más paparazzi por metro cuadrado durante el verano- derrochando pasión, besos y sonrisas con un atractivo hombre cuya identidad no ha tardado en salir a la luz.

Tal y como ha revelado en primicia 'Informalia', el nuevo novio de la hermana de Mario Casas es un empresario madrileño de 49 años -cumplirá 50 en apenas unos días- que se llama Sergio Ignacio González Sobrino, que tiene cinco hijos de tres mujeres distintas, y que se separó de su última pareja -madre de los dos menores- hace menos de tres meses.

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En medio de los comentarios que ha desatado su parecido físico con el de Escassi -ambos son morenos, de ojos azules y con una anatomía privilegiada- y a pesar de que llevarían apenas un mes juntos, Sheila ya no se esconde y este lunes se ha dejado ver con su chico en el aeropuerto de Madrid tras haber puesto punto y final a su breve escapada romántica a la isla balear.

De lo más cómplice con Sergio Ignacio, y sin dejar de intercambiar miradas y risas, la creadora de contenido ha reaccionado a sus apasionadas imágenes en la playa y confesando que "la verdad es que es una faena que me saquen fotos así, pero bueno. La verdad que siempre incomoda un poco y más cuando sales en bikini" ha reivindicado -tras aclarar que no ha hablado con él si le gusta el mundo de la fama- que su nuevo novio "es anónimo y yo creo que quiere seguir siendo anónimo".

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"Ella es la guapa, ella, ella, ella" ha añadido divertido el empresario de lo más cómodo ante las cámaras mientras Sheila, sin disimular que está feliz -aunque todavía es pronto para decir si la relación se consolidará o quedará en un amor de verano- ha respondido con un entusiasta "¿sí? ¡Qué bien!" a los comentarios de que hacen muy buena pareja.

Lo que sin embargo no le ha hecho tanta gracia es que se compare a Sergio Ignacio con Escassi, dejando claro que ella por lo menos no ve ningún parecido entre ambos: "No, no, no. Bueno, decidlo vosotros, opinas vosotros qué pensáis", respondiendo incrédula "pues nada chicos..." cuando los reporteros han admitido que un aire por lo menos sí que tienen.

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Mientras ella disfruta de un momento muy dulce en el amor, Óscar no lo estaría pasando bien tras su ruptura con Ana Mena aunque se rumorea que fue el actor el que tomó la decisión de poner punto y final a su noviazgo después de 2 años juntos porque se habría "desenamorado". "No lo he visto, he estado como desconectada en Ibiza, no he visto nada. Ahora me pondré un poco al día" ha esquivado, asegurando que lo importante es respetar a ambos y desearles lo mejor. "Sí, sí, justo. Además a los dos. Son increíbles como ya dije y que es eso, sigo repitiendo que se quieren los dos muchísimo y que todo bueno, que ha sido muy bonito" ha zanjado sin entrar en detalles sobre la vida privada de su hermano.