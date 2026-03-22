Arbeloa: "Mi mayor objetivo es ser injusto con el mayor número de jugadores posible"

Álvaro Arbeloa sostuvo tras el intenso duelo en el Santiago Bernabéu que la plantilla del Real Madrid atraviesa una evolución sostenida y que la mejora individual y colectiva se refleja en el compromiso de figuras como Vinícius, Mbappé y Bellingham. Según consignó la agencia EFE, Arbeloa compartió sus impresiones luego de la victoria 3-2 frente al Atlético de Madrid, haciendo énfasis en la competencia interna y la fortaleza del grupo, elementos que, según él, garantizan el crecimiento del equipo.

Al finalizar el encuentro, Arbeloa expresó ante los medios que su principal objetivo como técnico consiste en “ser injusto con el mayor número de jugadores posible”. El entrenador explicó que considera clave que, al configurar el once titular, muchos futbolistas “merezcan” estar en el equipo desde el inicio. De acuerdo con EFE, Arbeloa afirmó que esto estimula la confianza y el ánimo de superación dentro del vestuario, motivando a quienes integran la plantilla a mantener un alto nivel competitivo.

El técnico destacó especialmente la reacción anímica de sus jugadores, al mencionar que supieron sobreponerse a las dificultades en los minutos finales cuando el equipo quedó con un jugador menos sobre el terreno de juego. “Contento con la fortaleza mental y el carácter dignos de esta camiseta. Hemos tenido que sufrir en esos minutos finales con uno menos”, manifestó, replicó EFE en su reporte posterior al triunfo ante el Atlético de Madrid.

Respecto a la actuación arbitral, Arbeloa valoró el gesto del árbitro que le explicó la expulsión de Fede Valverde desde el banquillo. El entrenador admitió que recibió la explicación por “fuerza excesiva” en la jugada, pero transmitió su desacuerdo. “No lo considero así, no va a hacer daño ni a lesionar. Por lo menos me lo ha explicado, agradeceríamos que la actitud de los árbitros fuese esa”, detalló Arbeloa, según reportó EFE durante su conferencia de prensa posterior al partido.

Durante su análisis del rendimiento individual, Arbeloa puso de relieve el papel de Vinícius Júnior, autor de dos goles ante el Atlético. “Ha sido un golazo en un momento muy complicado, con esas ganas de tirar del equipo. No sé si es el mejor momento de su carrera, pero poco le faltará”, expresó el entrenador sobre el atacante brasileño, cuyas actuaciones recientes incrementaron su relevancia en el equipo.

Asimismo, Arbeloa hizo referencia al desempeño de Dani Carvajal, valorando su implicación al neutralizar a Lookman, atacante rival. Sobre Trent Alexander-Arnold, evitó dar detalles acerca de la razón por la que no inició el partido, ya que circulaban versiones sobre una posible llegada tarde a un entrenamiento. “Carvajal ha hecho muy buenos minutos, ha estado muy encima de Lookman, y estoy contento, Trent nos ha dado un plus, una energía tremenda. Feliz de tener tantas variantes, este es el camino”, afirmó Arbeloa, según publicó EFE, evidenciando la amplitud y competitividad dentro de su plantilla.

Al referirse a la rotación y a la progresiva incorporación de jugadores clave, el entrenador incluyó a Kylian Mbappé, quien volvió a la competición después de casi un mes ausente. “Cada día intento sacar al mejor once. Después de casi un mes fuera, lo normal es ir en progresión, es lo que entiendo que es mejor para ellos y el equipo, tener en el campo a gente al cien por cien. Los minutos que ha jugado ha sido una amenaza constante, ahora se va con la selección y volverá más rodado”, indicó Arbeloa.

Sobre Jude Bellingham, que regresó a la acción tras más de un mes sin participar, Arbeloa explicó su enfoque para lograr que el centrocampista alcance su mejor versión dentro del colectivo. “Me tocará rodearle de jugadores con los que tenga química, sacar el máximo rendimiento a sus cualidades, es muy bueno haciendo muchas cosas, y cuando pasa esto, hay que elegir lo que es mejor para el equipo”, evaluó respecto al futbolista inglés.

Según detalló EFE, Arbeloa también confirmó el regreso inminente de Éder Militao, quien estará disponible después del parón internacional para el encuentro ante el RCD Mallorca. El entrenador reconoció que el proceso de adaptación en mitad de temporada representó un reto particular, ya que “no es fácil llegar a mitad de temporada”. Añadió que ha invertido tiempo en conocer las características de sus futbolistas y en adaptar su propuesta táctica para optimizar el rendimiento colectivo. “Ya sé cómo son mis jugadores, cómo les puedo sacar el mejor rendimiento, dónde puedo tocar, pero todavía queda mucho. Estamos en una evolución constante y tenemos muchísimo margen de mejora”, expuso Arbeloa para el medio EFE.

En su balance sobre la trayectoria desde su llegada al banquillo, Arbeloa remarcó que muchas veces tuvo la percepción de que el rendimiento del equipo dependía en exceso del talento individual disponible. Aunque reconoció una mejoría, subrayó que aún existen áreas donde el equipo puede avanzar. El entrenador se dirigió también a quienes lo cuestionaron en etapas previas: “No sabían los jugadores que tenía”, declaró, replicó EFE, haciendo alusión a la profundidad y capacidad de su plantel.

Tras haber logrado victorias enfrentando a José Mourinho, Pep Guardiola y Diego Pablo Simeone, Arbeloa apuntó que estos resultados fortalecen la posición del equipo y la percepción externa sobre el Real Madrid. El entrenador atribuyó estos éxitos a la capacidad de sus jugadores para afrontar la adversidad y al apoyo de la afición en el Bernabéu. Destacó el “equipazo” del que dispone y la importancia de la unidad dentro del grupo. “Cuando tienes a los mejores, todo es mucho más fácil, están sabiendo sufrir, con esa mentalidad. Y el Bernabéu nos apoya cada vez más, cuando empujan es mucho más fácil. Gracias a los jugadores por su implicación, quiero que sean una familia y estén unidos, y que sigamos ganando, que es lo importante”, concluyó Arbeloa en sus palabras recogidas por EFE.

La plantilla del Real Madrid, según lo expuesto por el técnico, se encuentra en un proceso de consolidación y crecimiento, impulsada tanto por el regreso de jugadores clave tras lesiones como por la competencia interna propiciada por la profundidad del equipo. El resultado frente al Atlético de Madrid simboliza, de acuerdo a las declaraciones de Arbeloa, tanto el presente competitivo como el potencial de mejora que identifica dentro del grupo para lo que resta de temporada.