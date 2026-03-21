Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, juntos y felices tras anunciar que volverán a ser padres

Al informar a sus familiares más cercanos de que esperan un segundo hijo, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia optaron por priorizar a los abuelos del futuro bebé para comunicarles la noticia antes de hacerla pública. Según detalló el medio, tanto Terelu Campos, madre de Alejandra; Mar Flores, madre de Carlo; Carlo Costanzia padre; como Alejandro Rubio se enteraron antes de que la pareja lo anunciara ante la prensa. El resto del círculo familiar, en especial parte del clan Campos, se enteró en vivo durante un programa de televisión, hecho que provocó reacciones perceptibles entre los presentes, incluidas las manifestaciones de desagrado de José María Almoguera, primo de Alejandra, quien expresó su molestia ante la forma elegida para la divulgación.

Según publicó la fuente original, la pareja decidió mantener en secreto el embarazo durante el primer trimestre debido a que Alejandra Rubio experimentó complicaciones al principio de la gestación. Con casi 15 semanas cumplidas, la tranquilidad alcanzada en esta etapa permitió a ambos dar el anuncio de manera oficial, eligiendo una actitud radicalmente diferente de la mostrada en ocasiones anteriores. Hasta este momento, la relación de Rubio y Costanzia se había caracterizado por la reserva y la distancia frente a los medios. El reciente anuncio significó una apertura notable, ya que ambos aparecieron sonrientes, accesibles y en sintonía con los periodistas, lo cual marcó una nueva etapa en su trato público.

La presentación de la noticia coincidió con una entrevista televisiva en la que Alejandra Rubio desveló aspectos personales sobre su forma de lidiar con la exposición pública. “Tengo una coraza enorme", afirmó en el programa 'De viernes', según consignó el medio. Manifestó su deseo de mostrarse auténtica y de superar la barrera que hasta entonces mantuvo con el público y la prensa. Terelu Campos, su madre, reforzó esta idea al mencionar que el objetivo era que Alejandra pudiera ser conocida tal como es realmente, una intención que parece haberse materializado en el contexto del anuncio familiar y mediático de la ampliación de la familia.

El modo en que se comunicó el embarazo no fue bien recibido por todos los miembros del entorno familiar. Durante la transmisión televisiva, José María Almoguera, familiar de Alejandra, mostró incomodidad, además de felicitarla por la noticia y aconsejarle disfrutarla junto a quienes considera su familia real. Esta intervención se produjo en directo, lo que subrayó las diferencias entre los integrantes del clan Campos tras el anuncio imprevisto.

El medio destacó que, aunque Alejandra Rubio y Carlo Costanzia eligieron la cercanía como nueva forma de relacionarse públicamente, la decisión de restringir la información a su círculo más íntimo durante las primeras semanas provocó fricciones notorias dentro de la familia extendida. Además, la confirmación de que los cuatro abuelos asumirán nuevamente ese rol en las próximas navidades refuerza la relevancia emocional del acontecimiento para ambas ramas de la familia.

De acuerdo con lo publicado, el contexto de salud que rodeó el inicio de la gestación fue determinante para el hermetismo inicial de la pareja. Solo una vez superados los primeros obstáculos médicos y con el embarazo ya estable, la pareja optó por hacer pública la noticia y mostrarse más abierta que antes ante la atención mediática, desplazando la tradicional actitud reservada que ambos mantenían. La evolución de este evento ha evidenciado transformaciones en las dinámicas familiares y ha puesto de manifiesto los diferentes puntos de vista acerca de la comunicación de temas privados en entornos mediáticos.