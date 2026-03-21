Kany García ve un reto "que no es fácil" aterrizar en junio en la Plaza de España con 'Puerta Abierta'

Una llamada de una amiga con familiares en Sevilla anticipó a Kany García la positiva acogida que tenía entre el público local antes de su próxima actuación en la ciudad. Esta información contribuyó a definir la expectativa y preparación de su concierto programado para el 17 de junio en la Plaza de España, como parte del ciclo Icónica Santalucía Sevilla Fest, en el marco de su gira 'Puerta Abierta'. Según publicó Europa Press, la propia artista puertorriqueña considera este escenario como un desafío considerable debido al carácter exigente de los asistentes sevillanos, aunque destaca también la importancia simbólica y personal del evento.

De acuerdo con Europa Press, García ha explicado que Sevilla posee una identidad cultural muy arraigada que se refleja en su público, reconocido por su rigor y fidelidad cuando sienten conexión con el artista. La cantautora subrayó que, si bien muchos de sus colegas le han mencionado que lograr una buena recepción en la ciudad puede suponer una cierta tranquilidad en el futuro, ella no comparte esta percepción y mantiene el enfoque y la exigencia en cada actuación, especialmente en escenarios que no suelen cederse a cualquier intérprete. “No es una plaza fácil”, reconoció García, y añadió que el vínculo con quienes logran conectar trasciende el concierto, ya que el público “se queda contigo para toda la vida”. Esta dualidad entre la exigencia y la entrega representa, según palabras de la artista publicadas por Europa Press, uno de los estímulos más significativos para su desarrollo profesional.

El significado de actuar en espacios emblemáticos como la Plaza de España cobra relevancia para García, quien señaló que estos lugares imponen respeto por su historia y su peso cultural. Tal como detalló Europa Press, la artista afirmó que el escenario no solo representa una infraestructura de gran importancia arquitectónica, sino también un referente para el encuentro del público y la música, convirtiéndose en contextos donde quienes asisten pueden experimentar desde distracción hasta procesos de sanación emocional gracias a la música en directo.

Otra dimensión que suma valor a la cita es la vinculación emocional de Kany García con Andalucía. Según reportó Europa Press, la artista recuerda que durante su infancia realizó viajes a ciudades andaluzas como Sevilla y Málaga, lo que ha impregnado su forma de comprender la cultura tanto en lo personal como en lo musical. García identificó similitudes entre la idiosincrasia andaluza y la puertorriqueña, principalmente en la manera de expresarse y vivir las emociones. Estas coincidencias contribuyen a forjar un lazo particular con el público de la región, matiz diferente al de sus experiencias en otros territorios.

Respecto a su nuevo trabajo discográfico 'Puerta Abierta', la cantautora lo describe como una apertura a sus raíces y a su identidad personal. Europa Press recogió sus declaraciones sobre cómo el álbum recoge elementos de la cultura puertorriqueña y vivencias personales, empleando una mayor diversidad musical en comparación con producciones previas. El disco incluye colaboraciones y géneros inéditos en su obra, como el merengue pambiche junto al artista Juan Luis Guerra, lo que reafirma una apuesta por la renovación y la experimentación artística tras aproximadamente veinte años de trayectoria.

El despliegue de la gira 'Puerta Abierta', según lo anunciado por Europa Press, comenzó el 17 de abril y se extenderá hasta finales de año, contemplando cerca de 80 presentaciones. García resaltó que el diseño de cada espectáculo se planteó desde el inicio de la creación del álbum, procurando que la música y la escenografía se integren en una propuesta cohesionada. Esta planificación responde a un momento de madurez en su carrera, en el que la artista se define atravesando una etapa de tranquilidad y plenitud, donde prioriza la calidad sobre la cantidad y valora más las decisiones que toma en su desarrollo profesional.

Durante la entrevista con Europa Press, Kany García puntualizó que aprender a seleccionar proyectos y saber rechazar propuestas forma parte de su evolución como artista, permitiéndole dar mayor profundidad y sentido a su trabajo. En ese contexto, su meta principal en cada concierto consiste en ofrecer al público una experiencia integral capaz de provocar distintas emociones y generar recuerdos memorables, especialmente en escenarios tan singulares como la Plaza de España de Sevilla.