Al menos 30 heridos por el impacto de un proyectil iraní en Arad, en el sur de Israel

Tras reportes de un ataque previo en Dimona, donde la caída de un proyectil ocasionó lesiones a cerca de cincuenta personas, se ha confirmado una nueva situación de emergencia en el sur de Israel relacionada con el impacto de otro misil de origen iraní en la región de Arad. Según informó la Magen David Adom (Estrella de David Roja) y medios israelíes, el evento en Arad obligó a declarar un "incidente con multitud de víctimas", tras lo cual los servicios de emergencia trasladaron a al menos treinta personas a hospitales cercanos para ser atendidas por diversas lesiones.

De acuerdo con la publicación de la Magen David Adom en sus canales oficiales, aproximadamente treinta pacientes se encuentran bajo atención médica a consecuencia del ataque con misiles que afectó el sur del país. La organización detalló que los pacientes presentan una variedad de niveles de gravedad en sus lesiones. Como respuesta, decenas de ambulancias y varias unidades móviles de cuidados intensivos se movilizaron hacia la zona del impacto, acompañadas también por helicópteros destinados al traslado urgente de los afectados.

El Hospital de Soroka, señalado por la Magen David Adom, activó la alerta máxima para recibir a los heridos del incidente. Esta medida implicó reforzar tanto los recursos materiales como el personal médico, con el objetivo de proporcionar atención inmediata a quienes presentaban las heridas de mayor gravedad. El medio indicó, además, que las autoridades han ordenado el aumento de recursos y la máxima alerta regional en toda la zona sur de Israel, manteniéndose preparados para la posible llegada de más víctimas o nuevos incidentes.

Los eventos recientes en Arad y Dimona han generado una respuesta coordinada de los servicios de emergencia, trascendiendo la actuación local y movilizando recursos tanto terrestres como aéreos. De acuerdo con la información recogida por medios israelíes y la Estrella de David Roja, la situación en el sur del país se mantiene bajo vigilancia ante el potencial de nuevos ataques en la región y la posible necesidad de ampliar la atención sanitaria.

La Estrella de David Roja confirmó que los pacientes trasladados presentaban distintas condiciones, sin especificar el número exacto de personas en situación crítica. Por parte de las autoridades locales, la prioridad se centró en trasladar rápidamente a los heridos y asegurar el refuerzo hospitalario, mientras se evaluaban los daños estructurales y la magnitud del ataque con misiles.

El incidente más reciente en Arad forma parte de una serie de ataques que han tenido como blanco distintas localidades del sur israelí, lo que llevó a que las fuerzas de emergencia determinaran refuerzos adicionales tanto en medios de traslado sanitario como en los sistemas de alerta. Según informó la Magen David Adom, la coordinación incluyó la utilización de comunicaciones directas entre los lugares del impacto, los equipos de rescate y los hospitales receptores.

En contexto con lo reportado por los medios israelíes, el despliegue de helicópteros para la evacuación médica y el traslado inmediato de los pacientes supuso intensificar las operaciones de respuesta. Además del Hospital de Soroka, otros centros de salud en la región fueron preparados para recibir posibles nuevas víctimas, en tanto se mantenía la vigilancia sobre la evolución de la situación.

La información difundida hasta el momento por la Magen David Adom y medios locales resalta la gravedad del incidente y el desafío que supone coordinar la atención de una cantidad significativa de heridos en muy corto tiempo. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre la identidad de los afectados ni sobre el estado específico de cada uno, pero sí han enfatizado que se mantiene una alerta activa y prioritaria en toda la región sur.

El contexto general de seguridad en el sur de Israel se ha visto afectado por los recientes ataques con misiles, que han requerido la activación de protocolos de emergencia extendidos. Según ha consignado la Estrella de David Roja y medios de comunicación israelíes, la colaboración entre los distintos servicios ha resultado determinante para la atención inmediata de las personas impactadas por los proyectiles.

El despliegue realizado implicó no solo asistencia sanitaria sino también la coordinación con fuerzas de seguridad locales, en un intento de garantizar tanto la rápida evacuación médica como la protección de la población civil ante posibles nuevos ataques en las cercanías de Arad y Dimona. Los hospitales se mantienen atentos y han recibido instrucciones directas para estar preparados frente a la posibilidad de que aumente el número de pacientes derivados de situaciones similares, según indicó la Magen David Adom.