Israel informa de la muerte de un dirigente del aparato financiero de Hamás en un bombardeo en Líbano

Las autoridades militares israelíes sostienen que Walid Muhamad Dib mantenía funciones esenciales en la transferencia de recursos y la coordinación de acciones para Hamás desde países como Siria y Líbano. Según detalló el Ejército israelí mediante un comunicado recogido por distintos medios, el dirigente resultó eliminado en territorio libanés como parte de una ofensiva aérea ejecutada a comienzos de la semana, aunque no precisaron el lugar exacto donde se desarrolló la operación.

Tal como publicó la fuente original, Israel atribuye a Dib la responsabilidad de gestionar el financiamiento de las actividades militares de Hamás en Líbano y otras regiones. El comunicado castrense afirma que el dirigente asesinaba recursos económicos para distintos departamentos de Hamás en Judea, Samaria (Cisjordania), Líbano y otros países. Además, según la información difundida este domingo, Dib tenía a su cargo labores de reclutamiento de operativos y supervisión de actividades consideradas terroristas desde Siria y Líbano.

El comunicado oficial del Ejército israelí insiste en la importancia de Dib dentro del aparato de Hamás, señalando que su papel abarcaba no solo el manejo de fondos sino también la expansión de su estructura operativa fuera de Gaza. De acuerdo con lo consignado por la fuente, la ofensiva en territorio libanés integra una serie de acciones consideradas por Israel como parte de su objetivo de debilitar la capacidad logística y financiera de Hamás más allá de la Franja de Gaza.

El medio reportó que, aunque las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron la muerte de Dib a través del comunicado, no se precisaron detalles sobre el lugar exácto ni sobre posibles daños colaterales en la operación. La información entregada subraya que Dib era considerado clave en la articulación de redes financieras para la organización y en la gestión de desplazamientos logísticos entre varios países en Oriente Medio.

El comunicado del Ejército también menciona que los operativos bajo las órdenes de Dib habrían proporcionado apoyo logístico y reclutamiento de nuevos miembros para Hamás desde posiciones en Siria y Líbano, una actividad que, según Israel, busca fortalecer tanto la infraestructura militar como las capacidades de reacción de la organización en la región. El anuncio de la muerte de Dib implica, de acuerdo a la valoración de las autoridades israelíes, un golpe a la red de financiamiento y movilización de Hamás en varios frentes.

La fuente consignó que la acción militar ocurre dentro del marco de las tensiones regionales con Hamás, donde Israel ha incrementado sus operaciones selectivas fuera de Gaza, especialmente en Líbano y Siria, con el objetivo de limitar el alcance de la organización palestina en la región y obstaculizar los flujos de recursos que permitan su sostenimiento operativo.

Fuentes militares añadieron, según reportó la prensa, que las operaciones -incluida la que resultó en la muerte de Dib- forman parte de una estrategia de “interdicción” dirigida a individuos señalados como gestores clave en circuitos de apoyo logístico y financiero de movimientos considerados terroristas por Israel. El comunicado cita que la coordinación de estos mecanismos incluía el uso de redes internacionales para sostener tanto la actividad armada como el reclutamiento de personal en distintas ubicaciones de Oriente Medio.

Según reiteró el Ejército israelí, la eliminación de figuras vinculadas al financiamiento y la logística de Hamás busca interrumpir la cadena de mando y suministro de la organización fuera de sus bases tradicionales, extendiendo el campo de operaciones de Israel a territorios como Líbano y Siria a raíz de consideraciones de seguridad nacional.