Telefónica votará esta semana en su junta el nombramiento de Jane Thompson y la salida de BBVA del consejo

La decisión de Norges Bank Investment Management (NBIM), el gestor del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, de votar en contra del informe de remuneraciones del consejo de administración de Telefónica ha generado atención en la antesala de la próxima junta general ordinaria de accionistas. Tal como informó Europa Press, NBIM, que controla una participación del 1,5% en el capital social de la operadora española, comunicó su oposición argumentando que el informe de remuneración carece de la transparencia necesaria y no establece límites adecuados, sugiriendo que la remuneración anual en acciones debería estar vinculada a plazos de entre cinco y diez años, tanto si hay dimisión como jubilación, e insistió en que los conceptos salariales computables para la jubilación solo deberían representar una fracción minoritaria respecto de la compensación total.

En este contexto, la junta que se celebrará el jueves 26 de marzo incluirá la votación sobre el nombramiento de Jane Thompson como nueva consejera independiente. De acuerdo con Europa Press, Thompson reemplazará a José María Abril, representante de BBVA, quien abandona el consejo tras 19 años. Marc Murtra, presidente de Telefónica, detalló que la salida de Abril responde a que el banco ya no considera estratégica su implicación en la operadora. Abril, el segundo consejero de más antigüedad en el máximo órgano de gobierno tras Isidro Fainé, finaliza así un mandato renovado en abril de 2022. Fainé, presidente de CriteriaCaixa y de la Fundación La Caixa, representa al holding inversor de la Fundación Bancaria La Caixa, que mantiene una participación del 9,9% y, tras la marcha de BBVA, queda entre los principales accionistas estables.

La agenda de la reunión anual contempla también la renovación de María Luisa García Blanco como consejera independiente, junto a la ratificación y designación de Anna Martínez Balañá, César Mascaraque Alonso y Mónica Rey Amado, todos ellos propuestos para ese mismo cargo. Europa Press detalló que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recibió la comunicación formal sobre los nombramientos y renovaciones previstos, que buscan garantizar la independencia y variedad en el consejo.

Dentro de los temas a someter a aprobación figura el reparto de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición, por un importe bruto unitario de 0,15 euros por acción, que Telefónica prevé abonar el 18 de junio. El orden del día incluye también la validación de la nueva política de remuneraciones para el consejo de administración, además de la delegación de facultades destinadas a formalizar, interpretar y ejecutar los acuerdos que resulten de la asamblea.

Otra cuestión relevante consiste en la votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones correspondiente a 2025, punto en el que NBIM expresó su desacuerdo. En su declaración, el gestor noruego sostuvo que “el consejo de administración es responsable de atraer al director ejecutivo adecuado y de establecer una remuneración apropiada”. Añadió que una remuneración sustancial debería asignarse en forma de acciones y que el consejo debe explicar con claridad la composición total de los beneficios para prevenir resultados que califica de inaceptables. Además, exigió que estos beneficios tengan una justificación estrictamente empresarial.

Por su parte, los fondos estadounidenses de pensiones Calpers y Calstrs comunicaron que votarán en contra de la reelección de María Luisa García Blanco como consejera, según consignó también Europa Press. Estos fondos suelen ejercer presión sobre las compañías en las que invierten, especialmente en asuntos de gobierno corporativo y remuneración.

La reunión de accionistas incluye la propuesta de reelección de PricewaterhouseCoopers (PwC) como auditor de cuentas para el ejercicio 2026 y la designación de esta firma para los años 2027, 2028 y 2029. Además, los accionistas deberán deliberar sobre las cuentas anuales individuales y consolidadas de la compañía correspondientes a 2025, junto con el informe de gestión tanto de la sociedad como del grupo.

Entre los asuntos incluidos en la convocatoria, también destaca la votación relativa al estado de información no financiera y de sostenibilidad del grupo consolidado, documento que forma parte del informe de gestión y que se someterá igualmente a la consideración de la junta. El balance sobre la actuación del consejo de administración durante el último ejercicio cerrará el temario.

Las decisiones tomadas en esta reunión definirán la composición y el enfoque estratégico del máximo órgano de gobierno de Telefónica, en un momento donde las directrices sobre remuneraciones, la transparencia y la representación de los accionistas institucionales concentran la atención. Según informó Europa Press, la junta marcará la salida de BBVA del consejo luego de casi dos décadas y abrirá la puerta a nuevas incorporaciones que buscan fortalecer la gobernanza de la operadora.