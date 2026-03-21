El piloto neerlandés Max Verstappen gana con Mercedes una carrera de resistencia en Nürburgring

Las próximas 24 Horas de Nürburgring en Alemania contarán con la experiencia acumulada por Max Verstappen junto a Daniel Juncadella y Jules Gounon tras ganar una carrera de resistencia en el famoso circuito, en preparación para esta competencia de larga duración. Según consignó el medio digital, Verstappen, tetracampeón mundial de la Fórmula 1, participó este sábado en la primera prueba del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), pilotando un Mercedes-AMG GT3 dentro de la categoría SP9. El equipo, conformado por Verstappen y sus dos compañeros, se impuso con una ventaja cercana a un minuto en lo que se conoce como el “Infierno Verde”, reconocido mundialmente por su exigencia y nivel de dificultad.

De acuerdo con la información publicada, Verstappen, de 28 años y nacido en Hasselt, Bélgica, aprovechó la pausa en la máxima categoría del automovilismo para obtener una victoria significativa al volante de un Mercedes apoyado por la marca, bajo la escudería Verstappen Racing. El sábado, el equipo aseguró la primera posición de salida en la sesión matutina, lo que facilitó su ascenso inmediato al liderazgo una vez iniciado el evento. Aunque el dominio del equipo fue claro durante considerable parte de la competencia, en determinados momentos los rivales lograron superarlos brevemente en la pista. A pesar de estos desafíos puntuales, el trío recuperó la delantera y consolidó el triunfo antes del final de las cuatro horas de carrera.

El medio detalló que este desempeño refuerza la preparación de Verstappen ante su planeada participación en la tradicional y prestigiosa carrera de 24 horas que se celebrará dentro de dos meses en el mismo trazado alemán, cita que él mismo calificó como un objetivo personal desde hace tiempo. “Nürburgring es un lugar especial. No hay ningún otro circuito que se le parezca. La carrera de 24 horas lleva mucho tiempo en mi lista de deseos”, declaró Verstappen, citado por el medio, al concluir la competencia.

El piloto neerlandés sumó así su segundo triunfo en el NLS, una serie considerada fundamental en la resistencia a nivel internacional, con lo que continúa detalló la publicación, ampliando su perfil más allá de la Fórmula 1. El trazado, llamado popularmente el “Infierno Verde”, es conocido por la cantidad de curvas, las condiciones climáticas habitualmente variables y la longitud de su recorrido, que presenta desafíos adicionales para pilotos y equipos en cada edición. Verstappen, según reportó el medio, manifestó su satisfacción personal al concluir la prueba al destacar las particularidades del circuito y la relevancia de sumar victorias en este contexto.

El medio digital también informó que la agenda de Verstappen en esta disciplina de resistencia no interferirá con sus compromisos en la Fórmula 1, ya que la celebración de las 24 Horas de Nürburgring está programada entre dos fechas del calendario mundial: el Gran Premio de Miami, que tendrá lugar dos semanas antes, y el Gran Premio de Canadá, pactado una semana después. De esta manera, Verstappen podrá compaginar ambos desafíos sin modificar su calendario oficial con Red Bull Racing.

Daniel Juncadella, de nacionalidad española, y Jules Gounon, piloto francés, formaron la alineación junto a Verstappen en la conducción del Mercedes-AMG GT3, completando turnos al volante a lo largo de las cuatro horas y asegurando una comunicación eficiente y una estrategia sincronizada en los cambios de piloto, factores indispensables en citas de resistencia de este calibre. Las exigencias físicas y mentales de competir en Nürburgring constituyen, según publicó el medio, una antesala ideal para los retos que impone la mítica carrera de 24 horas, compitiendo contra escuadras con experiencia consolidada en este tipo de pruebas.

Esta victoria tiene relevancia para el propio Verstappen por la oportunidad de sumar experiencia en la gestión de carreras extensas, la cooperación en equipos mixtos y el perfeccionamiento de técnicas de pilotaje en circunstancias diversas, elementos que difieren notablemente de las condiciones estándar en los grandes premios de la Fórmula 1. El medio digital agregó que el piloto neerlandés pareció disfrutar en mayor medida esta competencia respecto al inicio de temporada de la Fórmula 1, donde no había obtenido resultados tan satisfactorios en las primeras carreras.

El éxito de Verstappen en Nürburgring amplía su prestigio como piloto polivalente, capaz de destacar no sólo en monoplazas sino también en autos deportivos de gran turismo. La victoria sirve además como plataforma de preparación técnica y emocional de cara al desafío mayor que representa enfrentar la mítica competencia de 24 horas, una cita que históricamente ha atraído tanto a especialistas en resistencia como a figuras del automovilismo internacional que buscan nuevas metas dentro y fuera de sus series habituales.