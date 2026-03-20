HRW recuerda a Hungría que sigue estando en el TPI y pide que arreste a Netanyahu si viaja el sábado

El procedimiento formal para abandonar el Tribunal Penal Internacional requiere la notificación por escrito al secretario general de Naciones Unidas, y la retirada no se vuelve efectiva hasta transcurrido un año desde ese anuncio. Según consignó el medio, Hungría permanece como miembro hasta abril de este año y, por lo tanto, mantiene todas sus obligaciones legales ante el tribunal. En este contexto, Human Rights Watch (HRW) instó directamente a las autoridades húngaras a cumplir estas responsabilidades y a detener a Benjamin Netanyahu si viaja al país esta semana.

De acuerdo con información publicada por HRW y citada por medios como 'The Times of Israel', la petición se produce por la posible visita de Netanyahu este sábado a Hungría para asistir a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). El evento, originalmente estadounidense, ha adquirido presencia internacional y ahora cuenta con Hungría como uno de los países que lo acogen, según detalló HRW.

HRW, organización enfocada en la supervisión de derechos humanos globales, subrayó que Netanyahu aún enfrenta una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional, junto con el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant. Ambos son investigados desde hace meses por acusaciones de crímenes de guerra y delitos contra la humanidad derivados de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

La investigadora de HRW especializada en justicia internacional, Alice Autin, expuso que la inacción por parte del gobierno húngaro, liderado por Viktor Orbán, perpetuaría la impunidad “ante los graves crímenes que se cometen en Palestina” y supondría una nueva traición para las víctimas, quienes llevan largo tiempo esperando que se haga justicia, según reportó el medio. Autin puntualizó que “Hungría va a enquistar la impunidad ante los graves crímenes que se cometen en Palestina y traicionará una vez más a las víctimas a las que se les lleva negando la justicia desde hace demasiado tiempo”.

Tal como publicó la organización, el pasado abril Hungría anunció su salida del TPI, coincidiendo con la primera visita de Netanyahu al país tras el inicio de la guerra en Gaza y cuando ya pesaba sobre él la orden internacional de detención. La salida de Budapest del tribunal internacional fue impulsada por el Ejecutivo de Orbán aquel mes, acto que HRW considera una maniobra que no exime al Estado húngaro de sus obligaciones mientras dure formalmente su membresía, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 127 del Estatuto de Roma.

HRW recalcó que el Estado húngaro, mientras permanezca como parte del TPI, debe colaborar con las órdenes y procedimientos del tribunal, sin excepciones ni dilaciones, según detalló el propio organismo en sus comunicaciones. La solicitud pública de HRW hace hincapié en la necesidad de cumplir la obligación legal de arrestar a cualquier individuo buscado por el Tribunal Penal Internacional si pisa territorio húngaro, incluyendo a jefes de Estado como Netanyahu.

El medio indicó que la visita de Netanyahu a Hungría, de confirmarse, supondría un nuevo desafío a la comunidad internacional y a las resoluciones del TPI, tal como sucedió en la ocasión anterior, cuando el mandatario israelí viajó a Budapest a pesar de estar bajo orden de detención. Desde entonces, la postura del gobierno de Orbán se ha caracterizado por su oposición sostenida frente al tribunal y sus acciones.

Según puntualizó HRW y recogieron medios internacionales, la decisión sobre el cumplimiento o no de la orden de arresto será observada tanto por actores internacionales como por organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre las implicaciones en la lucha contra la impunidad por crímenes graves cometidos en territorios palestinos. HRW reiteró que cualquier tolerancia a la presencia de Netanyahu en Hungría sin detención afectaría negativamente los esfuerzos por la justicia internacional.

La entidad enfatizó la relevancia del Estatuto de Roma como base para la cooperación internacional en materia de justicia penal y recordó que la denuncia formal de su membresía no afecta el cumplimiento de las obligaciones preexistentes hasta que transcurra el plazo legal. Según el artículo 127 mencionado en el Estatuto, solo una vez concluido el año desde la notificación oficial surtiría efecto la salida de Hungría del TPI.

Por último, HRW insistió en que la protección de la legalidad internacional y la rendición de cuentas por crímenes graves no debe estar sujeta a intereses políticos ni a interpretaciones restrictivas de derecho internacional, según consignó el medio. La organización instó a Hungría a actuar “sin excepciones” frente a la visita de Netanyahu, haciendo énfasis en que el cumplimiento estricto de las órdenes internacionales es fundamental para garantizar justicia para las víctimas de conflictos armados y violaciones de derechos humanos.