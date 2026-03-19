Un moneda especial del 8M recuerda a Almudena Grandes: "Heredera de muchas mujeres que habían intentado abrir camino"

La moneda dedicada a Almudena Grandes lleva consigo no solo un retrato de la escritora, sino también el reconocimiento a multitud de mujeres que, en palabras de Luis García Montero, intentaron abrir caminos en la historia de España desde la Segunda República. Tal como informó Europa Press, durante la presentación de la pieza numismática en el Ateneo de Madrid, García Montero destacó que Grandes comprendió la importancia de una lucha prolongada por la igualdad, considerándose "heredera de muchas mujeres" que sumaron esfuerzos a lo largo de varias generaciones. Esta visión enmarca la emisión de una moneda que conmemora el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y rinde tributo al legado de la autora en materia de igualdad, memoria y democracia, según informó la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

Durante este acto, el director del Instituto Cervantes relató cómo Almudena Grandes, tras iniciar su carrera literaria en 1989 con su libro 'Las edades de Lulú' publicado en la editorial Tusquets, aspiraba a contribuir en la transformación sentimental de la España democrática. García Montero explicó que el objetivo de Grandes consistía en implicarse no solo en los procesos electorales, sino en fomentar una convivencia igualitaria y democrática entre hombres y mujeres. Europa Press consignó que, con el paso del tiempo, la escritora orientó su obra hacia la investigación de las herencias del pasado, integrando la memoria democrática como uno de sus ejes temáticos fundamentale.

La FNMT-RCM llevó a cabo la presentación con la asistencia de varias figuras cercanas a la homenajeada. Entre ellas estuvieron presentes la hija de Almudena Grandes y el director del Cervantes, Elisa García Grandes, acompañada de su hija, además de la tía de la escritora, Dolores Grandes. La presidenta-directora general de la FNMT-RCM, Isabel Valldecabres, señaló durante el evento la relevancia de aumentar la presencia de mujeres en todos los ámbitos sociales, subrayando la necesidad de avanzar hacia una igualdad efectiva en todas las facetas de la vida. Según publicó Europa Press, Valldecabres declaró: “Hacen falta más mujeres en todos los ámbitos. Hace falta más igualdad en todas las facetas de la vida. Las grandes guerras no se ganan con misiles ni con drones. Las grandes guerras no se dan en un único campo de batalla, sino en todos y cada uno de los minúsculos gestos que nos diferencian de los salvajes. Hoy venimos a presentar la moneda que aspira a ser uno de esos gestos”.

Isabel Valldecabres también expresó el desafío emocional que supone emitir monedas conmemorativas dedicadas únicamente a figuras fallecidas. Desde 1989, la FNMT-RCM solo ha realizado este tipo de emisiones siguiendo dicho criterio. Hasta la fecha, se han acuñado monedas en homenaje a solo siete mujeres: Rosalía de Castro, quien fue la primera en 2017, y desde 2021 se rindió tributo sucesivamente a Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, María de Maeztu, Margarita Salas y María Moliner en el año anterior. Almudena Grandes se convierte así en la séptima mujer honrada con una moneda de este tipo, según detalló Europa Press.

La pieza, que tiene un valor nominal de 10 euros y se fabricó en plata, cuenta con una edición limitada de 4.000 unidades. En una de las caras de la moneda figura un retrato realizado por el artista Juan Vida, amigo de la familia de Grandes, inaugurado en 2022 y que forma parte de la galería de ilustres del Ateneo de Madrid. Europa Press indicó que, según palabras de Valldecabres, este retrato refleja fielmente la personalidad fuerte y libre de Grandes: “Es una obra de luz que ilumina todo lo que está a su lado”.

Un aspecto complementario de la iniciativa consiste en la edición de una publicación destinada a público infantil para narrar la biografía de la autora. Bajo el título 'De profesión, escritora', el libro cuenta con texto de Patricia Moreno Calle e ilustraciones de Raquel Sanz Álvarez, continuando la tradición de acompañar las monedas con materiales pedagógicos que contribuyan a difundir la memoria del personaje homenajeado.

Durante el evento, García Montero compartió fragmentos de un artículo que Grandes publicó en el País Semanal el 15 de junio de 2016, titulado 'Por una falda de plátanos'. En ese texto, la autora dejó constancia de su camino personal y profesional en el contexto de la historia española, relatando su experiencia como "niña, joven y escritora". Europa Press citó la conclusión de García Montero, quien expresó: “Ya ven ustedes que no hace falta que haya un dictador para que la vida nos vaya quitando cosas. Y es una emoción para toda la familia que Almudena siga estando aquí, siga siendo nuestra y nada nos la pueda arrebatar”.

La emisión de esta moneda por el 8 de marzo enlaza el reconocimiento a la figura de Almudena Grandes con la voluntad de la FNMT-RCM de poner en valor la contribución de las mujeres que, a lo largo de la historia reciente, han aspirado a transformar la sociedad y a promover avances en derechos e igualdad. Según reportó Europa Press, la elección de Grandes como destinataria de esta distinción responde a su destacado papel no solo dentro de la literatura, sino también como referente de compromiso con la memoria histórica y la educación democrática en la España actual.