La banca española sufre en Bolsa con la guerra (-8,65%), pero pierde un tercio menos que el sector en Europa

Entre los motivos detrás de la caída en la capitalización de las entidades financieras europeas, los inversores han destacado la toma de beneficios tras el fuerte crecimiento de las acciones bancarias en los últimos años. Según consignó el medio original, la banca española acumuló un incremento de hasta el 290% desde 2022 a 2025, lo que propició que muchos inversores optaran por vender posiciones y asegurar plusvalías, sumándose al efecto generado por la crisis en Oriente Próximo. Este proceso, que afecta tanto a bancos españoles como europeos, se combina con la volatilidad inducida por los recientes acontecimientos geopolíticos.

De acuerdo con la información publicada, el impacto de la guerra en Oriente Próximo se ha reflejado en una reducción del 8,65% en el valor de las entidades bancarias españolas desde el inicio del conflicto. Aunque la caída resulta considerable en apenas quince sesiones bursátiles, sigue encontrándose un tercio por debajo del descenso registrado por el Stoxx Europe 600 Banks, el principal índice sectorial bancario europeo. La misma fuente precisó que solo el Banco Santander, entre los bancos españoles cotizados, ha experimentado una pérdida superior a la media europea, mientras que el resto de entidades nacionales muestran descensos más moderados.

En el desglose individual de la banca española, Banco Santander lidera las pérdidas con una contracción que supera el 14,3%. El precio de la acción de la entidad pasó de 10,79 euros a 9,24 euros en el periodo que abarca desde el viernes previo al ataque coordinado entre Washington y Tel Aviv sobre Teherán hasta el cierre de la última semana. Le siguen BBVA, Unicaja y Bankinter, que han cedido un 9,24%, 7,93% y 7,72% respectivamente. Las bajadas más suaves corresponden a Sabadell, con una caída del 7,26%, y Caixabank, que retrocedió un 5,46% en el mismo lapso.

En el contexto europeo, el medio reportó que Deutsche Bank encabeza los descensos con una depreciación del 18%. Los títulos del gigante bancario alemán pasaron de 30,29 euros, al cierre de febrero, a 24,76 euros, marcando la mayor pérdida entre los líderes del sector. Unicredit y Societe Generale enfrentaron bajadas del 17,65% y 17,44% respectivamente, mientras que en Francia, BNP Paribas sufrió un retroceso del 14%. Barclays, fuera del índice, tuvo una disminución del 17,4% en su cotización, al pasar de 452 libras esterlinas a 373,9 dentro del mismo intervalo temporal.

Los análisis de bancos internacionales y organismos sectoriales han puesto en contexto estos movimientos. JPMorgan señaló en recientes informes que “estos retrocesos son exagerados”, sugiriendo que las ventas pueden haberse intensificado por una percepción de riesgo mayor a la real. Por otro lado, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) apuntó que la exposición directa de los bancos europeos al mercado iraní resulta “insignificante”, minimizando el riesgo financiero asociado al conflicto en Oriente Próximo.

El informe también recogió datos del Banco Central Europeo (BCE), que indican que la exposición total de las entidades financieras europeas supervisadas a los mercados de Oriente Próximo representa menos del 1% de sus activos totales, cuantificados en 27,8 billones de euros a septiembre de 2025. En el caso de los bancos españoles, la vulnerabilidad es incluso menor. Según los datos de la EBA, algo más del 0,2% de los activos de entidades nacionales como Caixabank, Santander y BBVA están vinculados a la región del Oriente Medio.

Desde el punto de vista de la solidez financiera, la agencia de calificación Scope Ratings recalcó que “los bancos europeos afrontan la incertidumbre abierta por el conflicto con unos fundamentos financieros sólidos”. A pesar de que reconoce algunas amenazas dentro del entorno, considera poco probable que los efectos directos sobre los activos y la rentabilidad de la banca europea se conviertan en un factor que determine la solvencia del sector de manera sistémica.

Aun bajo el escenario de volatilidad en los mercados, Scope Ratings señaló que persisten una serie de riesgos a considerar. Entre estos se encuentran la posibilidad de un crecimiento económico más lento y el aumento de los tipos de interés para frenar la inflación, factores que pueden reducir la demanda de crédito y limitar la expansión del negocio bancario. Sin embargo, la agencia matizó que un entorno de tasas más elevadas en el BCE podría respaldar los márgenes en aquellas jurisdicciones donde los balances bancarios muestran una mayor sensibilidad a los activos, siempre que las entidades logren mitigar el incremento en los costes de financiación.

En cuanto a las perspectivas de recuperación, el sector podría encontrarse ante oportunidades de crecimiento futuro. Goldman Sachs apuntó recientemente que la corrección en los precios de las acciones ha generado un escenario donde las entidades del sector bancario español se presentan como “más atractivas” para los inversores. Al analizar el potencial de subida respecto a los máximos recientes, BBVA muestra margen de crecimiento de más del 24% hasta los 22,33 euros por acción, cifra alcanzada a principios de febrero. Tras la entidad vasca, Unicaja y Santander cuentan con potenciales alcistas estimados en el 22% y 21,8% respectivamente, mientras que Sabadell, Caixabank y Bankinter se sitúan en rangos entre el 14,6% y el 17%.

El repaso a la evolución bursátil desde 2022 evidencia el peso de las recogidas de beneficios en el ajuste reciente. El medio detalló que en los últimos cuatro años, Sabadell incrementó el valor de su acción en más del 460%, pasando de 0,598 euros al inicio de 2022 a 3,3650 euros en la última sesión cerrada. Por detrás se posicionan Caixabank (330% de alza) y BBVA (280%). Santander, Unicaja y Bankinter presentan ascensos acumulados del 240%, 215% y 210% respectivamente. Estos crecimientos refuerzan la interpretación de que la corrección actual forma parte de un proceso de consolidación después de un rally alcista excepcional.

Entre las explicaciones aportadas, la recogida de beneficios tras años de fuerte crecimiento aparece como un factor relevante según los inversores entrevistados por el medio de referencia. Tras la recuperación económica posterior a la pandemia, el sector bancario español experimentó un revalorización notable, lo que habría motivado la venta de parte de las posiciones por parte de algunos inversores institucionales y minoristas, precipitando el descenso en las cotizaciones a la par que la consolidación de plusvalías.

El análisis detallado de la exposición al enclave geopolítico en conflicto y la sólida posición financiera de las entidades españolas han pesado en que la caída local haya superado en menor medida al resto de bancos europeos, según recogen los informes de los distintos organismos y analistas consultados por el medio. Al examinar el riesgo sistémico para el conjunto del sistema bancario europeo, la mayoría de los expertos citados concuerdan en que la repercusión directa de la crisis actual sobre los balances y perfiles de riesgo de la gran banca resultaría limitada.

En el balance general, aunque los problemas derivados de los escenarios internacionales y la volatilidad de los mercados han tenido un impacto en los valores bursátiles de la banca, los fundamentos financieros, la baja exposición regional y las oportunidades identificadas por analistas e instituciones financieras abren la puerta a la recuperación y a un nuevo ciclo de crecimiento potencial, según la información recogida por el medio especializado.