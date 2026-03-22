Asraf Beno, irónico, en plena cuenta atrás para conocer la canción de la reconciliación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja

La inminente publicación de ‘No hay paz sin ti’, el próximo sencillo de Kiko Rivera, ha provocado diversas reacciones en el entorno de la familia Pantoja, incluyendo una respuesta cargada de ironía por parte de Asraf Beno. Según señaló el medio Europa Press, el esposo de Isa Pantoja comentó sobre la ausencia de su esposa en el reciente acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, declarando en tono irónico y marcando su posición en un momento clave de las dinámicas familiares. La expectativa sobre la reconciliación se encuentra en aumento, especialmente al tratarse de una familia caracterizada por exposiciones públicas y situaciones mediáticas.

De acuerdo con Europa Press, el proceso de reconciliación entre Isabel Pantoja y su hijo mayor, Kiko Rivera, ha sucedido de forma gradual y bajo estricta reserva, en contraste con la costumbre de Kiko de manifestar sus emociones de manera inmediata en redes sociales. Fue el propio DJ quien confirmó el acercamiento apenas unos segundos después de que la periodista Almudena del Pozo revelara la situación. Sin embargo, la presencia de Isa Pantoja en este proceso ha estado ausente, situación que ha generado preguntas entre los seguidores y allegados a la familia sobre las razones detrás de esta exclusión.

Tal como publicó Europa Press, las especulaciones han girado en torno a las causas que motivaron esta primera aproximación entre madre e hijo. Personas cercanas apuntan a que, en el caso de Isa, si deseara integrarse al proceso de reconciliación, tendría que tomar la iniciativa y contactar directamente a su madre. Ante este punto, Asraf Beno, pareja de Isa, respondió de manera irónica a la sugerencia de que la responsabilidad recae en su esposa para retomar el contacto, manifestando su cansancio ante lo que consideran reiterados desplantes tanto de Isabel Pantoja como de Kiko Rivera.

Europa Press detalló que Isa Pantoja, por su parte, afirmó haber expresado ya todo lo que tenía que decir respecto al distanciamiento con su familia materna, dejando a Asraf la última palabra sobre el asunto. Las declaraciones del modelo y colaborador televisivo surgieron en vísperas del esperado lanzamiento del sencillo de Kiko Rivera, que ha sido presentado por los medios como “la canción de la reconciliación”.

El próximo sencillo de Kiko Rivera, titulado ‘No hay paz sin ti’, verá la luz el Viernes de Dolores, una fecha especialmente significativa para el artista, reconocido por su devoción por la Semana Santa. Según publicó Europa Press, el propio Kiko ha compartido que la inspiración para este trabajo musical surgió a raíz de una reflexión personal: “entiendes que soltar no es perder, es avanzar. Que hay heridas que solo se cierran cuando decides dejar de luchar contra ellas”.

Desde el círculo cercano de la familia, el manejo cauteloso de la reconciliación ha sido notorio, reservando detalles y evitando manifestaciones públicas hasta que los protagonistas decidieron dar a conocer su acercamiento. El proceso, que muchos han calificado como un seguimiento capítulo a capítulo, ha mantenido en vilo la atención de los seguidores, quienes continúan a la espera de una inclusión de Isa en el proceso o de nuevas declaraciones que arrojen luz sobre el futuro de la relación familiar.

Europa Press consignó que en el contexto de esta historia, cobra importancia la actitud de cada uno de los protagonistas: mientras Kiko Rivera se mantuvo activo comunicando la noticia tan pronto como se hizo pública, y su madre optó por una actitud de reserva, Isa Pantoja y Asraf Beno expusieron públicamente su cansancio ante la situación, afirmando de manera implícita la distancia persistente entre las ramas de la familia.

La publicación de ‘No hay paz sin ti’ ha sido recibida como algo más que un lanzamiento musical: simboliza un momento de cambio en el seno de una de las familias más reconocidas del espectáculo español. El desarrollo de estos acontecimientos seguirá bajo observación, en tanto persista el interés sobre la evolución de las relaciones entre los miembros de la familia Pantoja, según ha reportado Europa Press.