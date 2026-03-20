Air Europa acompaña a Shakira en los conciertos de su residencia europea en Madrid los días 25, 26 y 27 de septiembre

El regreso de Shakira a los escenarios españoles tras ocho años se distinguirá por una residencia de tres conciertos que no solo marcan su vuelta, sino que también apuestan por una experiencia cultural amplificada en Madrid. Según informó Air Europa, la aerolínea participará como patrocinadora de esta serie de espectáculos que la artista colombiana ofrecerá los días 25, 26 y 27 de septiembre, en una localización creada específicamente para el evento.

El medio Air Europa detalló que el ciclo de conciertos se realizará en el Estadio Shakira, una instalación temporal erigida en el espacio Iberdrola Music y preparada para recibir a más de 50.000 personas por fecha. La producción corre a cargo de Live Nation España y representa la primera actuación de la artista en territorio español desde la gira “El Dorado World Tour”. Ahora, regresa tras una serie de presentaciones internacionales que, según consignó el medio, han convertido su actual tour “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en el más taquillero para un músico hispano y que continúa incrementando recaudación en América.

El programa de esta residencia en Madrid incluye, además de los conciertos, una propuesta de actividades seleccionadas por la propia Shakira bajo la denominación Es Latina. Entre ellas se cuentan exposiciones, sesiones de cine, charlas, talleres, encuentros culinarios y otras experiencias culturales que se llevarán a cabo en distintos puntos de la capital española, resaltando el componente de integración multicultural en torno al evento.

De acuerdo con lo publicado por Air Europa, desde el anuncio de la residencia europea y hasta que se celebren los conciertos, la aerolínea coordinará diferentes acciones promocionales asociadas al regreso de Shakira. Estas iniciativas se actualizarán tanto en los canales sociales de la compañía como en comunicaciones a bordo de sus vuelos. Esta colaboración forma parte de la estrategia de la aerolínea para consolidar su vínculo con la música y promover la unión cultural entre Europa y Latinoamérica.

Respecto al acceso a los boletos, el medio explicó que se abrirá una preventa el 24 de marzo para las personas registradas en la web oficial de la cantante. El 25 de marzo se habilitará la compra a través de SMusic y, finalmente, el 26 de marzo en Live Nation. Según reportó Air Europa, esta modalidad escalonada responde a la previsión de una alta demanda, previendo que la vuelta de Shakira movilice a seguidores tanto nacionales como internacionales.

El impacto de esta serie de conciertos se asocia al hecho de que, en palabras difundidas por los organizadores y la aerolínea, se busca no solo la celebración de espectáculos musicales, sino la creación de una plataforma de experiencias compartidas en torno a la figura de una artista que ocupa un lugar central en la música global, especialmente relevante por sus vínculos y repercusión en el ámbito hispanoamericano.

La residencia de Shakira en Madrid, patrocinada por Air Europa y producida por Live Nation España, se presenta como una de las principales citas musicales del año en la capital española. Además de su retorno tras casi una década, la dimensión de la propuesta —que combina música en directo y programación cultural diversa— posiciona la iniciativa como una referencia para quienes asocian la cultura al encuentro y la colaboración entre regiones.