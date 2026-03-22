Agencias

Cerca de 1.025 muertos y más de 2.700 heridos por ataques israelíes contra Líbano desde el 2 de marzo

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Los ataques del Ejército israelí contra Líbano dejan ya 1.024 víctimas mortales y 2.740 heridos desde el 2 de marzo, fecha en la que Israel lanzó una ofensiva contra el país tras el lanzamiento de cohetes del partido-milicia chií libanés Hezbolá a territorio israelí como represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

El Ministerio de Sanidad libanés ha difundido estas cifras en su último balance de este sábado, que refleja que 118 menores de edad y 79 mujeres han muerto a raíz de los ataques israelíes. Entre los heridos, figuran 370 niños y 419 mujeres.

Además, las autoridades sanitarias han registrado la muerte de 40 trabajadores sanitarios en ataques israelíes, que han provocado también 119 heridos.

Asimismo, la cifra de desplazados en Líbano supera ya el millón de personas en 20 días, de acuerdo a Beirut, mientras que otras 125.000, la mitad de ellas menores de edad, han huido a Siria ante la escalada del conflicto, según ha indicado esta semana la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Pese a la actual escalada, el Ejército israelí ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra el país vecino a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Israel ha argumentado en todo este tiempo que actúa contra Hezbolá y asegurado que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

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