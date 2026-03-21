Trump celebra la política antimigratoria de Orbán y espera que gane "a lo grande" las elecciones

Entre los argumentos más destacados, Donald Trump subrayó que el liderazgo de Viktor Orbán ha marcado un precedente internacional sobre cómo proteger la soberanía y las tradiciones nacionales, señalando a Hungría como ejemplo de fronteras seguras frente a fenómenos como la delincuencia y los problemas que afectan a otros países. Este respaldo se dio en un video difundido durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Budapest, donde los principales referentes de la derecha internacional se congregaron en una jornada centrada en el debate sobre valores tradicionales y políticas fronterizas. Según informó Europa Press, Trump reiteró su deseo de que Orbán logre una victoria contundente en las próximas elecciones legislativas del 12 de abril.

Europa Press detalló que el expresidente estadounidense insistió en que el primer ministro húngaro representa una figura fuerte que, a su criterio, ha mostrado al mundo lo que se puede lograr al priorizar la cultura, los valores nacionales y la seguridad de las fronteras. En sus palabras, “El primer ministro ha sido un líder fuerte que ha demostrado al mundo entero lo que es posible cuando se defienden las fronteras, la cultura, el patrimonio, la soberanía y los valores. Es una persona excepcional y es un gran honor brindarle mi apoyo". Esta declaración formó parte del mensaje grabado para la apertura de la CPAC Budapest.

El medio Europa Press publicó que la alianza ideológica entre Trump y Orbán se caracteriza por un marcado euroescepticismo y por posturas críticas ante la inmigración y las políticas consideradas progresistas en el ámbito europeo. Orbán se perfila como uno de los principales aliados europeos de Trump, habiéndose consolidado como uno de los líderes con una postura más firme respecto al control migratorio en la región. El líder húngaro, que ha dirigido el país durante dieciséis años consecutivos, enfrenta un escenario electoral complejo, al estar su antiguo colaborador Peter Magyar entre los favoritos para encabezar una alternancia política.

En el mismo mensaje recogido por Europa Press, Trump resaltó su apoyo previo a Orbán en las elecciones anteriores y atribuyó las fronteras sólidas de Hungría al desempeño del primer ministro. “Lo apoyé la última vez que ganó, e hizo un trabajo fantástico por su país, especialmente en las fronteras, con toda la delincuencia y todos los problemas que tienen otros países. Ustedes (los húngaros) no tienen ese problema. Tienen fronteras muy fuertes y seguras, y él es el responsable de ello”, afirmó Trump. Así, el expresidente consideró que el resultado se reflejó en un entorno nacional estable, a diferencia de otras realidades europeas.

Al proyectar su visión para el futuro, Trump manifestó: “Espero que gane a lo grande. Queremos ganar, pero queremos ganar de forma justa, equitativa y decisiva”. Además, destacó la colaboración entre ambos países como una muestra de un Occidente encaminado a la protección de sus ciudadanos. “Nuestros dos países están mostrando el camino hacia un Occidente revitalizado que protegerá a nuestros ciudadanos”, expresó Trump, según consignó Europa Press.

En el terreno de las relaciones internacionales, Trump remarcó su intención de profundizar la cooperación transatlántica, especialmente en áreas como la energía y la inmigración. "He declarado mi intención de seguir construyendo este puente trasatlántico en materia de energía e inmigración", indicó. A lo largo de su intervención, el expresidente estadounidense realizó referencias a la situación europea, sugiriendo que el continente debe reactivar sus esfuerzos ante los desafíos actuales. “Europa tiene que reactivarse. Están teniendo muchos problemas y tienen que ponerse en marcha. Y los apoyamos incondicionalmente, pero tienen que esforzarse mucho para recuperarse”, concluyó Trump, de acuerdo con la cobertura publicada por Europa Press.

Por su parte, la conferencia en Budapest congregó a figuras claves del ámbito conservador internacional, convirtiéndose en un foro para el respaldo a políticas vinculadas a la defensa de las soberanías nacionales y el endurecimiento de las políticas migratorias. La presencia y el mensaje de Trump en el evento representaron una señal clara del apoyo internacional a Orbán de cara a las elecciones legislativas, en momentos donde la competencia con el opositor Peter Magyar se sitúa en el centro del debate político húngaro.

Orbán, quien ha mantenido una política fronteriza restrictiva, ha usado el respaldo externo para fortalecer su imagen en el electorado nacional. Su estrategia se vincula directamente a los temas puestos de relieve en la CPAC, como el énfasis en la protección de la soberanía, el refuerzo de la identidad nacional y la seguridad ante desafíos migratorios y sociales. Según remarcó Europa Press, la expectación ante los comicios de abril gira en torno a la capacidad del primer ministro para mantener su hegemonía frente a rivales emergentes y dentro de un entorno internacional atento a los cambios políticos en la región.