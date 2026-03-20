El menor de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas dice haber sufrido un "brote" tras verle ella con drogas

El interrogatorio reveló que Julián González sintió pánico tras la muerte de Francisca Cadenas y trató de evitar que alguien se percatara de lo sucedido, según declaró el propio acusado ante el juez que instruye la causa. Esta confesión tuvo lugar durante una audiencia el pasado 14 de junio y quedó registrada en un vídeo difundido por ‘La Crónica de Badajoz’, recogido por Europa Press, donde González, el menor de los dos hermanos detenidos por el caso en Hornachos (Badajoz), ofreció detalles sobre el momento en que ocurrieron los hechos.

Según informó Europa Press a partir de este material audiovisual, González explicó en su comparecencia que el incidente se desencadenó cuando Francisca Cadenas accedió a la vivienda a través de una puerta entreabierta, como era común debido a la relación cercana que mantenía con la madre de los hermanos implicados. De acuerdo con su testimonio, Cadenas había acudido para preguntar por la salud del tío de los detenidos, quien residía con ellos en el domicilio. Durante su declaración, González relató que la noche del 9 de mayo él permanecía en casa a cargo del cuidado de su tío, mientras que su hermano Manuel se hallaba en el hospital acompañando a su padre.

El medio Europa Press consignó también que González detalló haber consumido cantidades considerables de cocaína durante la tarde. Aseguró que, en el momento en que su familiar ingresó al domicilio, ella lo sorprendió mientras preparaba una dosis de esa sustancia. Cadenas, al notar la situación, habría manifestado extrañeza en tono amable y no mostrando reproche, de acuerdo con lo que quedó reflejado en las preguntas y respuestas dirigidas por el abogado defensor José Duarte durante la audiencia. González refrendó esta versión, indicando que la reacción de Cadenas fue de sorpresa.

En esa misma declaración, según reportó Europa Press, González afirmó que experimentó un "brote" emocional al ser descubierto con la droga, hecho que lo llevó, según sus propias palabras, a “coger, zarandear y tirar” a Francisca Cadenas. Posteriormente, según su relato, tras verificar el estado de la víctima, alcanzó un alto grado de certeza de que ella había fallecido de manera inmediata, aunque matizó que estaba “casi seguro” de este desenlace.

A preguntas de su abogado, González indicó que su reacción no se debió a ninguna actitud hostil por parte de Cadenas, sino a una situación de desbordamiento emocional. Además, añadió que después de la muerte de la mujer, “entró en pánico” y trató de que ninguna otra persona descubriese lo ocurrido en ese momento.

Europa Press detalló que estas afirmaciones forman parte de la investigación judicial en curso sobre la desaparición y muerte de Francisca Cadenas, ocurrida en la localidad pacense de Hornachos. La declaración de González aporta detalles sobre el contexto de confianza existente entre la víctima y la familia de los acusados, así como las circunstancias que, según la defensa, rodearon la situación que llevó al desenlace fatal.