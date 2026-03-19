Agencias

UNICEF anuncia el envío de ayuda para 226.000 personas en Irán a petición del Ministerio de Salud

Guardar

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha anunciado este miércoles el envío de suministros médicos de emergencia destinado a ayudar a 226.000 personas en Irán en respuesta a una petición del Ministerio de Salud del país centroasiático, sumido en la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

"En respuesta a las solicitudes del Ministerio de Salud de Irán, UNICEF está enviando suministros médicos de emergencia --como unidades móviles de salud, carpas para atención básica y kits de emergencia-- para restablecer servicios esenciales para unas 226.000 personas", ha anunciado el fondo en un comunicado en el que ha precisado que esta ayuda incluye "vacunas, materiales de atención médica básica y servicios de salud mental para niños, niñas, adolescentes y sus familias".

A este respecto, la agencia de Naciones Unidas ha indicado que "está ampliando la atención psicológica a través de organizaciones locales" y que también está trabajando con la Organización Estatal de Bienestar tanto "para ayudar a los niños y niñas que han quedado sin familiares o cuidadores" como para "fortalecer su protección en las zonas a las que se puede acceder".

Paralelamente, el Fondo para la Infancia ha mostrado su disposición para enviar "suministros de agua e higiene cuando sea necesario", mientras colabora con las autoridades para evaluar las consecuencias de la guerra sobre el acceso al agua potable y al saneamiento.

"UNICEF mantiene su apoyo a las personas más vulnerables, incluidos los niños y niñas refugiados afganos que viven en Irán, y reforzará su respuesta humanitaria conforme lo exija la situación", ha subrayado la organización, que ha señalado que el cierre de escuelas derivado del conflicto "ha afectado a 17 millones" de ellos, y "al menos 120 centros educativos y 152 instalaciones médicas han sido dañados".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado desde su inicio el 28 de febrero "al menos 204 niños y niñas" muertos y "otros 1.275" heridos, "de los cuales 45 tienen menos de dos años", según ha indicado el Fondo, que también ha precisado que "muchas" de las personas desplazadas a nivel interno, cifradas en "alrededor de un millón", son niños y niñas.

Irán ha confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran (HRA), con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un petrolero abandona el estrecho de Ormuz tras maniobra de amenaza de las fuerzas iraníes

Infobae

Catar declara persona non grata a dos agregados de la embajada de Irán por los ataques

Infobae

Ecuador trasladará a prisión de máxima seguridad a sospechoso del crimen de Villavicencio

Infobae

La agencia marítima de Reino Unido reporta un nuevo impacto contra un barco cerca de Ormuz

Infobae

ONG venezolana dice que se mantiene la "estructura represiva" con nuevo titular de Defensa

Infobae