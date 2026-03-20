Ana Obregón, su emotiva felicitación a su nieta Ana Sandra en su tercer cumpleaños

Ana Obregón compartió que, al abrazar a su nieta Ana Sandra por primera vez, sintió que abrazaba también un pedazo de su hijo Aless Lequio, fallecido en mayo de 2020. La actriz expresó este sentimiento al publicar una carta abierta dirigida a la pequeña en sus redes sociales, con motivo del tercer cumpleaños de Ana Sandra. Según detalló el medio, dos días después de cumplir setenta y un años y de rememorar frente a las cámaras la muerte de Aless a causa de un sarcoma de Ewing, Obregón dedicó palabras a la niña, a quien considera el mayor motivo para seguir adelante después de la pérdida de su hijo.

De acuerdo con la información publicada, la carta de Ana Obregón refleja el proceso personal que ha atravesado desde la muerte de Aless Lequio y el impacto que la llegada de Ana Sandra ha tenido en su vida. La actriz relató en el mensaje que la niña ha transformado su entorno, aportando luz, sonrisas y nuevas rutinas relacionadas con la infancia, incluyendo juegos y objetos repartidos por toda la casa. Obregón atribuyó a su nieta cualidades como la bondad, la inteligencia y la sensibilidad, destacando también que comparte con su padre el sentido del humor.

La carta abierta incluye un video en el que se presentan imágenes de Ana Obregón y su nieta juntas; la actriz aprovechó esa publicación para compartir con sus seguidores que, cuando Ana Sandra sea mayor, le explicará las circunstancias de su nacimiento y le hablará de la valentía que Aless mostró durante su enfermedad. Obregón también se refirió al deseo de Aless de formar una familia, manifestando que su hijo soñaba con tener hijos y proyectando ese anhelo en la existencia de la niña.

En el mensaje, la presentadora hizo una petición a Dios para que Ana Sandra goce de mucha salud y felicidad durante muchos años más, expresando su deseo de que permanezcan siempre unidos en el recuerdo y en la vivencia cotidiana. Obregón concluyó el texto resaltando la importancia que tienen para ella tanto su nieta como su hijo, describiéndolos como los amores de su vida, uno en la tierra y otro en el cielo.

El medio informó que Ana Obregón no ha vuelto a celebrar su propio cumpleaños tras la muerte de su hijo, reafirmando así la relevancia afectiva que tiene el aniversario de su nieta en su calendario personal. La actriz subrayó que la fecha marcada por el nacimiento de Ana Sandra constituye para ella un motivo especial, alrededor del cual gira su motivación y su esperanza desde 2020.

La dedicatoria pública se enmarca dentro de un contexto de recuerdos familiares y procesos de duelo por la pérdida de Aless Lequio. Según consignó el medio, Obregón ha manifestado repetidas veces que Ana Sandra representa su alegría principal y la razón por la que mantiene viva la esperanza después del fallecimiento de su hijo. El mensaje dirigido a su nieta, en el que recuerda con detalle los sentimientos y situaciones vividas desde su llegada, recoge también la manera en que la figura de Aless permanece presente en la memoria y en los relatos familiares.

Las reacciones en redes sociales reflejaron el impacto de la carta y el apoyo hacia Ana Obregón en un periodo de su vida en el que la celebración del tercer aniversario de su nieta coincide con el recuerdo de la pérdida sufrida. El contenido de la carta y el video difundido fueron elogiados por la forma en que transmiten la memoria de Aless a través de las generaciones y por la forma de compartir experiencias personales en el contexto de una nueva etapa familiar, informó el medio.

Obregón destacó igualmente que, en algún momento, explicará a Ana Sandra las razones de su nacimiento y le transmitirá la lección de vida brindada por su padre, haciendo hincapié en el legado emocional y personal que desea mantener vigente para el futuro de la niña, según publicó el medio. Las palabras utilizadas por la actriz muestran la importancia de mantener la conexión afectiva tanto con la memoria de Aless como con el desarrollo y crecimiento de su nieta, ocupando ambos un lugar central en su vida diaria.