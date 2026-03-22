Crónica del FC Barcelona - Rayo Vallecano: 1-0

El FC Barcelona se ha impuesto este domingo al Rayo Vallecano (1-0) en la vigésima novena jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que un solitario gol de Ronald Araujo y, sobre todo, las paradas de Joan Garcia, dieron vida al líder ante un valiente conjunto madrileño, que consiguió incluso arrebatarle la pelota al conjunto 'culer' en el tramo final.

Un testarazo del central uruguayo bastó a los de Hansi Flick para marcharse al parón de selecciones con una nueva victoria, la quinta consecutiva en la competición doméstica, que les permite alcanzar los 73 puntos y asentarse en la cima de la clasificación a falta de lo que suceda en el derbi madrileño de este domingo entre el Real Madrid y el Atlético.

Sin embargo, los azulgranas sufrieron en exceso frente a los de la Franja, que desaprovecharon ocasiones clarísimas como una del 'Pacha' Espino a poco más de diez minutos para el final, solo ante un Joan Garcia que se convirtió en el 'MVP' del choque con su festival de paradas y exhibición de reflejos.

Con la única novedad en el once de Ronald Araujo por el lesionado Eric Garcia, Joan Garcia volvió a formar bajo palos después de dar el susto ante el Newcastle, y tuvo trabajo nada más comenzar. En el segundo minuto de partido, Pep Chavarría le ganó la espalda a Araujo y dejó a solo a Carlos Martín, pero el guardameta de Sallent sacó su remate con el cuerpo.

Poco a poco, el Barça fue compensando el impulso inicial de los vallecanos, sin Jorge de Frutos ni Álvaro García en el once, y empezó a acercarse al área de Augusto Batalla. Raphinha, que poco antes había visto la amarilla por un pisotón a Florian Lejeune, falló una ocasión clarísima a los doce minutos solo ante el portero rival, con un remate demasiado cruzado.

En el 20, el público del Spotify Camp Nou contenía el aliento cuando Joan Garcia solicitaba atención médica llevándose la mano al gemelo izquierdo. Mientras Wojciech Szczesny se preparaba para salir, como el día del Newcastle, el guardameta catalán indicaba que podía seguir jugando.

Batalla apareció poco después para sacar una mano providencial para evitar el tanto de Raphinha, que remató casi sin querer con una vaselina el pase con el exterior de Lamine. El balón se fue a saque de esquina y ahí llegó el golpe de los de Hansi Flick. Joao Cancelo sacó abierto al segundo palo y, ante la salida del portero argentino, Araujo se deshizo del marcaje de Pathé Ciss y cabeceó picado; el balón, tras tocar en el poste, acabó en el fondo de las mallas (min.24).

Al filo de la media hora, Raphinha rozó el segundo con un chut desde la frontal que repelieron primero Batalla y luego el larguero, antes de que Andrei Ratiu solicitase penalti por un contacto con Fermín en el área. Pathé Ciss, al borde del descanso, también trató de sorprender con un testarazo que se marchó demasiado alto.

Flick movió el banquillo en la reanudación dando entrada a Ferran Torres por Robert Lewandowski, y superado el primer cuarto de hora dio minutos también a Marc Casadó y Dani Olmo, que tomaron el lugar de Marc Bernal y de Fermín, que poco antes se había llevado la mano al muslo evidenciando algunas molestias.

Antes, Lamine perdonó el 2-0 con un disparo demasiado cruzado, y Raphinha, un par de minutos más tarde, no llegó a tiempo para empujar un envío cruzado de Ferran. La réplica la ofrecieron los de Iñigo con dos oportunidades ante las que Joan Garcia se erigió en salvador, primero con una manopla para sacar el latigazo de Álvaro García y después con una lección de reflejos con otra mano para enviar fuera el cabezazo de Unai López.

Lo intentó también Olmo en un centrochut que no encontró rematador, y Raphinha estuvo a punto de aprovechar una salida arriesgada a la banda de Batalla, que perdió el balón ante el brasileño, nada fino a la hora de asistir a un compañero.

Sin duda, la más clara del Rayo se hizo esperar hasta el minuto 83, en pleno caos azulgrana. Completamente solo ante Joan Garcia, el 'Pacha' Espino trató de cruzar el esférico, pero el resultado fue un disparo que se marchó por encima del travesaño, ante el lamento de Iñigo Pérez. En el 89, el portero azulgrana rozaba con los dedos un disparo de Jorge de Frutos para evitar el tanto madrileño.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 1 - RAYO VALLECANO, 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Cancelo (Xavi Espart, min.91), Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Bernal (Casadó, min.61), Pedri, Fermín (Olmo, min.61); Lamine Yamal (Rashford, min.82), Raphinha y Lewandowski (Ferran, min.46).

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Óscar Valentín (Pacha Espino, min.46), Gumbau (Unai López, min.59), Pedro Díaz (De Frutos, min.59); Fran Pérez (Camello, min.82), Isi y Carlos Martín (Álvaro García, min.46).

--GOLES.

1-0, min.24: Araujo.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C.Cántabro). Amonestó a Raphinha (min.8), a Lamine Yamal (min.26) y a Pau Cubarsí (min.72) por parte del FC Barcelona y a Óscar Valentín (min.34), a Fran Pérez (min.65), a Pathé Ciss (min.67) y a Isi (min.88) por parte del Rayo Vallecano.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou. 56.812 espectadores.