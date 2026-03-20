Los líderes UE piden a Bruselas medidas "sin demora" para contener el alza de los precios por la guerra

La preocupación por el impacto de la escalada de precios energéticos en ciudadanos y empresas llevó a los líderes europeos a exigir acciones rápidas a la Comisión Europea. Según detalló Europa Press, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea urgieron al ejecutivo comunitario a establecer una “respuesta coordinada” mediante medidas “temporales y específicas”, con el propósito de controlar el alza de los combustibles y disminuir el costo de la electricidad. Estas solicitudes surgen en medio de tensiones provocadas por el conflicto en Oriente Próximo y las dificultades en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, factores que repercuten de forma inmediata en los precios de la energía en la región.

Europa Press informó que en las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Bruselas, los líderes pidieron a la Comisión que elabore una “caja de herramientas” con propuestas urgentes para intervenir en todos los componentes del precio de la electricidad. La meta es lograr un descenso a corto plazo en los costes energéticos, respetando a la vez la diversidad de situaciones nacionales y protegiendo la inversión en energías renovables y bajas en carbono. El conflicto en Oriente Próximo y las amenazas sobre rutas clave se señalan como catalizadores principales de la situación.

El debate se amplió al abordar el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (ETS, por sus siglas en inglés), que ha sido identificado como uno de los factores que inciden en el incremento de la factura energética, junto con el coste de los combustibles y los impuestos, según publicó Europa Press. La revisión formal del ETS permanece programada para julio de este año, no obstante, la discusión ha revelado crecientes divisiones entre los Estados miembros acerca de la flexibilidad que debe tener el sistema frente al aumento de los precios energéticos.

De acuerdo con Europa Press, Italia, Polonia y Alemania lideran el grupo de países que defienden la introducción de ajustes en el ETS y otras medidas, como rebajas de impuestos o ayudas específicas para sectores industriales afectados por el encarecimiento de la energía. Estos gobiernos buscan aliviar el impacto tanto en la industria como en los consumidores finales. En contraste, España, Portugal y varias naciones nórdicas rechazaron una flexibilización del ETS y enfatizaron la importancia de mantenerlo como herramienta central de la política climática europea. Argumentan que debilitar este mecanismo podría obstaculizar la transición hacia fuentes energéticas renovables y aumentar la dependencia de los combustibles fósiles.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reafirmó la postura de España, señalando: “España va a defender, como ha defendido junto con otras naciones y otros gobiernos europeos, de todas las familias políticas, la necesidad no de debilitar, sino de aumentar y fortalecer las políticas energéticas verdes, que no solamente nos permiten responder ante ese desafío que sufre la humanidad, que es el cambio climático, sino también nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos”, según citó Europa Press. Sánchez advirtió sobre el riesgo de utilizar la coyuntura actual para cuestionar las políticas climáticas y señaló que el refuerzo de dichas políticas forma parte de la solución, resaltando ejemplos positivos en la transformación energética y en la penetración de renovables en España.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, atribuye al ETS un papel esencial en la disminución de las emisiones industriales, indica Europa Press, y reconoce que existe la necesidad de mantener los avances alcanzados mediante este sistema.

La cuestión energética se inscribe dentro de una discusión más general sobre competitividad dentro de la agenda ‘Una Europa, un mercado’. Según consignó Europa Press, los líderes de la Unión Europea buscaron avanzado en la integración del Mercado Único y en la reducción de barreras internas, estableciendo una hoja de ruta con acciones concretas para los próximos meses. Entre esas iniciativas destaca la presentación prevista para junio de una declaración electrónica común para empresas, orientada a simplificar trámites y facilitar la actividad en diferentes países miembros.

Europa Press dio cuenta de que el calendario comunitario también contempla avances este año en otros ámbitos relevantes, tales como el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales en otoño y la publicación en verano de un informe específico sobre la competitividad del sector bancario. Asimismo, antes de que finalice el año, está prevista la introducción del denominado ‘régimen 28’ o ‘EU Inc’, que busca simplificar la operativa de las empresas en el mercado único.

En el ámbito administrativo, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a reforzar la digitalización y la reducción de burocracia, incluidas propuestas como el ‘European Business Wallet’. También reclamaron que se disminuyan las cargas administrativas tanto a nivel europeo como nacional, recomendando evitar la imposición de nuevas exigencias durante el proceso legislativo y solicitaron limitar la sobrerregulación desde los Estados miembro.

La agenda europea relaciona además la mejora de la competitividad con el desarrollo industrial y la inversión, destacó Europa Press. Entre las iniciativas incluidas figuran la adopción de un paquete de redes energéticas, el desarrollo del euro digital, el fomento de la titulización financiera y los sistemas complementarios de pensiones, así como la futura Ley de Aceleración Industrial para fortalecer la base industrial de la Unión.

Con el telón de fondo de la volatilidad energética mundial, la Unión Europea enfrenta el reto de combinar respuestas inmediatas contra el encarecimiento de la energía con reformas más profundas destinadas a fortalecer la integración económica y la política climática. El curso de las próximas decisiones, en particular respecto al sistema de comercio de emisiones y la estrategia de competitividad europea, se perfila como determinante para el rumbo de la política energética y económica del bloque, como lo reportó Europa Press.