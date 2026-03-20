Hezbolá niega tener "presencia" en Emiratos Árabes Unidos tras las críticas sobre una supuesta red

El grupo chií libanés expresó duras críticas hacia el Ministerio de Exteriores de Líbano, al que acusó de respaldar las versiones de gobiernos extranjeros sobre una supuesta red de su organización en los Emiratos Árabes Unidos, según consignó la cadena de televisión Al Manar. Hezbolá denunció la postura de la cartera libanesa tras el anuncio de autoridades emiratíes sobre la supuesta desarticulación de una célula vinculada al grupo. El partido consideró que estas declaraciones del gobierno libanés carecen de verificación e insisten en narrativas que, a su entender, afectan a un actor político central del país justo en medio de la actual ofensiva israelí sobre territorio libanés.

Según reportó la cadena Al Manar, Hezbolá respondió a través de un comunicado tras las afirmaciones de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, que informaron del desmantelamiento de una "red terrorista" dirigida y financiada por el grupo y por Irán. El Departamento de Seguridad emiratí comunicó que, como resultado de este operativo, varias personas han sido detenidas, al menos cinco según las imágenes difundidas en una infografía. En dichas fotografías, los rostros de los sospechosos fueron editados para mantener su anonimato y el documento difundido tampoco proporcionó nombres ni precisó si la lista de individuos es exhaustiva.

En el pronunciamiento, el partido chií negó de manera rotunda estas acusaciones, indicando que carecen de fundamento. “Hezbolá niega el contenido de estas acusaciones realizadas por las autoridades emiratíes”, señala el texto reproducido por Al Manar. El grupo insistió en no tener presencia en el territorio emiratí ni en ningún otro país realizando actividades bajo pretextos comerciales o de otra naturaleza. Asimismo, calificó las afirmaciones oficiales como “falaces” y “fabricadas”, rechazando haber desarrollado operaciones ilegales dentro de Emiratos Árabes Unidos o en cualquier nación fuera de Líbano.

El comunicado atribuido al grupo también interpretó estas acusaciones como parte de "repetidos intentos" de distintos actores para menoscabar la imagen de Hezbolá y vincularlo con acciones criminales, argumentando que estos intentos han sido evidentes y reiterados, con fines que consideran claros. Según la información recogida por Al Manar, la formación política y armada vinculó estas denuncias al contexto de confrontación que afecta actualmente a Líbano y a su población debido a la intervención militar israelí.

El Ministerio del Interior de Emiratos Arabes Unidos, de acuerdo con lo publicado en sus perfiles de redes sociales y reproducido por la cadena Al Manar, expuso que el grupo interactuaba bajo el disfraz de una entidad comercial inexistente, empleando esta plataforma para supuestamente infiltrarse en la economía local. Las declaraciones oficiales señalaron que el objetivo de esta red consistía en amenazar la estabilidad financiera del país, aunque no se facilitaron detalles adicionales sobre las operaciones detectadas ni sobre los procedimientos judiciales que se seguirán contra los individuos detenidos.

En otro tramo de su declaración, Hezbolá subrayó su rechazo a lo que describió como "irresponsabilidad" por parte del Ministerio libanés, alegando que la institución adoptó sin reservas la versión de gobiernos extranjeros. El grupo consideró que estas declaraciones afectan a un actor esencial en el tejido político libanés y reclamó mayor responsabilidad por parte de sus autoridades, especialmente frente al contexto actual de conflicto armado en la región, de acuerdo con lo reportado por la cadena de televisión afín al grupo.

El comunicado de las fuerzas de seguridad de Emiratos fue acompañado de materiales gráficos dirigidos a la opinión pública, en los que se presentaron imágenes pixeladas de cinco personas identificadas como supuestos miembros de la red. Las autoridades no especificaron en ningún momento la identidad de los implicados ni aclararon si este grupo de sospechosos representa la totalidad de la célula desarticulada o solo una fracción.

Hezbolá, a través de los portavoces citados por Al Manar, reiteró la inexistencia de acciones por parte de su estructura o de individuos bajo su dirección fuera de Líbano, reiterando la total ausencia de operaciones o presencia en Emiratos Árabes Unidos. El partido-milicia sostuvo que las reiteradas imputaciones forman parte de un patrón de acusaciones recurrentes que, según su posición, tienen como propósito principal erosionar su reputación tanto en el ámbito regional como internacional.