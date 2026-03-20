Cayetano Martínez de Irujo, arropado por Eugenia y numerosos famosos en el estreno de 'Cayetana, la duquesa de todos'

Al recordar anécdotas ligadas a la solidaridad de Cayetana Fitz-James Stuart, Cayetano Martínez de Irujo destacó que, durante el momento en que él tomó posesión de la Casa de Alba, existían 580.000 euros destinados anualmente a donaciones fijas y, ese mismo año, la cifra de donaciones no fijas alcanzó los 620.000 euros. Así, el monto total dedicado a ayudar a otros superó el millón de euros en solo un año. Según detalló el medio que informó reproducido en esta nota, el propio Cayetano mencionó que su madre insistía en que “las cosas hay que hacerlas y no decirlas” y que, incluso tras once años de su muerte, continúa recibiendo historias de personas a quienes la duquesa ayudó personalmente, sean problemas con hipotecas, necesidades varias o correspondencia contestada de manera directa.

La presentación de 'Cayetana, la duquesa de todos', cuyo estreno tuvo lugar en el cine Cervantes de Sevilla, marcó un momento relevante dentro de los homenajes a la figura que, según el propio Cayetano Martínez de Irujo, constituye “el personaje femenino más relevante en España del siglo XX y principios del XXI.” El evento contó con la asistencia de su hermana Eugenia Martínez de Irujo, la única de los hijos de la duquesa que estuvo presente además del jinete, así como de la esposa de Cayetano, Bárbara Mirjan. También acudieron el viudo de Cayetana, Alfonso Díez, y Eugenia Fernández de Castro, exesposa de Jacobo Fitz-James Stuart, además de amistades cercanas como Carmen Tello y el doctor Trujillo. Entre los diseñadores que asistieron estuvieron Victorio & Lucchino, quienes crearon el vestido nupcial con el que la duquesa contrajo matrimonio con Alfonso Díez en 2011 en el Palacio de Dueñas.

Según consignó el medio, la presencia de figuras reconocidas de la sociedad andaluza como Raquel Revuelta, Jessica Bueno junto a Roberto Mendoza, Alejandra Osborne, María José Santiago y Jorge Cadaval, integrante de ‘Los Morancos’, reforzó la dimensión social del acontecimiento y el interés que suscita la vida de la duquesa. Este documental se estrena pocos días antes del centenario de su nacimiento y, de acuerdo con sus responsables, busca mostrar facetas hasta ahora inéditas y más cercanas de la personalidad y el legado de Cayetana.

Durante la presentación, Cayetano Martínez de Irujo insistió en la importancia de la Casa de Alba en el transcurso de los siglos, recalcando que la familia ha conservado e incorporado su patrimonio hasta el siglo XXI, realizando transferencias a los herederos, especialmente al primogénito, de un modo que, según enfatizó, pocas casas nobiliarias han logrado tanto en España como en Europa. Cayetano expresó: “La figura de mi madre tiene tanta importancia primero por los 600 años de historia de la Casa de Alba y pertenecer a la columna vertebral de la historia de España. En segundo lugar, el haber traído un patrimonio al siglo XXI y haberlo transferido a sus hijos como ha hecho, en principal al primogénito, que no lo ha hecho ninguna casa en España, ninguna familia, de la forma que lo hemos hecho nosotros y probablemente en Europa muy pocas. Y la tercera es de la persona que estamos hablando. En mi opinión, el personaje femenino más relevante de los 600 años de historia, que además ha sabido llevar la casa, como lo ha hecho, como acabo de citar, de una época a otra, a la era moderna, mi madre es la que estamos resaltando, la que estamos elogiando y lo tiene más que merecido”.

La producción “Cayetana, la duquesa de todos,” a la que el medio califica como la más ambiciosa y completa dedicada a la aristócrata hasta el momento, aspira a ofrecer una visión renovada de quien resultó figura central en la sociedad española durante décadas. Para Cayetano, se trata de un homenaje largamente esperado, que había sido postergado y cuya recepción, según expresó, confirma el interés y la aceptación por parte del público. “Es el homenaje que se merecía y que hasta ahora no había podido tener”, aseguró durante la premiere en Sevilla.

Al abordar el carácter de su madre, Cayetano Martínez de Irujo relató momentos desconocidos y detalles personales, enfatizando la independencia, la inteligencia natural y la capacidad de Cayetana Fitz-James Stuart para gestionar responsabilidades de gran magnitud sin depender de nadie. “Nació en unas circunstancias únicas porque no somos familia real pero como si lo hubiera sido, ella sobre todo, que nunca dependió de nadie en su vida, que heredó un imperio, que le reconstruyeron un palacio de los escombros y que ha sabido compaginar su persona Cayetana con ser la mujer más titulada de la historia, de una forma única y con una inteligencia natural como yo conocí a poca gente,” puntualizó.

Al referirse al proceso de elaboración del documental y del libro asociado, Martínez de Irujo reconoció que durante el trabajo descubrió aspectos y episodios de la vida de su madre que desconocía. Hizo mención a la labor de la autora Ana Pardo, cuya investigación aportó luz sobre numerosos detalles y momentos significativos del recorrido vital de la duquesa, así como al valor testimonial de quienes compartieron su vida. Subrayó que el rasgo más importante que desea que la audiencia retenga, es el compromiso constante de Cayetana con el apoyo a los demás.

El viudo Alfonso Díez y representantes del círculo más cercano a la duquesa se sumaron a este tributo, sumando diversas voces y testimonios a la reconstrucción del perfil más humano y social de la figura homenajeada. Tal como publicó el medio, el documental destaca la complejidad y polifacética naturaleza de Cayetana Fitz-James Stuart, quien fue percibida como un personaje irrepetible y, como afirmó el Duque de Arjona, “comparable a Isabel II, personajes que ya no se van a repetir en la historia.”

Cayetano también admitió, en tono nostálgico, que su madre habría sido muy crítica con el resultado final del documental por su perfeccionismo. “Si doña Cayetana pudiese ver el documental le sacaría pegas porque era muy perfeccionista. Entonces decía, ‘ay, no, eso no era así, oye, eso no me gusta, ahí no salgo bien’”, comentó.

El director de la Casa de Alba aprovechó la ocasión para recordar la transición que atravesó la familia al fallecer la duquesa, desde una situación financiera complicada —con una deuda de 14 millones de euros— hasta una posición más saneada, proceso que él lideró tras asumir la administración. Según relató, logró reducir la mitad de esa deuda en cinco años, al tiempo que gestionaba el importante legado material e inmaterial que la Casa de Alba representa en el contexto histórico español.

La premiere en Sevilla simbolizó la continuidad de los homenajes y la vigencia que la figura de Cayetana mantiene tanto en el imaginario colectivo como en las instituciones culturales del país. El interés reflejado en la asistencia masiva de personajes públicos y figuras de la sociedad andaluza coincide con el propósito de la obra audiovisual de acercar al público a la duquesa a través de una lente personal y hasta ahora desconocida.

A medida que se aproxima el centenario de su nacimiento, el estreno del documental suma un nuevo capítulo al tributo constante que distintos sectores sociales y culturales dedican a la memoria de la duquesa de Alba, un personaje cuya influencia ha atravesado generaciones y cuya vida sigue generando interés y debate en España.