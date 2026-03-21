China pide a Francia un esfuerzo de cooperación en el Consejo de Seguridad para resolver la guerra de Irán

Durante su conversación telefónica con Emmanuel Bonne, asesor diplomático del presidente francés Emmanuel Macron, Wang Yi advirtió que si la guerra en Irán continúa extendiéndose hacia la región del golfo Pérsico, las consecuencias podrían perjudicar no solo al suministro energético global, sino también derivar en una crisis humanitaria grave. Según consignó el Ministerio de Exteriores de China, Wang urgió a que ambos países, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, coordinen esfuerzos para detener la escalada y asegurar que la comunidad internacional actúe de manera conjunta para restaurar la paz y estabilidad en la zona.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Exteriores chino y reportada por varias plataformas noticiosas, la llamada entre Wang y Bonne tuvo lugar el viernes por la tarde y se centró en la preocupación de Pekín por el deterioro del conflicto iraní y su impacto regional. El ministro de Exteriores chino subrayó que el uso de la fuerza no conducirá a una solución sostenible del conflicto y rechazó la persistencia de "guerras injustas", insistiendo en la urgente necesidad de revertir la situación para evitar que el mundo retorne a la "ley de la selva".

Tal como reportó el Ministerio chino y recogió la prensa internacional, Wang propuso tres pasos prioritarios. En primer lugar, detener el avance del conflicto y limitar la participación de otros actores estatales para evitar una guerra aún más amplia. En segundo término, propiciar que la comunidad internacional exija unidad para lograr un alto el fuego inmediato y redoblar los intentos de iniciar conversaciones de paz. Finalmente, pidió que la ONU y su Consejo de Seguridad asuman una labor activa y central para que la paz y la estabilidad se restablezcan cuanto antes en la región.

Durante el intercambio, Emmanuel Bonne confirmó la disposición de Francia para colaborar con China en la promoción del diálogo y en el fortalecimiento de la cooperación en el marco del Consejo de Seguridad. Según la declaración del Ministerio chino, Bonne valoró que ambos países comparten el respaldo a Naciones Unidas, la defensa del derecho internacional y la preferencia por métodos pacíficos para resolver disputas. Además, transmitió que París ve en la comunicación bilateral un camino para facilitar el cese de hostilidades y la recuperación de la estabilidad regional.

La conversación, según detalla el Ministerio de Exteriores chino, se desarrolló en un momento crítico, en el que la evolución de la guerra en Irán ya ha impactado las rutas de suministro energético. Wang Yi consideró que la implicación de la ONU resulta imprescindible, ya que el órgano debe utilizar su legitimidad para articular un alto el fuego y sentar las bases de una negociación política que involucre a todas las partes.

El medio destacó que, para el Ejecutivo chino, la coordinación estratégica entre París y Pekín se vuelve fundamental para sostener el multilateralismo y para garantizar que el derecho internacional prevalezca ante la intensificación de los conflictos armados. Tanto China como Francia, al ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, están en condiciones de impulsar resoluciones y liderar llamados a la moderación y el diálogo dentro del organismo internacional.

El Ministerio de Exteriores de China detalló también que la gravedad de la crisis humanitaria generada por la guerra en Irán añade urgencia a la iniciativa. El conflicto, según la visión de Wang, ha llegado a un punto donde las consecuencias humanitarias y geopolíticas exigen una respuesta concertada de la comunidad internacional para evitar que la escalada afecte de forma irreversible la seguridad y la economía mundial.

El intercambio entre ambos altos funcionarios diplomáticos pone de manifiesto el interés de China en presentarse como actor relevante en la escena internacional y en promover enfoques negociados en las crisis donde intereses energéticos y seguridad global están en juego. Según apuntaron reportes oficiales, tanto Francia como China sostuvieron la importancia de defender la Carta de la ONU como premisa para todas las gestiones dirigidas a contener y resolver la guerra en Irán, y manifestaron su voluntad de continuar coordinando acciones en los próximos encuentros multilaterales.