Maíllo llama a movilización: "Tenemos que hacerle sudar gota gorda a aquellos que quieren boicotear" decreto de vivienda

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por la confluencia Por Andalucía, situó la defensa del acceso a la vivienda como una prioridad indispensable en el actual contexto político, e instó a la ciudadanía a participar activamente para impedir cualquier retroceso en los avances legislativos orientados a garantizar alquileres asequibles y proteger a los colectivos vulnerables. Según publicó Europa Press, Maíllo hizo hincapié en la relevancia de la movilización social ante los intentos de diferentes sectores por obstaculizar la ratificación parlamentaria del real decreto ley de vivienda, aprobado recientemente por el Gobierno.

En declaraciones en Málaga, compartidas junto al consejero de Vivienda de Asturias, Ovidio Zapico, y a la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, Maíllo insistió en que “cuando se tiene una voluntad política de hierro, como han tenido mis compañeros y compañeras de Sumar en el Gobierno, conseguimos objetivos que repercuten en la población”. De acuerdo con la información de Europa Press, el dirigente defendió el nuevo marco normativo, que contempla, entre otras medidas, la prórroga de los contratos de alquiler durante dos años, así como la limitación de beneficios empresariales derivados de situaciones de crisis como pueden ser los conflictos bélicos o fenómenos climáticos extremos.

El decreto objeto de debate plantea, según detalló Maíllo, herramientas para frenar el aumento desmedido del precio del alquiler, aportar certidumbre y seguridad a quienes residen en condiciones de vulnerabilidad y combatir prácticas especulativas sobre el parque inmobiliario. “Tenemos que hacerle sudar gota gorda a aquellos que quieren boicotear ese derecho que supone la garantía de certidumbre, seguridad y tranquilidad a cientos de miles de trabajadores, jóvenes, personas en situaciones de vulnerabilidad, gente que teme una subida desproporcionada del alquiler”, expresó Maíllo, en palabras recogidas por Europa Press.

El candidato de Por Andalucía subrayó que la problemática del acceso a la vivienda ocupa uno de los primeros lugares en la agenda política y social, por lo que, afirmó, la intervención pública constituye un mecanismo indispensable frente a la especulación privada. Reivindicó la elaboración de un programa político incluyente, elaborado con la aportación de movimientos sociales y colectivos ciudadanos, con el propósito de recoger las demandas y prioridades de quienes enfrentan dificultades para acceder a un hogar en condiciones dignas. Europa Press difundió que Maíllo se encuentra recorriendo Andalucía para sostener reuniones con diversas organizaciones y colectivos que están contribuyendo a la propuesta programática de la coalición.

Durante el acto ‘Casas para vivir, no para especular’, Maíllo cuestionó la posición del Gobierno autonómico andaluz y del Partido Popular, afirmando que su gestión favorece la especulación y bloquea instrumentos legislativos estatales que permitirían establecer topes de alquiler en ciudades como Málaga. “Lo demuestran diariamente, lo han demostrado boicoteando una ley estatal de vivienda que pondría en una ciudad como Málaga tope de alquiler para convertir los barrios que siempre se han vivido por su gente, puedan tenerlo con precios asequibles”, manifestó el líder de Izquierda Unida, según recogió Europa Press. En este sentido, señaló como necesaria la salida del Partido Popular y del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla para modificar las políticas actuales en la materia.

En su argumentación, Maíllo incluyó referencias a situaciones concretas, como los desahucios de familias en localidades andaluzas, vinculados a la actuación de grandes fondos de inversión, que buscan destinar estos inmuebles a mercados especulativos o al alquiler turístico, en detrimento de las viviendas de uso residencial y social. Europa Press reportó además que el dirigente puso especial atención en el caso de Manilva, Málaga, donde colectivos sociales denuncian la amenaza de desalojo de familias para la transformación de las viviendas en activos gestionados por fondos de inversión.

El dirigente de Por Andalucía sostuvo que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han ofrecido respuestas satisfactorias a la situación de la vivienda, y reiteró que la coalición a la que representa dispone de soluciones concretas para acabar con la especulación inmobiliaria, garantizar un parque público de vivienda a precios accesibles y limitar el fenómeno de la turistificación. De acuerdo con Europa Press, Maíllo se comprometió a impulsar una prórroga sobre el uso de las viviendas con fines turísticos para promover que esos inmuebles estén enfocados primordialmente al uso residencial. Sostuvo que el principal reto consiste en conseguir el apoyo social necesario para cambiar el enfoque de la política de vivienda en Andalucía y dejar de lado las estrategias que priorizan la obtención de beneficios sobre la protección social.

La intervención de Maíllo forma parte de una serie de jornadas de debate sobre vivienda organizadas por Por Andalucía, en las que diversos actores discuten propuestas y alternativas para resolver las dificultades asociadas a la escalada de precios y a la escasez de viviendas accesibles. Según indicó Europa Press, estas jornadas persiguen la elaboración de un programa político participado, ajustado a las necesidades reales de la población andaluza, y orientado a promover mecanismos efectivos de intervención pública y social para frenar tanto la especulación como los abusos en el mercado del alquiler.

En diversos momentos de su comparecencia, Maíllo cuestionó la “preferencia” otorgada a políticas y sectores que, a su juicio, restan importancia al sufrimiento de personas afectadas por los precios “desbordados” de la vivienda, y llamó a los ciudadanos a reclamar y defender activamente una política de vivienda basada en el derecho y no en el negocio. Europa Press indicó que el dirigente finalizó insistiendo en la necesidad de mantener la movilización hasta lograr la ratificación parlamentaria del real decreto y alcanzar una transformación de fondo en las políticas de vivienda tanto a nivel andaluz como estatal.