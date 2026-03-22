Al menos un muerto en Israel durante una nueva ronda de proyectiles de Hezbolá contra el norte del país

La explosión de un proyectil en el norte de Israel, que impactó contra un vehículo en la localidad de Misgav Am, resultó en la muerte de al menos una persona, según reportó el medio original. Este incidente se produjo tras un ataque con misiles dirigido contra cuarteles y posiciones del Ejército israelí, situación que generó una serie de alertas adicionales y actividad de emergencia en la zona limítrofe con Líbano.

De acuerdo con la información recogida por el medio, el grupo armado Hezbolá asumió la autoría de los bombardeos contra Misgav Am, indicando que el objetivo era una “concentración de militares israelíes”. El ataque a esta comunidad fronteriza fue solo uno de varios lanzados desde el sur de Líbano a lo largo del domingo. El servicio de emergencias conocido como Maguén David Adom confirmó que el fallecido se encontraba dentro del vehículo alcanzado por el proyectil en Misgav Am. La localidad enfrenta, en el momento del reporte, una tercera alerta por nuevos lanzamientos de proyectiles.

El medio consignó que Hezbolá llevó a cabo un segundo bombardeo el mismo día, esta vez dirigido a posiciones militares israelíes ubicadas en Jirbet al Manara, zona situada frente a la ciudad libanesa de Houla. Además, se informó sobre otro ataque contra soldados israelíes localizados en el cuartel de Ramot Naftali, al norte de Israel. Esta región permanece con fuertes restricciones de acceso y se utiliza con fines operativos militares desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023.

El contexto de estos ataques se desarrolla en una situación de seguridad muy tensa a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, donde las hostilidades entre el Ejército israelí y grupos armados como Hezbolá se han intensificado. El área de Misgav Am ha sido escenario recurrente de incidentes armados debido a su proximidad con el límite internacional y su uso como base para operaciones militares.

Las autoridades locales han mantenido medidas de precaución elevadas desde la reanudación de los combates en Gaza, con restricciones para la circulación de civiles y acceso controlado a comunidades como Ramot Naftali. La presencia militar en el sector norte de Israel obedece, según la cobertura del medio, a la necesidad de contrarrestar incursiones y ataques transfronterizos, un fenómeno que se ha agravado tras el aumento de las tensiones regionales a lo largo del último año.

Durante la jornada, las distintas alertas por bombardeos provocaron la movilización de servicios de emergencia y la activación de refugios en Misgav Am. La labor de Maguén David Adom incluyó la atención inmediata al ataque mortal y el monitoreo de nuevos riesgos derivados de los proyectiles lanzados desde Líbano. El hecho de que Misgav Am haya sido blanco de múltiples ataques en un corto periodo acentúa la preocupación por la seguridad de la población civil y de las fuerzas desplegadas en la zona.

La utilización de zonas fronterizas como puntos de lanzamiento y objetivo de operaciones militares ha convertido a localidades del norte de Israel en áreas de alto riesgo. El bombardeo a cuarteles y posiciones estratégicas responde, según Hezbolá, a la actividad militar israelí en el sur libanés, lo cual refleja la interacción directa del conflicto transfronterizo. El número de ataques, su precisión y la respuesta de las autoridades son elementos que siguen siendo monitoreados por los organismos de seguridad y socorro en Israel.

La frecuencia de las alarmas y los daños derivados de bombardeos resaltan el actual estado de alerta de la región y la persistencia de enfrentamientos armados en la frontera norte de Israel. Las restricciones de acceso y el despliegue militar continúan mientras persisten las amenazas de nuevos ataques desde el sur de Líbano, de acuerdo con lo declarado por las fuentes oficiales recogidas por el medio.