(Crónica) Valencia Basket, Baskonia y Joventut cumplen por arriba en la Liga Endesa

Un parcial de 1-15 en los últimos cinco minutos permitió al Asisa Joventut recuperar el control del partido ante Hiopos Lleida, asegurando así su decimoquinta victoria de la temporada y consolidándose en posiciones de playoffs. Según informó Europa Press, el club catalán tuvo que superar una remontada local en un encuentro celebrado en Barris Nord, y con este triunfo mantiene una buena racha, sumando su quinta victoria consecutiva en la Liga Endesa.

De acuerdo con Europa Press, el Valencia Basket recuperó sensaciones tras una serie de derrotas, tanto en la liga nacional como en la Euroliga, y se impuso por 107-91 frente a Coviran Granada en el Roig Arena durante la jornada 23 de la competición. Con este resultado, el conjunto dirigido por Pedro Martínez alcanzó su decimoséptima victoria en el torneo. Valencia mostró una actuación colectiva destacada, con cinco jugadores alcanzando doble dígito de anotación, y logró dominar a su rival de principio a fin. Entre los jugadores más sobresalientes del partido se encuentran Jaime Pradilla, Brancou Badio y Sergio de Larrea, quienes lideraron al equipo en los principales apartados estadísticos.

Europa Press detalló que el Coviran Granada, que ocupa la última posición de la tabla, no consiguió revertir el marcador a pesar de su esfuerzo constante. La diferencia en el ritmo ofensivo de Valencia anuló cualquier intento de reacción por parte del conjunto andaluz, que se encuentra amenazado por el descenso y con urgencia de sumar puntos en las siguientes jornadas para salir de la zona baja.

Por su parte, el Kosner Baskonia también enderezó el rumbo tras una serie de reveses recientes, logrando una victoria por 94-81 frente al Bàsquet Girona en el Buesa Arena. Según publicó Europa Press, el desempeño colectivo del equipo vasco fue clave, aunque el mayor protagonismo recayó en Timothé Luwawu-Cabarrot, quien anotó 21 puntos. A su lado, Kobi Simmons, con 20 de valoración, y Matteo Spagnolo, que aportó 21, junto a la contribución de Eugene Omoruyi en el último cuarto, resultaron determinantes para consolidar el triunfo. Con este resultado, Baskonia suma su decimoquinta victoria de la temporada y refuerza su posición en la zona de acceso a playoffs.

En el enfrentamiento en Lleida, Jabari Parker continuó aportando cifras valiosas con la camiseta de Joventut, mientras que Ricky Rubio destacó al liderar al equipo con 16 puntos y 23 de valoración. La aportación de Simon Birgander, que obtuvo 22 de valoración, junto con los 11 puntos registrados por Cameron Hunt en el último cuarto, facilitaron la remontada final de los de Badalona y certificaron el resultado a su favor, según consignó Europa Press.

En otro de los partidos relevantes de la jornada, el Río Breogán puso fin a una dinámica negativa tras imponerse por 75-83 en la cancha del Dreamland Gran Canaria. Según recogió Europa Press, el conjunto gallego aprovechó las dificultades ofensivas del equipo amarillo durante el tercer cuarto, donde solo pudieron sumar 13 puntos frente a los 26 de Breogán. En este choque, Danko Brankovic destacó con 15 puntos, 13 rebotes y una valoración de 24 unidades, impulsando a los dirigidos por Luis Casimiro a conseguir la victoria fuera de casa.

Europa Press subrayó que el Dreamland Gran Canaria, afectado por una crisis de resultados, continúa próximo a la zona de descenso tras esta derrota. La incapacidad del equipo local para mantener la intensidad permitió que Breogán se llevase los dos puntos y revirtiera su situación reciente.

Estos resultados consolidan a Valencia Basket, Kosner Baskonia y Asisa Joventut entre los equipos más regulares de la Liga Endesa, reafirmando sus aspiraciones de mantenerse en los puestos de privilegio cuando se aproxima la etapa decisiva de la competición. Los equipos que se midieron a los líderes intentarán reponerse en las próximas fechas en busca de mejores resultados para alcanzar sus objetivos en la temporada.