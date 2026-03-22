El tenista español Carlos Alcaraz se estrella contra Korda en Miami y queda eliminado en tercera ronda

Sebastian Korda, originario de Florida, consiguió el triunfo más destacado de su carrera tras imponerse al español Carlos Alcaraz en la tercera ronda del torneo ATP 1000 de Miami, dejando fuera al número uno del ranking mundial. El medio de comunicación consignó que este resultado representó un giro inesperado en el objetivo de Alcaraz, quien buscaba repetir el título alcanzado en 2022 en el mismo certamen, y ahora deberá enfocar sus preparativos hacia la temporada de torneos sobre tierra batida.

Según publicó la fuente original, el estadounidense Korda logró una victoria por 6-3, 5-7, 6-4, cortando el avance de Alcaraz mucho antes de lo anticipado. El tenista español, que ya había registrado una derrota en las semifinales de Indian Wells, enfrentó una nueva frustración en Miami, consolidando la tónica de una campaña que no ha alcanzado las mismas alturas que su arranque en circuitos anteriores. La presión sobre Alcaraz, quien se transformó en el jugador más joven en completar los títulos de Grand Slam, se mantuvo elevada a lo largo del partido, ya que sus rivales buscan destacarse derribando al líder del ranking.

Tal como detalló el medio, el desarrollo del partido mostró a un Carlos Alcaraz irregular, especialmente en el primer set, donde cedería un quiebre en el octavo juego que permitió a Korda tomar una ventaja inicial de 6-3. En la siguiente manga, Alcaraz debió volver a contracorriente, llegando a estar por debajo en el marcador, pero supo reponerse y ganó los últimos cuatro juegos consecutivos, igualando el partido tras un 7-5. El tercer y definitivo set se caracterizó por el predominio de ambos en sus turnos de saque, hasta que Korda rompió el empate en el séptimo juego con una nueva rotura, resultado que llevaría al estadounidense a asegurar el último parcial y la eliminación de Alcaraz.

Según consignó la fuente, la derrota cobra mayor relevancia considerando el historial reciente del tenista de El Palmar en esta competición. Aunque Miami fue el escenario de su primera gran conquista en 2022, Alcaraz no volvió a destacarse en las siguientes ediciones, y la edición actual profundiza esa racha adversa. El jugador estadounidense ahora enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del duelo entre el español Martín Landaluce y el ruso Karen Khachanov, según detalló el medio.

La jornada de eliminación de Alcaraz coincidió además con el adiós del joven Rafael Jódar, quien también perdió en la tercera ronda ante el argentino Tomás Martín Etcheverry con parciales de 7-5 y 6-4, reportó el medio. El madrileño, de 19 años, había conseguido sus primeras victorias en la categoría Masters 1000 durante esta edición del torneo, y a pesar de la derrota, su desempeño le permitió situarse por primera vez en el 'Top 100' del ranking mundial.

Las aspiraciones de Alcaraz en la gira por Estados Unidos han resultado por debajo de lo esperado, tanto por la eliminación temprana en Miami como por su retroceso frente al empuje de rivales motivados. Korda, por su parte, utilizó el respaldo de jugar en casa para afirmar su juego y capitalizar los altibajos de su oponente. El éxito del estadounidense representa también una oportunidad para consolidarse en los cuadros finales y sumar experiencia en duelos definitorios de torneos Masters 1000, según puntualizó la publicación.

El torneo de Miami, uno de los citas obligadas del circuito ATP previo a la temporada europea de polvo de ladrillo, avanza así con la incorporación de nuevos nombres en fases avanzadas y la apertura de posibilidades para emergentes figuras, tal como lo refleja la sorpresa provocada por la eliminación de Alcaraz y las actuaciones de jóvenes participantes.