La Casa de Iberoamérica acoge la celebración del Día Mundial del Teatro

La pieza de danza a cargo de Telón Cádiz Inclusión cerrará la programación especial con motivo del Día Mundial del Teatro en la Casa de Iberoamérica. La actriz Charo Sabio será la responsable de abrir las actividades con la lectura del Manifiesto del Día Mundial del Teatro. Según detalló el Ayuntamiento de Cádiz en una nota, el evento tendrá lugar el viernes 27 de marzo, desde las 17:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, la jornada estará organizada por la Mesa del Teatro de Cádiz, que ha elegido este espacio como escenario, y reunirá a artistas, expertos y público general.

El manifiesto de la presente edición fue redactado por Willem Dafoe, conocido por su trayectoria en películas como 'Platoon' y la reciente 'Pobres criaturas'. Según publicó el Ayuntamiento, Dafoe reflexionó sobre sus comienzos en el teatro dentro de una compañía neoyorkina. Explicó que comprendió cómo “el público, como testigo, le daba al teatro su significado y vida”. Dafoe planteó que “el teatro nunca ha sido tan importante y vital para la comprensión de nosotros mismos y del mundo”, en palabras recogidas por el comunicado del consistorio.

La programación continuará con la compañía La Gaviota, que ofrecerá una lectura dramatizada de textos pertenecientes a 'Centón de teatro', obra de Francisco Nieva. Tal como especificó el Ayuntamiento, esta acción busca acercar el patrimonio teatral a la ciudadanía, favoreciendo la participación activa de colectivos locales en la puesta en valor de las artes escénicas.

Willem Dafoe, citado por el medio oficial, también abordó el impacto que la tecnología ejerce sobre las relaciones personales. Sostuvo: “Habría que estar ciego para no reconocer que el contacto humano corre el riesgo de ser reemplazado por relaciones con dispositivos”. Asimismo, llamó la atención sobre la necesidad de evitar que el teatro se reduzca únicamente a una actividad comercial dedicada al entretenimiento, indicando que la labor esencial de los creadores teatrales es preservar la autenticidad y profundidad del arte escénico, según consignó el comunicado del Ayuntamiento.

La Mesa de Teatro, impulsada en 2018 por el Ayuntamiento de Cádiz, se encarga de facilitar la participación en el diseño y la evaluación de políticas culturales, promoviendo el diálogo y la transparencia en la gestión pública del sector. En este marco, el evento programado para el Día Mundial del Teatro busca reunir a la comunidad artística y al público para reflexionar sobre el papel de las artes escénicas en la sociedad contemporánea.

El acceso libre y gratuito al acto, detalló el consistorio, permite la asistencia de todos los interesados hasta que se complete el aforo disponible en la sede. Las actividades propuestas durante la jornada reflejan el objetivo de fomentar la conexión entre creadores, intérpretes y asistentes, a través de la lectura de manifiestos, la interpretación teatral y la expresión dancística, según informó el Ayuntamiento de Cádiz.