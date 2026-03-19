Urtasun presenta la Oficina de Exportación Music By Spain para "situar la música española en el centro del Mundo"

El nuevo organismo, conocido como Music By Spain, no solo funcionará como un punto de encuentro, sino que aspira a crear un entorno de servicios, información y vinculación profesional con el objetivo de impulsar la proyección internacional de músicos y agentes españoles. Según informó el medio, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presentó esta oficina en la sala Galileo Galileo de Madrid, donde describió la iniciativa como un recurso fundamental para profesionales del sector, orientado a brindar acceso a recursos, oportunidades de capacitación y a una red de información global.

De acuerdo con lo publicado, la Oficina de Exportación Music By Spain tiene como finalidad fortalecer la presencia del talento español en mercados extranjeros, con la meta de que los profesionales nacionales accedan en igualdad de condiciones a los circuitos musicales internacionales. Urtasun enfatizó la relevancia de este lanzamiento al afirmar que “no es solo un proyecto más, sino un paso estratégico para situar a la música española donde merece estar, en el centro del mundo”. El ministro subrayó también que la creación de este espacio responde a una necesidad identificada desde hace años de dotar al sector musical de mayores herramientas para su internacionalización.

Según detalló el medio, la nueva oficina ofrece un mapa global de recursos que facilita la identificación de oportunidades en otros países, así como un portal destinado a centralizar convocatorias de ayudas y formación para los profesionales del sector. Además, está previsto que se publiquen informes sobre mercados y ferias internacionales, con información relevante que permitirá a los agentes del sector tomar decisiones informadas sobre su expansión. El ministro Urtasun calificó como fundamental el acceso generalizado a estos recursos, al señalar que las medidas “democratizan el acceso a las oportunidades internacionales”, sentando las bases para consolidar una “marca país” en torno a la música ibérica.

Music By Spain surge como resultado de la colaboración institucional entre la Federación de la Música de España, el Ministerio de Cultura, el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española (AC/E) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El medio detalló que este trabajo conjunto busca potenciar la proyección de la música española integrando esfuerzos públicos y privados para impulsar el reconocimiento internacional de los creadores y su industria.

El lanzamiento de Music By Spain responde también a una tendencia de otros países que cuentan con oficinas similares dedicadas a respaldar la exportación de su producción musical y al acompañamiento profesional en los mercados globales. La oficina ofrecerá servicios de asesoramiento y conexión con festivales, ferias y otras citas internacionales relevantes, facilitando así que artistas y agentes de la música tengan nuevas posibilidades para internacionalizar sus carreras o negocios.

Durante la presentación, Urtasun destacó la dimensión transformadora de esta plataforma al mencionar que la música española se enfrenta al reto de competir en un escenario globalizado, y que la oficina permitirá sumar fuerzas para posicionar al sector en condiciones más favorables. El ministro también explicó que el trabajo de Music By Spain incluirá la difusión y promoción de géneros diversos, favoreciendo una representación plural del repertorio e identidad musical española.

El medio consignó que la asistencia a la rueda de prensa reunió a representantes del sector, quienes aportaron su visión sobre la importancia de una herramienta que estructure la internacionalización de la música hecha en España. Los responsables institucionales expresaron su voluntad de mantener una política activa de colaboración público-privada que permita sostener y desarrollar el alcance de la oficina a medio y largo plazo, con el fin de consolidar el peso internacional de la industria musical española.

Entre los servicios previstos, el portal integrará información sobre becas, residencias y programas de movilidad, así como datos de contacto para networking en mercados estratégicos. Además, se publicarán reportes periódicos sobre tendencias del consumo musical y datos sobre la evolución de la exportación del sector. Los usuarios podrán acceder a asesoramiento personalizado para diseñar estrategias de internacionalización, facilitando así que las oportunidades sean aprovechadas por creadores y empresas de distintos tamaños y estilos.

La creación de Music By Spain marca, según destacó el medio, el inicio de una etapa que pretende responder a la demanda de internacionalización surgida en el sector durante los últimos años. Tanto los representantes públicos como los integrantes de la Federación de la Música de España anunciaron que esta oficina apostará por la inclusión de profesionales emergentes y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, con la finalidad de ampliar el alcance de la música nacional fuera de las fronteras.

Finalmente, el Ministerio de Cultura y las entidades colaboradoras manifestaron que, a través de Music By Spain, se busca consolidar a España como referente cultural y musical, apoyando a músicos, productores, gestores y técnicos en su proceso de expansión internacional. La plataforma, según reportó el medio, pondrá en marcha herramientas que permitan visibilizar la riqueza y pluralidad de la música española, así como su capacidad de adaptación y de diálogo con otras culturas musicales.