Ascienden a 175 los heridos en los ataques iraníes contra ciudades del sur de Israel

En el ataque a la ciudad israelí de Arad, un total de 115 personas resultaron heridas, nueve de ellas heridas de gravedad, y entre las personas hospitalizadas en el Centro Médico Soroka se encuentran 18 menores de edad. De acuerdo con la información publicada por el diario israelí Times of Israel, el número total de heridos tras los recientes ataques con misiles iraníes contra las ciudades de Arad y Dimona ha subido a 175, según datos confirmados por los servicios médicos del país. Aunque no se ha reportado ninguna víctima mortal hasta el momento, las autoridades continúan investigando las circunstancias que permitieron el impacto de los misiles, señalando especialmente posibles fallos en los sistemas de defensa antiaérea.

El Centro Médico Soroka, al que trasladaron a una parte importante de los afectados, detalló que, de los 115 heridos en Arad, 31 personas fueron ingresadas para su atención y tratamiento médico. Entre los hospitalizados hay 18 niños. En Dimona, los ataques provocaron 60 personas heridas, incluyendo a un menor de doce años en estado grave, quien necesitó ser intervenido quirúrgicamente. Además, un joven de aproximadamente veinte años permanece herido de índole moderada. El centro hospitalario indicó que cinco de los heridos siguen bajo vigilancia clínica.

Los misiles iraníes impactaron ambas ciudades durante la noche del sábado. Las Fuerzas Armadas israelíes han iniciado una investigación interna para determinar por qué los sistemas de defensa antiaérea no lograron interceptar el misil balístico en Dimona, a pesar de haberse producido una respuesta defensiva. Según consignó Times of Israel, los responsables militares buscan comprender las posibles causas del fallo en la protección de la ciudad.

El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó la gravedad de los ataques y calificó la jornada como “una tarde muy difícil” para las poblaciones de Dimona y Arad. Tras conversar con el alcalde de Arad, Yair Maayan, Netanyahu ordenó que el gobierno preste toda la ayuda necesaria a la población local afectada por las consecuencias del ataque. De acuerdo con Times of Israel, el primer ministro aseguró que el Ejecutivo mantiene la determinación de continuar actuando militarmente frente a sus adversarios en todos los frentes.

De acuerdo con reportes recopilados esta misma jornada por el medio citado, el domingo se produjo un nuevo intercambio de ataques entre Israel e Irán. Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron en tres comunicados en la mañana que identificaron el lanzamiento de misiles desde Irán y, en respuesta, el Ejército israelí ejecutó una nueva serie de ataques contra objetivos en Teherán, según un anuncio divulgado en plataformas digitales oficiales.

Los enfrentamientos actuales tienen su origen en la ofensiva conjunta que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el pasado 28 de febrero. En reacción, la República Islámica inició el envío de misiles y drones no solo hacia territorio israelí, sino también hacia varios países vecinos. Según los datos oficiales emitidos por el gobierno iraní, la cifra de muertos en Irán a causa de estas acciones militares superó el millar. Este balance inicial es más bajo que el señalado por la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, que elevó el domingo a más de 3.000 el número de fallecidos, en su mayoría civiles, según reportó Times of Israel.

En resumen, el ataque del sábado contra Arad y Dimona, que dejó 175 heridos, incluyendo a decenas de niños, ha puesto en el centro de la atención pública tanto la reacción del gobierno israelí y la coordinación hospitalaria, como el funcionamiento de los sistemas de defensa militar. La cadena de ofensivas y contraofensivas que se desarrollan entre Israel e Irán mantiene en alto las tensiones y preocupaciones por el futuro inmediato en la región, de acuerdo con la cobertura de Times of Israel.