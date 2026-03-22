Rutte defiende la "crucial" ofensiva de EEUU contra Irán porque Trump "está haciendo un mundo más seguro"

Mark Rutte explicó que la acción militar liderada por Estados Unidos e Israel en Irán no se compartió en detalle con los aliados internacionales debido al riesgo de que se filtrara y se perdiera el efecto del "primer ataque". Según consignó el medio Fox News, el secretario general de la OTAN recalcó que esta decisión táctica resultó fundamental para el éxito de la operación y, a la vez, ha llevado a los socios occidentales a iniciar discusiones coordinadas sobre posibles acciones futuras. Rutte señaló que los aliados europeos, en vista de los hechos recientes, aprovecharon las últimas semanas para prepararse y evaluar respuestas conjuntas ante el contexto actual.

Tal como publicó Fox News, Rutte defendió la ofensiva estadounidense e israelí como una medida "crucial" frente a lo que describió como una "amenaza existencial" del programa nuclear y de misiles balísticos iraní. Insistió en que la intervención busca eliminar capacidades que, a su juicio, representan un peligro directo no solo para Israel, sino también para Europa y el resto del mundo. “Sé que hay mucho debate en Estados Unidos y Europa sobre si esta campaña del presidente contra Irán era necesaria, y déjenme decirles que sí lo es: es crucial que el presidente y Estados Unidos hagan esto para eliminar la capacidad nuclear y la capacidad de misiles balísticos de Irán, porque representan una amenaza”, afirmó Rutte en su entrevista.

El jefe de la Alianza Atlántica destacó que, aunque la sociedad estadounidense se muestra dividida en su apoyo, el objetivo central es garantizar la seguridad global frente a las capacidades tecnológicas militares de Irán. Como detalló Fox News, Rutte expresó que sigue de cerca la opinión pública y, pese a las dudas internas, consideró clave que la ciudadanía estadounidense apoye las acciones del presidente Trump. En sus palabras: “He visto las encuestas, pero realmente espero que el pueblo estadounidense lo apoye porque lo está haciendo para que el mundo entero sea más seguro”, manifestó durante sus declaraciones.

De acuerdo con reportes del medio estadounidense, Rutte también se refirió a los riesgos de compartir anticipadamente detalles de la operación con otros miembros de la OTAN. Reconoció que la confidencialidad se volvió prioritaria para evitar que el elemento sorpresa se perdiera o que información crucial llegara a manos de actores no autorizados. Pese a ello, mencionó que la situación derivó en una respuesta rápida por parte de los aliados y socios estadounidenses, facilitando la organización de estrategias conjuntas.

El secretario general de la OTAN evitó comentar directamente sobre las recientes críticas de Trump a los países miembros de la Alianza Atlántica, quienes habrían sido calificados como “cobardes” por la negativa a participar en una misión naval para facilitar el tránsito por el estrecho de Ormuz. Según indicó Fox News, Rutte prefirió centrar sus declaraciones en el respaldo a la campaña militar contra Irán y la importancia de una acción contundente ante el programa nuclear y de misiles.

En declaraciones ofrecidas al canal estadounidense NBC, Mark Rutte reforzó su perspectiva acerca de la gravedad de la amenaza representada por los avances tecnológicos y militares iraníes. Repitió que estos peligros no solo afectan de manera directa al Estado de Israel, sino que también comprometen la estabilidad regional y la seguridad global. Sostuvo que espera “que la gente comprenda este argumento”, apoyando sus afirmaciones sobre la necesidad de una reacción internacional unificada.

Los comentarios de Rutte surgen en el contexto de un debate internacional sobre la legitimidad y las consecuencias de la ofensiva militar en la región durante un periodo de negociaciones nucleares con Irán. Según reportó Fox News, el líder de la organización militar occidental hizo hincapié en la importancia de una acción rápida y coordinada, contextualizando su defensa de la iniciativa militar como parte esencial de los esfuerzos por limitar el desarrollo armamentístico iraní.

La polémica generada por el ataque y las posturas divergentes al interior de Estados Unidos y Europa evidencian tanto la complejidad del escenario internacional como la necesidad, según la visión de Rutte, de forjar alianzas sólidas frente a desafíos globales. Tal como consignó Fox News, el secretario general de la OTAN concluyó sus declaraciones señalando que la actuación de Estados Unidos e Israel no solo responde a intereses particulares, sino al propósito de salvaguardar la paz y la seguridad internacionales frente a la expansión de capacidades militares avanzadas por parte de Irán.