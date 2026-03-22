Milei señala que la migración descontrolada "desarticula el orden social" durante su visita a Hungría

Durante su estadía en Budapest, Javier Milei sostuvo conversaciones con el primer ministro Viktor Orbán en el marco de la primera visita oficial de un jefe de Estado argentino a Hungría. El encuentro también incluyó una reunión con el presidente magiar, Tamás Sulyok. En este contexto, el mandatario argentino recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Ludovika de Budapest, donde centró su discurso en el impacto de la migración en la cohesión social y en el derecho de cada nación a establecer sus propias políticas fronterizas.

Según informó la agencia Europa Press, durante la conferencia que ofreció tras recibir el reconocimiento académico, Milei remarcó que el ingreso de extranjeros sin mecanismos orientados a su integración puede provocar situaciones sociales adversas. “La migración descontrolada, sin integración, desarticula el orden social. Cuando se desconoce la cultura de la comunidad que recibe se termina generando desgracias evitables”, afirmó, aludiendo a la necesidad de promover la adaptación cultural como elemento clave para la convivencia.

De acuerdo con Europa Press, el presidente argentino expuso que cada Estado posee la potestad de definir sus políticas migratorias, así como la forma de gestionar sus fronteras y preservar los elementos que lo definen como sociedad. Este posicionamiento se inscribió dentro de un discurso más amplio en el que también hizo referencia a lo que denominó “experiencia compartida” entre Argentina y Hungría bajo el contexto de los efectos del socialismo en ambas naciones.

El evento en el que Milei formuló estas declaraciones fue la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebrada en la capital húngara. Según consignó Europa Press, en el encuentro participaron figuras internacionales identificadas con el espectro de la derecha y la ultraderecha, como Viktor Orbán, el líder de Vox, Santiago Abascal, Alice Weidel de Alternativa para Alemania (AfD) y Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. El medio detalló que la presencia de estos dirigentes sirvió de plataforma para dialogar sobre temas de alcance global y regional, con un enfoque particular en políticas migratorias, fronteras y soberanía nacional.

Durante su intervención en la CPAC, Milei también se refirió a la situación cubana. Según publicó Europa Press, el presidente argentino expresó optimismo sobre la posibilidad de un cambio en el país caribeño mediante la mediación del expresidente estadounidense Donald Trump. “Probablemente veamos a Cuba libre (…) seguramente antes de mitad de año”, manifestó. Estas declaraciones se dieron en un contexto en el que Milei defendió sus políticas internas, resaltando su gestión económica en Argentina, en un foro donde el público estaba compuesto principalmente por líderes y simpatizantes de movimientos conservadores europeos y latinoamericanos.

En materia migratoria, Milei señaló que en Europa el incremento de la población extranjera, sin requisitos ni aportes exigidos por las autoridades, representa un desafío significativo. Según indicó Europa Press, el mandatario calificó la situación como “una estafa” y criticó el enfoque de apertura indiscriminada. En su visión, esta modalidad ha ido en detrimento del tejido social y evidencia la necesidad de revisar las políticas de ingreso y asentamiento para los inmigrantes.

De acuerdo con información difundida por la Oficina del Presidente de Argentina y citada por Europa Press, la agenda en Hungría incluyó la discusión de temas bilaterales y multilaterales con las autoridades anfitrionas. Las reuniones se produjeron tras la participación de Milei en la CPAC, donde aprovechó la oportunidad para enfatizar en la defensa de los valores que, según su postura, fortalecen la identidad nacional y permiten a los países responder de manera soberana a los retos contemporáneos asociados a la migración.

El medio Europa Press detalló que el viaje de Milei a Budapest se inscribe en un posicionamiento internacional que busca reforzar alianzas con gobiernos y partidos políticos que comparten una perspectiva crítica sobre los procesos migratorios en curso en Europa y América Latina, así como sobre las políticas de integración y multiculturalismo adoptadas en años recientes. La intervención de Milei ha generado reacciones diversas entre los sectores políticos y sociales, tanto en el foro donde intervino como en los países de origen y destino de los participantes en la conferencia.