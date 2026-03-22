La CDU se impone al SPD en las elecciones regionales de Renania-Palatinado, según pie de urna

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) alcanzó un 20 % de los votos en las recientes elecciones regionales de Renania-Palatinado, según la encuesta a pie de urna difundida por la radiotelevisión pública alemana ARD. Este resultado indica un incremento significativo para AfD, que más que duplicó el apoyo conseguido en los comicios de 2021 y se posicionó por primera vez como tercera fuerza política en la región. El ascenso de AfD coincide con un drástico declive del Partido Socialdemócrata (SPD), tradicional fuerza dominante en el estado.

La Unión Demócrata Cristiana (CDU), encabezada localmente por Gordon Schnieder, logró el 30,5 % de los votos, según reportó ARD, desbancando al SPD que, tras 35 años al frente del gobierno regional, obtuvo solo el 27 % de apoyo. De acuerdo con la información publicada por ARD, este porcentaje representa la peor marca histórica para el SPD en Renania-Palatinado, con una pérdida de más de siete puntos porcentuales respecto a la anterior cita electoral.

La situación plantea retos inmediatos para la formación de gobierno en la región. Según informó ARD, la debacle sufrida por el SPD y la caída en votos de Los Verdes —que pasaron de segunda a cuarta fuerza con un 7,5 %— imposibilitan la reedición de la alianza “semáforo”, que se basaba en la colaboración entre socialdemócratas, ecologistas y el Partido Liberal Demócrata (FDP). Este último tampoco cuenta con representación garantizada en el nuevo Parlamento regional, lo que complica aún más la configuración de un ejecutivo de coalición similar al anterior.

Tal como publicó la radiotelevisión pública, el liderazgo de Gordon Schnieder en la CDU resultó clave para que el partido recuperara su preeminencia en la región, después de décadas por detrás del SPD. Este resultado también implica una segunda derrota consecutiva para los socialdemócratas en comicios regionales, tras los resultados adversos en Baden-Württemberg, lo que suma presión al partido que también comparte el gobierno federal junto a la CDU.

Los Verdes, que habían conseguido posicionarse como segunda fuerza en elecciones previas, sufrieron una reducción sustancial de su base electoral, quedándose en el 7,5 % de los votos según ARD. Por su parte, La Izquierda, otra de las formaciones opositoras, no tiene asegurada su presencia en la asamblea legislativa, según el sondeo realizado a la salida de los colegios electorales.

El panorama político tras estas elecciones refleja un cambio notable en las fuerzas regionales de Renania-Palatinado. Según la información recopilada por ARD, la CDU no solo logró revertir su papel opositor sino que también tomará la iniciativa en la búsqueda de socios para conformar gobierno. El crecimiento de AfD representa un nuevo desafío para los partidos tradicionales, que deberán considerar nuevas alternativas para evitar la parálisis institucional.

La actual situación también repercute a nivel nacional, dado que el SPD es el principal socio de coalición de la CDU en el gobierno federal. Según consignó ARD, la secuencia de malos resultados para el SPD podría influir en la estabilidad de la gran coalición en Berlín.

El sondeo a pie de urna de ARD señala, igualmente, que el Partido Liberal Demócrata (FDP) queda fuera del Parlamento, lo que elimina toda posibilidad de reeditar la alianza con el SPD y Los Verdes. Ante la ausencia de mayorías claras, el proceso para alcanzar un nuevo acuerdo de gobierno regional presentará una dinámica marcada por la dificultad de establecer un consenso estable entre las fuerzas políticas presentes.

Finalmente, la migración de votos desde los partidos de gobierno hacia AfD y la caída pronunciada de Los Verdes arrojan dudas sobre el rumbo de la política regional y el grado de fragmentación del electorado. Según detalla ARD, estos resultados reflejan un desplazamiento del espectro político tanto hacia el centro-derecha como hacia la ultraderecha, en un escenario donde la representación de partidos minoritarios resulta incierta y la reedición de antiguos pactos gobernantes se muestra inalcanzable.