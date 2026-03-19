UNICEF anuncia el envío de ayuda para 226.000 personas en Irán a petición del Ministerio de Salud

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha anunciado este miércoles el envío de suministros médicos de emergencia destinado a ayudar a 226.000 personas en Irán en respuesta a una petición del Ministerio de Salud del país centroasiático, sumido en la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

"En respuesta a las solicitudes del Ministerio de Salud de Irán, UNICEF está enviando suministros médicos de emergencia --como unidades móviles de salud, carpas para atención básica y kits de emergencia-- para restablecer servicios esenciales para unas 226.000 personas", ha anunciado el fondo en un comunicado en el que ha precisado que esta ayuda incluye "vacunas, materiales de atención médica básica y servicios de salud mental para niños, niñas, adolescentes y sus familias".

A este respecto, la agencia de Naciones Unidas ha indicado que "está ampliando la atención psicológica a través de organizaciones locales" y que también está trabajando con la Organización Estatal de Bienestar tanto "para ayudar a los niños y niñas que han quedado sin familiares o cuidadores" como para "fortalecer su protección en las zonas a las que se puede acceder".

Paralelamente, el Fondo para la Infancia ha mostrado su disposición para enviar "suministros de agua e higiene cuando sea necesario", mientras colabora con las autoridades para evaluar las consecuencias de la guerra sobre el acceso al agua potable y al saneamiento.

"UNICEF mantiene su apoyo a las personas más vulnerables, incluidos los niños y niñas refugiados afganos que viven en Irán, y reforzará su respuesta humanitaria conforme lo exija la situación", ha subrayado la organización, que ha señalado que el cierre de escuelas derivado del conflicto "ha afectado a 17 millones" de ellos, y "al menos 120 centros educativos y 152 instalaciones médicas han sido dañados".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado desde su inicio el 28 de febrero "al menos 204 niños y niñas" muertos y "otros 1.275" heridos, "de los cuales 45 tienen menos de dos años", según ha indicado el Fondo, que también ha precisado que "muchas" de las personas desplazadas a nivel interno, cifradas en "alrededor de un millón", son niños y niñas.

Irán ha confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran (HRA), con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.