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Apple ingresó casi 900 millones de dólares gracias a las aplicaciones de IA generativa en 2025

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Apple ha generado unos ingresos de casi 900 millones de dólares (777,6 millones de euros aproximadamente) gracias a las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) generativa alojadas en su App Store en 2025, según un informe de AppMagic recogido por The Wall Street Journal.

Dentro de estos ingresos, el análisis señala que tres cuartas partes proceden de ChatGPT, seguido por Grok con un 5 por ciento. Los beneficios generados a través de estas se triplicaron al pasar de los 35 millones de dólares (30,2 millones de euros) en enero a un máximo de 101 millones de dólares (87,2 millones de euros) en agosto.

No obstante, desde entonces se ha producido un descenso en los ingresos obtenidos, en parte por la caída en las descargas de ChatGPT tras el acuerdo de OpenAI con el Pentágono para implementar sus modelos de inteligencia artificial.

Los casi 900 millones de dólares que ha ingresado Apple gracias a las aplicaciones de IA generativa durante el año pasado representan un porcentaje reducido de sus ganancias totales, pero sirven para compensar las desventajas de la empresa de Cupertino en el ámbito de la inteligencia artificial, ya que no cuenta con un modelo avanzado propio.

Apple está apostando por su colaboración con Google para incorporar los modelos de Gemini y su tecnología en la nube para impulsar las funciones de Apple Intelligence y la versión renovada de Siri, que continúa retrasando su llegada.

Respecto a las previsiones de Apple, The Wall Street Journal prevé que se superen los 1.000 millones de dólares (863,7 millones de euros) gracias a la inteligencia artificial.

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