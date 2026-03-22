El presidente de Adif comparece este martes en el Congreso por el accidente de Adamuz

El debate sobre la retirada y gestión del material ferroviario tras el accidente de Adamuz se presenta como uno de los principales focos de la convocatoria en el Congreso. Según detalló Europa Press, persisten controversias entre la Guardia Civil y la empresa pública Ineco acerca de la extracción de materiales de las vías, lo que ha generado preguntas directas a Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Este martes, el presidente de la entidad, Luis Pedro Marco de la Peña, acude a la Comisión de Transportes para exponer las actuaciones adoptadas por el operador tras la tragedia ferroviaria ocurrida en enero en Adamuz (Córdoba), donde el choque de dos trenes de alta velocidad dejó un saldo de 46 personas fallecidas.

De acuerdo con Europa Press, la comparecencia de Marco de la Peña fue solicitada tanto por el propio presidente de Adif como por los principales grupos de la oposición, entre ellos Partido Popular y Vox, que presentaron peticiones formales conforme avanzaban las pesquisas sobre el siniestro. Los grupos parlamentarios centran sus preguntas en las decisiones adoptadas por Adif tras el accidente y en las intervenciones previas sobre la infraestructura donde sucedió la colisión.

El medio Europa Press precisa que, además de las actuaciones inmediatas, los partidos pedirán explicaciones sobre el estado de las vías y el desarrollo de obras de mantenimiento o mejora en la infraestructura ferroviaria implicada, así como sobre los protocolos de seguridad que regulan la circulación de trenes de alta velocidad. Los grupos buscan esclarecer si se siguieron las recomendaciones y advertencias recibidas previamente en materia de seguridad y conservación, y si la entidad adoptó las medidas pertinentes ante eventuales riesgos.

Europa Press también señala que uno de los temas que mayor discusión ha generado tras el accidente es el procedimiento aplicado para la retirada de material de las vías, ya que la Guardia Civil sostiene que Adif manipuló y trasladó elementos implicados en el siniestro sin autorización previa. En respuesta, la empresa pública Ineco sostiene que la intervención de Adif se realizó porque el material no permanecía bajo precinto oficial de las autoridades, tras la participación de la benemérita.

Las cuestiones ligadas al uso de fondos europeos para la modernización de la red ferroviaria representan otro eje de la comparecencia, informa Europa Press. El Congreso revisará la asignación y la ejecución de más de 111 millones de euros canalizados hacia la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, profundizando en los criterios aplicados para seleccionar tramos prioritarios y el grado de avance de las obras financiadas. Europa Press revela que los portavoces parlamentarios investigarán por qué el tramo involucrado en el accidente de Adamuz no fue objeto de intervención prioritaria, pese a disponer de partidas específicas para seguridad.

La comparecencia incluirá también preguntas sobre otro accidente ferroviario ocurrido en Gelida, Barcelona, después del de Adamuz, donde murió el conductor de un tren de cercanías, añade Europa Press. Los diputados quieren conocer si existen deficiencias estructurales similares o protocolos que deban revisarse en vista de múltiples incidentes en la red ferroviaria nacional.

Entre las demandas de información, los partidos solicitan a Marco de la Peña que concrete si Adif atendió las recomendaciones y avisos internos o externos respecto al estado de la infraestructura y que detalle qué actuaciones se contemplaron antes y después de la tragedia de Adamuz. El desarrollo, mantenimiento y conservación de vías, así como la gestión de incidentes críticos, concentran el interés del debate parlamentario, reportó Europa Press.

El registro de las solicitudes de comparecencia y las preguntas planteadas durante la comisión apuntan a depurar responsabilidades directas e indirectas sobre el accidente, según publicó Europa Press. El objetivo de los grupos políticos es clarificar tanto la respuesta inmediata de Adif como la política general de inversión y mantenimiento en el conjunto de la red de alta velocidad, así como la coordinación con otros organismos y la transparencia en la gestión de fondos e incidentes.

El orden del día de la Comisión de Transportes recoge oficialmente la intervención del presidente de Adif para abordar tanto las circunstancias que rodearon la colisión en Adamuz como las políticas preventivas y correctivas implementadas a nivel nacional. Los parlamentarios emplean este marco para examinar con mayor profundidad las políticas de seguridad y la ejecución presupuestaria en los principales ejes ferroviarios españoles, refirió Europa Press.