Agencias

Arabia Saudí expulsa a cinco diplomáticos de la Embajada iraní

Riad ha ordenado la salida inmediata de cinco representantes iraníes, acusándolos de violar la soberanía y la seguridad mediante ataques recientes, según un comunicado oficial, mientras advierte que tomará todas las medidas necesarias para proteger sus intereses

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Las autoridades saudíes informaron que este sábado seis drones fueron interceptados en la región oriental del país, además de la destrucción previa de otro dron en la misma área, en operaciones del Ministerio de Defensa. Este episodio se produjo en el contexto de la decisión del Gobierno de Arabia Saudí de declarar “persona non grata” a cinco diplomáticos iraníes, a quienes concedió un plazo de 24 horas para abandonar el territorio nacional, según reportó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado oficial. Según informó el medio, los funcionarios afectados son el agregado militar de la Embajada iraní en Riad, su adjunto y otros tres miembros del personal diplomático.

El Ministerio de Asuntos Exteriores saudí, según publicó la fuente original, transmitió esta decisión directamente a los representantes iraníes, acusando a la delegación de su implicación en “continuos ataques” contra territorio saudí. El comunicado subrayó que estos hechos constituyen una violación directa de la soberanía y la seguridad nacional del Reino, y se enmarcan en una tensión creciente entre ambos países acerca de las acciones atribuidas a Irán en la región.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, Riad responsabilizó a Teherán no solo de agresiones contra su propio territorio, sino también de “flagrantes ataques iraníes” dirigidos contra los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, así como hacia varios países árabes e islámicos. El Ministerio de Asuntos Exteriores saudí especificó que se han producido ataques sobre soberanía nacional, infraestructura civil, población civil, intereses económicos y también sobre misiones diplomáticas saudíes fuera de sus fronteras, lo que agudiza la preocupación en la región.

El comunicado oficial destacó que las acciones del gobierno iraní no solo contravienen normas diplomáticas internacionales, sino que, según su interpretación, entran en contradicción con los valores islámicos que Irán dice defender. El texto trasladado por las autoridades saudíes sostuvo: “Estas acciones también contradicen la hermandad islámica y los valores y principios del Islam que Irán proclama constantemente, demostrando que sus palabras no se reflejan en sus hechos”.

El Gobierno saudí advirtió, además, que evaluará de forma constante la situación y afirmó que “no dudará en tomar todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, mantener su seguridad y proteger su territorio, espacio aéreo, ciudadanos, residentes, recursos e intereses”. Esta declaración se produce en un momento de especial tensión a raíz de las incursiones detectadas en su espacio aéreo y el lanzamiento de drones, una situación que según lo reportado por el Ministerio de Defensa saudí, ha derivado en operativos de intercepción y destrucción de estos dispositivos no tripulados.

A lo largo del comunicado citado, las autoridades de Arabia Saudí reiteraron su postura respecto a la defensa de los intereses nacionales y la protección de la integridad de la población y los recursos del país, aludiendo a la necesidad de actuar frente a riesgos directos de seguridad y a responder ante eventuales amenazas que puedan poner en peligro la estabilidad en la región. Según enfatizó el gobierno saudí, las acciones atribuidas a Irán también afectan de manera negativa a la seguridad colectiva de los países del área del Golfo y del mundo árabe e islámico.

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