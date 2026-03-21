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Flavia Zarzo aclara la verdad sobre el testamento y la herencia de su padre: "No es cierto lo que se ha dicho"

Tras semanas de versiones cruzadas, la artista explica que no hay litigios ni disputas por bienes familiares, asegura que sus hermanos continúan unidos y recalca que su labor se limita únicamente a trámites administrativos solicitados por otros integrantes

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La presencia de varios hermanos en la última celebración navideña conjunta se mantiene como un testimonio de la cohesión interna de la familia tras la muerte del patriarca. En medio de versiones contradictorias y especulaciones difundidas en los últimos días, Flavia Zarzo ofreció su propia versión de los hechos para cerrar los rumores en torno a presuntas disputas por la herencia familiar y a una supuesta impugnación del testamento de su padre. La actriz aseguró que la relación con sus hermanos continúa sin alteraciones y que el clima entre ellos está basado en el apoyo mutuo, según reportó el medio CHANCE.

De acuerdo con CHANCE, Zarzo negó de forma categórica que exista algún tipo de estrategia legal de su parte para contestar la última voluntad de su progenitor. Señaló que ciertos comentarios publicados no reflejan la realidad y que las versiones sobre un conflicto en el seno familiar carecen de fundamento. Flavia Zarzo declaró: “Qué va, qué va, para nada, para nada. He estado leyendo alguna cosa, no es cierto”, mostrando sorpresa por las informaciones difundidas y rechazando por completo la posibilidad de cualquier litigio judicial relacionado con la herencia.

El medio CHANCE detalló que la actriz precisó cuál ha sido su participación en todo el proceso, explicando que solamente se ha limitado a gestionar el papeleo necesario tras el fallecimiento, por petición expresa de algunos de sus hermanos. Zarzo detalló con humor que sus familiares consideraron que ella era la persona adecuada para realizar estos trámites, posiblemente por disponer de mayor tiempo. “Yo lo único que he hecho, que algunos de mis hermanos me pidieron, es que me encargara yo de todo el papeleo. Porque parece ser que tengo cara de que soy la que más tiempo tengo libre en casa”, comentó. Estas declaraciones reflejan que la labor de Flavia Zarzo en el proceso de sucesión ha sido exclusivamente administrativa y sin conexión con desacuerdos legales.

Según publicó CHANCE, Zarzo insistió en la inexistencia de disputas entre hermanos, descartando el relato de conflicto que circuló en diferentes medios. Subrayó la presencia de cercanía y entendimiento entre los integrantes de la familia, quienes permanecen unidos frente a la coyuntura que enfrentan tras la pérdida familiar. La actriz ratificó la armonía en el núcleo familiar memorizando expresamente que en fechas señaladas han compartido momentos juntos, incluso durante las últimas Navidades. “Yo tengo muy buena relación con mis hermanos, han estado Navidades en casa. Tres de cuatro, entonces sí, tengo muy buena relación con ellos, como ha sido siempre”, sostuvo Zarzo según consignó CHANCE.

La entrevista difundida deja constancia de que el ambiente familiar no se ha degradado tras el fallecimiento del padre y que el proceso relativo a la herencia ha transcurrido entre la cooperación y el acuerdo. La protagonista de las declaraciones mantuvo que la narrativa de divisiones por cuestiones económicas carece de sustento en la realidad de la familia. No existen litigios ni diferencias fundamentales, solo reparto de tareas ante la necesidad de cumplimentar trámites formales, según la versión recogida por CHANCE.

Durante sus intervenciones, Zarzo trasladó un mensaje de tranquilidad dirigido tanto a su entorno como a la opinión pública, tratando de disipar cualquier duda sobre la unidad familiar. En palabras atribuidas por CHANCE, la actriz mostró su deseo de que no se continúe alimentando versiones incorrectas y apuntó que toda la información que circuló respecto a conflicto por el testamento no tenía fundamento en los hechos reales de la familia.

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