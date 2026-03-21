Junts presiona a Sánchez en el Congreso con una bajada masiva de impuestos a autónomos y clase media

La formación liderada por Carles Puigdemont ha solicitado que el Estado transfiera de manera inmediata a la Generalitat las viviendas de la Sareb ubicadas en Cataluña, además de pedir al Gobierno que asuma el pago de alquileres adeudados para evitar desahucios de personas en situación vulnerable, conforme dispone el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas demandas se enmarcan en una serie de propuestas de carácter fiscal y social que el grupo Junts planea defender en el próximo Pleno del Congreso, iniciativas que demuestran una estrategia para distanciarse de la política económica aplicada por el Ejecutivo, según informó Europa Press.

En la agenda del Pleno figura que Junts presentará dos argumentos principales: una proposición no de ley y una moción resultado de la interpelación urgente de la semana anterior a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según detalla Europa Press, el partido independentista centra su batería de propuestas en la reducción masiva de impuestos para autónomos, profesionales y familias de clase media. Entre los puntos destacados figura la recuperación y consolidación de medidas fiscales excepcionales implementadas durante la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania, como la reducción del IVA al 5% para suministros de gas natural y electricidad.

El grupo plantea también la eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones y la bonificación absoluta del IVA en la compra de una primera vivienda, situándolo en el 0%. Para los autónomos, Junts solicita la aplicación de la directiva europea 2020/285, que eximiría del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros al año, una petición que, como señala Europa Press, coincide con las demandas del Partido Popular. Así mismo, ambas formaciones han planteado la supresión del impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica, con el objetivo de rebajar el importe de las facturas para los consumidores domésticos.

La proposición de Junts incluye también la solicitud de adecuar el IRPF a la inflación mediante la deflactación de los tres primeros tramos estatales, una medida dirigida principalmente a la clase media. Estas reivindicaciones fiscales se complementan con recursos para evitar la expulsión de personas vulnerables de sus viviendas si no pueden afrontar el pago del alquiler: Junts reclama que el Estado se haga cargo de la deuda, permitiendo así que estas familias no pierdan su hogar. Europa Press recuerda que el grupo ya había exigido este mecanismo después de rechazar el decreto del 'escudo social', por considerar insuficiente la protección que regula la ley frente a los desahucios.

El enfoque de Junts abarca también sectores económicos específicos. Para el ámbito agrícola y pesquero, la formación sugiere la fijación de un mínimo anual de 180 jornadas de pesca y una rebaja estructural del impuesto especial sobre hidrocarburos aplicado al gasóleo profesional agrícola, dejando el gravamen exclusivamente en 0,021 euros por litro. Tal como indica Europa Press, estas propuestas buscan aliviar la carga impositiva sobre agricultores y pescadores, así como para maestros, médicos, autónomos, pequeños empresarios y emprendedores.

En relación al sistema educativo y sanitario, Junts propone incrementar el presupuesto estatal transferido a Cataluña para educación hasta alcanzar el 6% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, así como aumentar el número de plazas para médicos internos residentes (MIR) en Cataluña. Entre las medidas dirigidas a los autónomos, sobresale la petición de una reforma global que permita la devolución del IVA de manera trimestral, la flexibilización de las obligaciones tributarias para este colectivo y la deflactación de todos los tramos fiscales que se apliquen. Además, el partido reitera el rechazo a cualquier intento de incrementos generalizados en las cuotas de trabajadores autónomos.

De acuerdo con Europa Press, estas iniciativas evidencian la voluntad del grupo de marcar distancia con la política económica actual del Gobierno y buscan ejercer presión sobre el presidente Pedro Sánchez, especialmente en el contexto de la discusión parlamentaria en el Congreso. La coincidencia puntual con las demandas del Partido Popular refuerza un mensaje en favor de rebajas fiscales selectivas y el aumento de protección social a través de la cesión de activos y recursos a la Generalitat.