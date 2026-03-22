(Crónica) El Alavés firma un milagro en Balaídos y el Athletic se impone al Betis

El técnico madrileño Quique Sánchez Flores, tras una reciente racha de resultados donde su equipo cedió puntos en los últimos minutos, protagonizó un giro en el Estadio de Balaídos al dirigir al Deportivo Alavés hacia una remontada significativa frente al RC Celta. Según lo publicó Europa Press, el conjunto vasco consiguió revertir un marcador de 3-0 en contra, imponiéndose finalmente 4-3 en la jornada 29 de LaLiga EA Sports. La victoria se forjó tras una primera parte adversa y representa un avance clave en la lucha del Alavés por alejarse de la zona de descenso.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el encuentro en Vigo tuvo como protagonistas a Ferran Jutglà, autor de un doblete, y a Hugo Álvarez, quienes colocaron al RC Celta en una posición de ventaja que parecía definitiva para los locales, impulsados también por su clasificación a cuartos de Liga Europa. El Celta mostró determinación en los minutos iniciales, dominando el ritmo y estableciendo una cómoda diferencia en el marcador antes del descanso.

La reacción del Alavés comenzó poco antes de concluir la primera mitad con el gol de Toni Martínez, quien recortó distancias y mantuvo opciones para los visitantes. Tras el entretiempo, Sánchez Flores realizó cuatro sustituciones. Esta decisión contribuyó a cambiar la dinámica del juego. Según consignó Europa Press, los tantos de Ángel Pérez, Toni Martínez nuevamente y Abderrahmane Rebbach permitieron a los visitantes no solo igualar, sino también superar a un Celta que no consiguió retomar el control ni mostrar la misma agresividad del primer tiempo.

El papel del portero Antonio Sivera resultó decisivo para gestionar los minutos finales, evitando que el Celta lograra restablecer la igualdad. Con este resultado, el Alavés suma tres puntos vitales que le alejan de la parte baja de la tabla, situando al equipo en una coyuntura más favorable para afrontar el tramo final del campeonato. El RC Celta, en cambio, permanece con 41 unidades y sigue involucrado en la pugna por posiciones europeas, una zona donde la competencia se intensifica jornada tras jornada, como expuso Europa Press.

En el otro partido destacado de la jornada, el Athletic Club superó al Real Betis por 2-1 en San Mamés. La victoria llegó después de tres compromisos sin sumar de a tres, resultado que mantiene a los bilbaínos cerca de las máximas aspiraciones continentales. Según detalló Europa Press, el enfrentamiento se produjo justo después del anuncio de Ernesto Valverde sobre su salida del club al concluir la temporada, generando un ambiente especial entre la afición y el cuerpo técnico.

Durante el partido, Iñaki Williams asistió en ambos goles del Athletic, primero a Dani Vivian y luego a Oihan Sancet, estableciendo un 2-0 que evidenció la efectividad del equipo local en las pocas ocasiones generadas. El Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, intentó revertir la situación al introducir tres cambios tras el descanso, incorporando a Héctor Bellerín y Pablo Fornals para reforzar el ataque visitante.

Europa Press informó que, pese al empuje de los futbolistas recién ingresados, la ocasión más clara para el Athletic estuvo en los pies de Álex Berenguer, quien pudo haber ampliado la ventaja. Abde, destacado en el conjunto andaluz, desbordó y facilitó una oportunidad para Cédric Bakambu que terminó anulada por posición incorrecta. Finalmente, Pablo Fornals descontó para el Betis con un disparo certero. Los visitantes alcanzaron a igualar provisionalmente, pero el VAR anuló el tanto de Bakambu por fuera de juego, situación que dejó el marcador final en manos del Athletic.

El triunfo se celebró con intensidad en San Mamés, donde tanto jugadores como público otorgaron un reconocimiento especial a Valverde tras el resultado. El Athletic alcanza 38 puntos y corta una racha negativa, mientras se mantiene en la disputa por un cupo europeo. Por su parte, el Real Betis, a pesar de conservar la quinta posición con 44 unidades, atraviesa una etapa desafiante en la liga doméstica, acumulando cinco jornadas sin victoria en un contexto marcado por la exigencia de afrontar dos competiciones, como recordó Europa Press.

El cierre de la jornada coloca tanto al Alavés como al Athletic en posiciones determinantes para el futuro inmediato. El primero obtiene oxígeno en la pelea por la permanencia y el segundo conserva aspiraciones en la contienda por plazas continentales. El Real Betis y el RC Celta, en tanto, verán necesaria una reacción para sostener sus respectivas opciones en el tramo decisivo de la temporada.